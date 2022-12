Pörssisähkö oli marraskuussa keskimäärin yhä halvempaa kuin halvimmat vielä tarjolla olevat määräaikaiset sopimukset. Sähkölaskujen tukitoimet alkavat vasta joulukuussa.

Sähkön pörssihinta on noussut marraskuun viimeisellä viikolla korkeuksiin.

Sähkölasku hirvittää nyt monia, ja syystä. Sähkön pörssihinta on noussut marraskuun viimeisellä viikolla korkeuksiin. Kuluvan viikon tiistaina ja keskiviikkona sähkön verollinen pörssihinta oli kalleimpina tunteina yli 60 senttiä kilowattitunnilta.

Mitä se tarkoittaa sähkölaskuna erilaisille kuluttajille?

Marraskuussa tavallinen sähkölämmitteinen omakotitalo, jossa on ilmalämpö­pumppu, kulutti Etelä-Suomessa sähköä noin 2 000 kilowattituntia. Vaihtelu on toki suurta ja riippuu esimerkiksi talon teknisestä kunnosta, huonelämpötilasta, asukkaiden määrästä ja lämmitys­järjestelmän yksityiskohdista.

Esimerkkitalon kulutuksella 60 senttiä kilowattitunnilta tarkoittaisi peräti 1 200 euron sähköenergialaskua marraskuulta. Energian lisäksi maksettavaksi tulee sähkön siirtomaksu, jonka suuruuteen sähkön markkinahinta ei vaikuta.

Sähkö maksoi marraskuussa kuitenkin keskimäärin huomattavasti vähemmän kuin kuukauden viimeisinä päivinä. Kuukauden alun tuulisina ja vielä leutoina päivinä hinta kävi ajoittain jopa lähellä nollaa.

Marraskuun verollinen keskihinta sähköpörssissä oli 24,22 senttiä kilowattitunnilta. Sen mukaan laskettuna kuukauden sähköenergialasku olisi 2 000 kilowattituntia kuluttaneessa esimerkkitalossa 484 euroa.

Sähkön kulutus ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaan lämmitys on vienyt kuukauden loppua kohti huomattavasti enemmän energiaa, kun sää kylmeni. Näin ollen pörssisähkön ostajan sähkölaskun loppusumma lienee marraskuussa jossain 500 ja 1 200 euron välillä.

Osa omakotiasujista on toki pystynyt säästämään erittäin säästeliäällä lämmityksellä suuria määriä sähköä. Varaavalla lämmitys­järjestelmällä kulutusta on myös voinut ajoittaa edullisemmille aamuyön tunneille. Tällä tavoin pörssisähkön toteutunut keskihinta on saattanut jäädä keskiarvohinnan alapuolellekin.

Energiaviraston asiantuntija arvioi HS:lle marraskuun puolivälissä, että ainakin noin kolmasosalla kotitalouksista on talven yli voimassa ennen viime kesää otettu määräaikainen sopimus, jossa hinta on huomattavasti alle nykyisten pörssihintojen. Vielä viime keväänä kahden vuoden sopimuksen sai noin kymmenen sentin kilo­wattitunti­hinnalla.

Kymmenen sentin hinnalla marraskuun sähköenergialasku olisi esimerkkitalossa 200 euroa.

Alkusyksystä lähtien tarjolla olevien määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat olleet yleensä 30 sentin tietämissä kilowattitunnilta. Keskiviikkona halvin tarjous sahkonhinta.fi-palvelussa oli Vattenfallilla 26,70 senttiä kilowattitunnilta.

Tällä hinnalla marraskuun sähköenergialasku esimerkkitalossa olisi 534 euroa. Määräaikainen hinta on voimassa kaksi vuotta, vaikka sähkön markkinahinta laskisi sinä aikana pysyvästi.

Kerrostaloasujan sähköenergian kulutukseksi arvioidaan Energiaviraston laskelmissa noin 170 kilowattituntia kuukaudessa. Todellisuudessa kulutus luonnollisesti vaihtelee paljon asunnon varustuksen ja sen käytön mukaan.

170 kilowattitunnin kulutuksella ja 60 sentin hinnalla laskettuna kerrostaloasujan sähkölasku olisi 102 euroa. Marraskuun noin 24 sentin pörssisähkön keskihinnalla lasku olisi noin 41 euroa ja 26,70 sentin määräaikaisella sopimuksella noin 45 euroa.

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverollisia. Sähkön arvonlisävero laskee väliaikaisesta joulukuun alusta alkaen 24:stä 10 prosenttiin, joten sen verran myös sähkölaskut pienenevät joulukuun alusta alkaen.

HS julkaisi keskiviikkona laskurin, jolla veronalennuksen vaikutusta omaan sähkölaskuun voi arvioida.

Vielä marraskuun sähkölaskuihin ei ole tarjolla erityistä tukea, ja arvonlisäverokin on normaali 24 prosenttia.

Tammikuusta alkaen hyvin suuriin sähkölaskuihin voi saada tukea myös verovähennyksen kautta.

Vähennyksen voi tehdä tammi–huhtikuun sähköenergia­laskuista, jos ne ylittävät yhteensä 2 000 euroa. Tämän summan ylittävästä laskusta voi saada vähennystä 60 prosenttia. Vähennys tehdään suoraan tuloverosta.

Esimerkiksi jos sähkölaskujen yhteissumma on 3 000 euroa, verosta saa vähentää 600 euroa. Omavastuu on 100 euroa.

Vähennystä voi hakea jo etukäteen vero.fi-palvelussa. Vähennys ei koske sähkön siirtomaksua.

Jos verotettavaa tuloa ei ole niin paljon, että sähkövähennyksen pystyisi tekemään kokonaan verosta, Kelalta voi hakea erityistä sähkötukea.