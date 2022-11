Kylmistä ja kuumista juomista 20 prosenttia pitäisi tarjota uudelleen käytettävistä astioista vuoteen 2030 mennessä, EU-komissio esittää.

Bryssel

EU-komissio antaa pakkaustuottajille armonaikaa sopeutua siihen, että kertakäyttö­astioista pitää siirtyä uudelleen käytettäviin astioihin esimerkiksi ravintoloissa ja kahviloissa.

Komissio julkisti keskiviikkona esityksensä, joka on lievempi kuin aiemmin vuotaneet esitysluonnokset. Esityksen mukaan kylmistä ja kuumista juomista 20 prosenttia pitäisi tarjota tällaisissa astioissa vuoteen 2030 mennessä ja osuus nousisi 80 prosenttiin vuonna 2040.

Noutoruuasta 10 prosenttia pitäisi pakata uudelleenkäytettäviin astioihin vuonna 2030 ja 40 prosenttia vuonna 2040.

Nettikauppojen pakkauksista aluksi 10 prosentin pitäisi olla uudelleenkäytettäviä, vuonna 2040 jo 50 prosenttia.

Aiemmassa versiossa etenkin vuotta 2040 koskevat tavoitteet olivat paljon tiukempia.

Lievennys saattaa johtua teollisuuden vastalauseista ja voimakkaasta vaikuttamisesta eli lobbaamisesta. Prosenttien lievennys ei kuitenkaan muuta peruskuvaa eli sitä, että komission päätavoite on vähentää jätettä ja kertakäyttöisiä pakkauksia.

Komission mukaan pakkausjätettä pitää kaikkiaan vähentää jäsenmaissa 15 prosenttia henkeä kohti vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon.

Komission mukaan Euroopassa pakkausjätteen kierrätys on lisääntynyt, mutta vielä enemmän on kasvanut jätteiden määrä.

”Euroopassa 65 prosenttia pakkauksista menee kierrätykseen. Mutta 35 prosenttia päätyy poltettavaksi, kaatopaikoille tai roskaksi luontoon. Se tarkoittaa lähes 30 miljoonaa tonnia hukkaan heitettyä raaka-ainetta”, ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius sanoi.

Pääongelmat ovat ylipakkaaminen ja se, että kierrätyskelvottomien pakkausten määrä on kasvanut. Lisäksi kuluttajien on vaikea joissain pakkauksissa tietää, miten ne pitäisi kierrättää. Komission mukaan neljäs ongelma on, että muovipakkauksissa on liian vähän kierrätettyä raaka-ainetta.

Komissio esittää uudelleenkäytön lisäämisen ohella joidenkin pakkausten kieltämistä.

Esimerkiksi hedelmiä ja vihanneksia ei saisi enää pakata yksittäispakkauksiin, ja ravintoloissa ja kahviloissa ei saisi tarjota yksittäispakattuja tuotteita silloin kun tuotteet nautitaan paikan päällä. Hotellien pienet sampoopullot kiellettäisiin.

”Pakkaaminen on mahdollista tehdä ja se tulee tehdä paremmin. Sen on kokenut jokainen esimerkiksi verkko-ostoksia tehdessään: tilaat tavaran, joka tulee valtavassa puolityhjässä laatikossa. Tai menet kahvilaan ja ruoka tuleekin kertakäyttöastioissa, jolloin jätät jälkeesi jätevuoren”, komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans kuvaili.

Timmermansin mukaan komission tavoitteena on lisätä pakkausten uudelleenkäyttöä, koska kierrätys ei millään riitä ratkaisemaan jäteongelmaa.

Komissio haluaa myös standardoida pakkauksia, esimerkiksi pulloja, jotta niiden kierrätys helpottuisi.

Pakkauksissa pitäisi selkeästi kertoa kuluttajalle, mihin roska-astiaan pakkaus kuuluu. Symboleista tulee EU:n laajuisia.

Läheskään kaikissa EU-maissa ei ole esimerkiksi käytössä pullojen ja tölkkien palautusjärjestelmää, kuten Suomessa. Komissio haluaisi tällaisen pantillisen systeemin kaikkiin EU-maihin.

Komissio haluaa valmistajien myös selventävän kuluttajille, millaiset muovit ovat biohajoavia ja kompostoitavia ja oikeasti hyväksi ympäristölle. Nyt tästä on sekaannusta.

Komission kiertotalouspaketin yksi osa on myös suunnitelma siitä, että hiilidioksidin poistolle luodaan vapaaehtoinen sertifikaatti eli pyritään varmistamaan, että kaikki poistosuunnitelmat täyttävät tietyt laatuvaatimukset eivätkä jää vain niin sanotuksi viherpesuksi.

Koska kaikkia päästöjä ei saada nollaan, hiiltä pyritään sitomaan ilmakehästä.

Hiilen poistolle on kolme keinoa: teollinen hiilenpoisto, hiiliviljely ja hiilen varastoiminen tuotteisiin.

”Tavoitteena on, että aina kun joku väittää poistaneensa tonnin hiilidioksidia ilmakehästä, se voidaan varmentaa”, Timmermans sanoi.