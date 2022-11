Kryptolainoittaja Blockfi hakeutui yrityssaneeraukseen varoitettuaan merkittävistä yhteyksistä FTX-kryptopörssiin.

Yhdysvaltalainen kryptolainoittaja Blockfi on ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin. Yhtiö on hakeutunut Chapter 11 -konkurssimenettelyyn, joka vastaa Suomen yrityssaneerausta.

Blockfin ahdinko liittyy kryptopörssi FTX:n romahdukseen, joka on aiheuttanut viime viikkoina epävarmuutta ja heiluntaa kryptomarkkinoilla. FTX hakeutui yrityssaneeraukseen marraskuun puolivälissä.

Ennen yrityssaneeraustaan Blockfi pysäytti ulos virtaavan maksuliikenteen palvelussaan ja varoitti, että yhtiöllä on ”merkittäviä yhteyksiä” FTX:ään.

Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja yhtiö itse verkkosivustollaan.

New Jerseyssä perustetun Blockfin oikeuteen lähettämissä asiakirjoissa kerrotaan, että yhtiöllä on yli 100 000 velkojaa. Näistä toiseksi suurin on FTX 275 miljoonalla dollarilla. Suurin on useita velkojia edustava Ankura Trust -yhtiö 729 miljoonan dollarin potilla.

Blockfi ajautui kriisiin jo aiemmin tänä vuonna, kun kryptovaluuttojen arvot ja sitä myötä kryptoyhtiöiden arvostukset hupenivat. Tuolloin FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried ryntäsi apuun ja teki Blockfin kanssa 400 miljoonan dollarin velkajärjestelyn.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Bankman-Fried olisi tuolloin hankkinut osto-optioillaan yhtiön enintään 240 miljoonalla dollarilla. Parhaimmillaan Blockfin markkina-arvoksi laskettiin 4,8 miljardia dollaria.

Lue lisää: Kryptovaluuttasijoituksiin iski paniikki. Sen ansiosta miljardööri Sam Bankman-Fried valtaa markkinoita. ”Äärettömän fiksu ja ovela tyyppi.”

Yhdysvaltojen arvopaperiviranomainen (SEC) oli jo helmikuussa antanut Blockfille 100 miljoonan dollarin rangaistusluonteisen maksun. SEC katsoi, että yhtiön asiakaslupaukset eivät vastanneet sen todellista toimintaa. Blockfi lupasi turvallista tallettamista ja korkeaa tuottoa, mutta toiminta oli hyvin riskialtista ja jopa holtitonta.

HS Visio kertoi asiasta kesäkuussa, jolloin Blockfin kerrottiin hallinneen yli kymmenen miljardin dollarin varoja.