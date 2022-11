Euroopan maat ovat korvanneet Venäjän vähentämiä putkikaasutoimituksia nesteytetyllä maakaasulla, kertoo brittilehti Financial Times.

Venäjän nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitukset Eurooppaan ovat tänä vuonna nousseet ennätystasolle, kertoo brittilehti Financial Times.

Tietopalvelu Refinitivin keräämien tietojen mukaan Euroopan LNG:n tuonti Venäjältä nousi tammi–lokakuussa yli 40 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Tuonti Venäjältä oli kuluvan vuoden kolmen neljänneksen aikana yhteensä 17,8 miljardia kuutiometriä, mikä oli noin 16 prosenttia Euroopan LNG-tuonnista. LNG:tä kuljetetaan yleensä LNG-säiliöaluksilla.

Vaikka LNG-tuonti on vain murto-osa Venäjältä kaasuputkilla tuodusta maakaasumäärästä, se altistaa arvioiden mukaan Euroopan Venäjän kaasuaseen käytölle.

Venäjä on asteittain vähentänyt kaasun putkitoimituksiaan Eurooppaan sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

Puolan läpi kulkevan Jamal-kaasuputken kaasuvirta on ollut tauolla toukokuusta lähtien. Saksaan kulkevan Nord Stream 1 -putken kaasuvirran Venäjä katkaisi kesällä, ja myöhemmin putkessa tapahtui räjähdys.

Kaasua kulkee yhä Ukrainan läpi Eurooppaan kulkevassa putkessa, mutta Venäjä on rajoittanut kaasuvirtaa myös tässä putkessa. Ajatushautomo Bruegelin mukaan putkessa on kulkenut kaasua tänä vuonna lähes 80 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Euroopan maat ovat korvanneet putkikaasua LNG-kaasulla, jota maat ovat ostaneet Venäjän lisäksi kansainvälisiltä markkinoilta.

Euroopan LNG-tuonti onkin kasvanut tammi–lokakuussa lähes 70 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten tuontiaan ovat lisänneet Ranska, Belgia, Espanja ja Hollanti.

Vaikka Venäjän LNG-toimitukset Eurooppaan ovat huipussaan, sen osuus Euroopan LNG-tuonnista on vähentynyt 16 prosenttiin oltuaan useana aiempana vuonna 20 prosenttia.

Euroopan suurin LNG:n lähde on Yhdysvallat, jonka osuus Euroopan LNG-tuonnista on kasvanut tänä vuonna 42 prosenttiin. Kolmanneksi suurin LNG:n tuoja on Qatar, jonka osuus on 13,7 prosenttia.