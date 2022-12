Main ContentPlaceholder

Talous | Suhdanne

Euroalue porskutti huolista huolimatta, Saksa sai veto­apua pakolaisista

Euroopan talous on ollut yllättävänkin kestävä, sanoo luottoluokittaja S&P Global Ratings. Työtä on riittänyt, mikä on pönkittänyt kuluttamista. Teollisuudellakin on mennyt hyvin. Vuonna 2023 näkymät synkkenevät.

Autoalan tuotanto on kasvanut peräti kahdeksan prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Kuva Valmet Automotiven tehtaalta Uudestakaupungista.