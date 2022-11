Jerome Powellin puheiden mukaan korkojen nostamisen tahti voi hidastua, mutta vielä ei olla lähellä keskuspankin tavoitteita.

Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin keskiviikkoiset lausunnot ovat antaneet markkinoille syytä olettaa, että korkojen nousu alkaisi hidastua.

Keskuspankki on nostanut roimasti ohjauskorkojaan taistellakseen villinä laukkaavaa inflaatiota vastaan. Marraskuun kokouksessa rahapolitiikasta päättävä avomarkkina­komitea kohotti ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksikköä.

Tavoitteena on päästä kahden prosentin inflaatiovauhtiin. Lokakuussa vauhti oli 7,7 prosenttia ja syyskuussa 8,2 prosenttia.

Powellin mukaan keskuspankki voisi hidastaa korkojen noston tahtiaan ”niinkin aikaisin kuin joulukuussa”. Samaan hengenvetoon hän totesi, että inflaation hillitseminen on edelleen kovaa työtä vaativa prosessi. Powellin mukaan tilanteessa on edelleen avoimia kysymyksiä, kuten se, mille tasolle korkojen on lopulta noustava ja kuinka pitkään nostoja on jatkettava.

”On järkevää hillitä korkojen nostamisen tahtiamme, kun lähestymme sitä tasoa, joka on riittävä inflaatiovauhdin hidastamiseksi. Nostojen vauhdin hillitseminen saattaa ajoittua heti joulukuun kokoukseen”, Powell kertoi ajatushautomo Brookings Institutionin tilaisuudessa Washingtonissa.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja The Wall Street Journal.

Yhdysvalloissa inflaatio hidastuikin lokakuussa odotettua enemmän, mikä sai markkinat villiintymään ja osakkeet hetkelliseen kovaan nousuun. Powellin korko­kommentit antoivat pontta pörssinousulle myös keskiviikkona.

Lue lisää: Sijoittajat riehaantuivat, kun inflaatio viimein hidastui Yhdysvalloissa

Powell korosti keskiviikkona, että yksittäisiä korkojen nostoja tärkeämpää on miettiä sitä, mille tasolle korot on ylipäänsä nostettava ja kuinka kauan rahapolitiikkaa on pidettävä kireänä inflaation selättämiseksi.

”Jatkamme samalla tiellä, kunnes työmme on tehty”, Powell sanoi ja lisäsi, ettei vielä ole nähty inflaatiossa tarpeeksi selkää hidastumista.

”Vaikka joitain lupaavia merkkejä on, meillä on vielä pitkä matka hintavakauden palauttamiseksi.”

Keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkojaan 0,5 prosenttiyksikköä 13.–14. joulukuuta järjestettävässä kokouksessaan. Markkinaodotusten mukaan keskuspankki ryhtyisi laskemaan korkoja jo ensi vuonna talouden hyytyessä.