Suomi on riippuvainen tuuli­voimasta, ja tänä talvena se voi olla suuri riski

Suomen sähköjärjestelmän kohtalo on tänä talvena ilmamassojen liikkeiden varassa. Tyynenä pakkaspäivänä Suomen sähköntuotantoteho on noin kolmasosan pienempi kuin navakalla tuulella.

Hanki on täynnä reikiä, ja jokaisessa on pala jäätä. Nyt tuulivoimalan alla voi kävellä huoletta kypärä päässä, neljä päivää aiemmin se olisi ollut hengenvaarallista.

Kahden sadan metrin korkeuteen kurkottavan tuulivoimalan siivet olivat silloin jään peitossa, ja siipien pyöriessä jäätä sinkoili ympäri Humppilan metsiä.

Vaikka tällaisen 4,3 megawatin tehoisen voimalan roottori näyttää pyörivän rauhallisesti, mittakaava hämää. Navakassa yli 12 sekuntimetrin tuulessa roottori pyörii 14 kierrosta minuutissa.

Se tarkoittaa, että lähes 75 metrin pituisen siiven kärki viuhuu läpi ilman lähes 400 kilometrin tuntinopeutta. Siinä vauhdissa jääpintakin irtoaa.

JäätÄminen on ollut viime aikoina tuulivoimatuotannon vitsauksena. Se ja heikot tuulet. Marraskuun viimeisellä viikolla Suomen tuulivoimalat tuottivat sähköä vain noin kahdeksan prosenttia suhteessa niiden asennettuun nimellistehoon. Se on surkea tulos.

Pääasiassa tuotannon pienuus johtui tyynestä kelistä, mutta marras–joulukuun vaihteessa myös pakkasen ja korkean ilmankosteuden aiheuttama jäätäminen vähensi tuotantoa. Kun raskasta jäätä on tarpeeksi, voimalan automatiikka pysäyttää roottorin kokonaan.

Keskimäärin tuulivoima on Fingridin tilastojen mukaan tuottanut tänä vuonna sähköä 32 prosenttia suhteessa voimaloiden nimellistehoon. Se vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa, sillä tuulituotanto on väistämättä hyvin vaihtelevaa. Epävarmuus on sen luonne.

Esimerkiksi viime keskiviikkona puolenpäivän aikaan Humppilassa oli voimalan juurella tyyntä. Roottorin korkeudella tuulta oli sen verran, että 4,3 megawatin tehoinen turbiini tuotti sähköä 0,5 megawatin teholla. Suomen kaikki tuulivoimalat tuottivat runsaat 900 megawattia.

Välillä myös korkeuksissa on täysin tyyntä. Viime helmikuun kolmantena päivänä Helsingissä oli noin kymmenen asteen pakkanen. Kuopiossa lämpötila oli painunut alle 15 pakkasasteen.

Suomen kaikki tuulivoimalat tuottivat kello 15 iltapäivällä sähköä yhteensä vaivaisen neljän megawatin teholla eli yhden promillen suhteessa asennettuun tehoon.

Keskimäärin tuulivoimalat tuottavat talvikaudella jopa puolet enemmän sähköä kuin kesällä. Talvella on tuulisempaa ja ilma voi olla myös tiheämpää.

Kunnon pakkaskelillä on silti tilastollisesti usein tyyntä.

Tuulivoimalan juurella oli tyyntä. Torni on pohjalta kuuden metrin levyinen ja seinämän teräs kuusi senttiä paksua.

Siksi koko energia-ala seuraa nyt hyvin jännittyneenä tuulia ja lämpötiloja. Jos on kovia pakkasia ja tyyntä, sähköstä voi tulla tänä talvena todellinen pula.

Tilannetta kiristää entisestään se, että Teollisuuden voima (TVO) kertoi perjantaina Olkiluodon kolmannen ydinvoimareaktorin uudesta myöhästymisestä. Tuoreen arvion mukaan reaktori aloittaa säännöllisen sähköntuotannon aikaisintaan helmikuun alussa.

Lue lisää: Olkiluoto 3 myöhästyy jälleen – ”Meillä on kaikki vaihtoehdot avoinna”

Jo maanantaina tilanne on todella kireä, sillä pakkasta on Etelä-Suomea myöten.

Jos sää muuttuisi joulun jälkeen lauhaksi ja tuuliseksi, sähköä voisi olla yllin kyllin. Kulutus vähenisi huomattavasti, ja tuulituotantoa olisi paljon.

Lämpötilan vaikutus sähkön kulutukseen on iso. Energia-alan karkea nyrkkisääntö on, että pakkasen kiristyminen asteella kasvattaa Suomen sähkönkulutustehoa noin 150 megawattia. Kun lämpötila painuu nollasta kymmeneen pakkasasteeseen, tarvitaan siis Olkiluodon uuden kolmosyksikön verran lisää sähkötehoa.

Kostean ilman ja pakkasen yhdistelmä voi kerryttää tuulivoimaloiden siipiin jäätä. Se haittaa tuotantoa.

Jos on tuulista, tuulivoimalat voivat tuottaa sähköä jo enemmän kuin kaikki ydinvoimalat yhteensä. Tuulivoimaa on nimittäin rakennettu tänäkin vuonna valtavasti lisää.

Vielä helmikuun pakkasilla tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho oli 3 384 megawattia. Tällä hetkellä verkkoon on kytketty noin 4 900 megawattia.

”Tämän vuoden aikana menee rikki 5 000 megawattia”, sanoo strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

Se on nimellistehona jo selvästi enemmän kuin kaikki Suomen ydinvoimalat, vaikka Olkiluodon kolmas yksikkö lasketaan mukaan.

Keskimäärin tuulivoimalat tuottavat vain noin kolmasosan siitä, mitä tasaisesti käyvät saman tehoiset ydinvoimalat. Navakalla tuulella teho voi kuitenkin nousta hyvin lähelle nimellistehoa.

Toisaalta usein teho putoaa myös hyvin lähelle nollaa.

Tuulivoimayhtiö Ilmattaren kuuden tuulivoimalan ja 26 megawatin tehoinen puisto Humppilassa ja Urjalassa on jo liitetty verkkoon, mutta toistaiseksi menossa on koekäyttövaihe.

135 metriä korkeasta teräsrungosta kuuluu tornin juurella korkeita kaikuvia pingahduksia, vähän kuin sukellusveneistä sotaelokuvissa.

”Huoltomiesten työ kaikuu rungossa kuin kaikukopassa”, sanoo Ilmattaren tuotantotoiminnasta vastaava johtaja Rami Rajala.

Tanskalaisen tuulivoimarakentajan Vestaksen teknikot ovat tulleet Tanskasta tekemään huoltoa. Töihin päästiin jäävaaran takia useita päiviä myöhässä.

135 metrin korkuisen tornin huipulle nouseminen kestää hissillä noin kymmenen minuuttia. Huipulla on konehuone, jossa roottorin pyörimisliike muuntuu vaihteiston, generaattorin ja taajuusmuuttajan kautta verkkoon sopivaksi sähköksi. Pelkkä vaihteisto painaa yli 30 tonnia.

”Voimalat on jo liitetty Elenian verkkoon. Normaalikäyttö alkaa muutaman kuukauden kuluttua”, Rajala sanoo.

Vuoteen 2024 mennessä Ilmattarella pitäisi olla pystyssä 450 megawatin edestä puistoja. Aiemmin Ilmatar vain kehitti ja rakensi puistoja ja myi ne sitten pois.

”Pari vuotta sitten muutimme strategiaa niin, että uudet puistot jäävät meidän omaan taseeseen ja operoimme niitä itse”, Rajala sanoo.

Tuulivoimarakentamisen kriitikot ja monet muutkin tarkkailijat ihmettelevät, miten sähköjärjestelmän yhtälö voi mitenkään toimia tällaisella tuulivoiman kasvutahdilla.

Tänä talvena tuulivoiman nimelliskapasiteetti on jo noin kolmasosan kaikesta talvella käytössä olevasta sähköntuotantokapasiteetista. Osuutta on vaikea sanoa tarkkaan, koska muunkin kapasiteetin teho vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, paljonko kaukolämpöä tuotetaan tai paljonko järvissä on vettä.

Fingridin mukaan vuoden 2025 kuluessa eli vain runsaan kahden vuoden kuluttua tuulivoimaa on vielä kaksi kertaa enemmän kuin nyt eli noin 10 000 megawattia. Se on yhtä paljon kuin kaikki muu sähköntuotantokapasiteetti yhteensä. Näiden voimaloiden rakentaminen on varmaa.

"Siitä eteenpäin kehitys riippuu sähkön kulutuksen kasvusta. On mahdollista, että vuonna 2030 kapasiteetti on jo 20 000 megawattia”, Fingridin Heikkilä sanoo.

Mistä saadaan sähköä silloin, kun ei tuule yhtään ja mihin kaikki sähkö pannaan silloin, kun tuulee täysillä?

Tuulivoiman tuottaja saa harvoin sähkömarkkinoilta maksimihintaa, koska tuulisella säällä sähkö on yleensä halvimmillaan. Rami Rajalan mukaan tänä vuonna tuulivoimatuottaja on saanut sähköstään keskimäärin 70 prosenttia markkinahinnasta.

Vielä tänä talvena kaikki tuulivoiman tuottama sähkö mahtunee verkkoon. Teollisuudessa on paljon sähköä käyttäviä prosesseja, joita voidaan pyörittää silloin, kun sähköä on paljon ja se on halpaa. Myös vienti Baltiaan vetää tuulisellakin säällä, koska siellä ei ole kovin paljon tuulivoimaa.

Tuulivoimala voidaan myös tarpeen tullen pysäyttää.

Tyynellä säällä tuulivoiman korvaavaa säätösähköä saadaan lähinnä vesivoimasta. Suomen vesivoimalat pystyvät tuottamaan parhaimmillaan noin 2 300 megawatin teholla sähköä. Lisäksi rajajohtojen kautta tuodaan Ruotsin ja Norjan vesisähköä.

Mutta jatkossa vesivoima ja rajajohdot eivät millään riitä. Oletus on, että Suomen halpa tuulivoima houkutteleekin tänne runsaasti vedyn tuotantoa. Sähkön avulla vesi voidaan hajottaa vedyksi ja hapeksi.

Hajottamiseen kuluva sähköenergia muuttuu osin lämmöksi, osin se sitoutuu vetyyn. Suomen ensimmäiset vetyinvestoinnit on jo julkistettu, ja lisää on tulossa kovaa vauhtia.

Vetyä tarvitaan sellaisenaan teollisuudessa, mutta siitä voidaan myös jatkojalostaa esimerkiksi nestemäisiä polttoaineita.

Tarvittaessa vety voidaan polttaa sellaisenaan voimaloissa ja tuottaa näin säätösähköä. Hyötysuhde on huono, mutta jos tuulivoimaa on yllin kyllin, säätövoiman tuottaminen vedyllä on kannattavaa.

Tänä talvena kaikki tämä on vielä utopiaa. Olkiluodon kolmosyksikkö seisoo. Samoin seisoo osa Ruotsin ydinvoimaloista. Koko Euroopassa on pulaa sähköstä. Ei auta kuin toivoa tuulisia säitä.