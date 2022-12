Terrafame on tehnyt ”miljardiluokan” sopimukset kahden eurooppalaisen autonvalmistajan kanssa.

Yhdessä merikontissa on 24 tonnia akkukemikaalia.

Sotkamo

Ajat ovat muuttuneet.

Parjattu kaivosyhtiö Terrafame on nykyisin metalliyhtiö, joka edesauttaa eurooppalaisia autonvalmistajia vähentämään riippuvuuttaan akkuteollisuuden suurvallasta Kiinasta.

Yhtiö on tehnyt kahden suuren eurooppalaisen autonvalmistajan kanssa monivuotiset sopimukset akkukemikaalien tuottamisesta. Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen mukaan molempien sopimusten arvo ”miljardiluokkaa”, mutta sen tarkemmin hän ei voi kertoa.

”Ensi vuonna akkukemikaalitehdas toimii täydellä kapasiteetilla. Arvioimme liikevaihtomme olevan vuonna 2024 yli 800 miljoonaa euroa, mutta se riippuu tietysti myös metallien hinnoista”, Lukkaroinen sanoo.

Arvion perustana on kahden autovalmistajan kanssa tehdyt sopimukset. Yksi valmistajista on ranskalainen Renault, mutta toinen on vielä salaisuus. Asiakas ei ole toistaiseksi halunnut julkistaa sopimusta.

”Se on suuri eurooppalainen autonvalmistaja”, Lukkaroinen sanoo.

Tänä vuonna Terrafamen liikevaihto oli tammi–syyskuussa 400 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vajaat 50 miljoonaa euroa.

Akkukemikaalien sivutuotteena syntyvää ammoniumsulfaattia Terrafame myy lannoitteeksi.

Tiheän sumun takia täytyy olla tarkkana. Tehdasalueella on jopa hieman liikenneruuhkaa, joka ilmeisesti johtuu nimenomaan usvasta.

Nenää nipistää pieni hajuhaitta: pilaantuneen kananmunan lemu on peräisin rikistä. Toimitusjohtaja Lukkaroinen rypistää kulmiaan, koska haju saattaa kiusata muutamia naapureita, ja siihen yhtiö suhtautuu vakavasti.

Turvallisuusmääräykset ovat tiukat. Toimitusjohtaja joutuu soittamaan valvomoon saadakseen luvan viedä vieraita tehtaalle. Tehdas toimii vielä puoliteholla, koska vaativassa kemiallisessa prosessissa on alkuvaiheessa aina kiharoita.

Pullonkauloista huolimatta tänä syksynä tuotannossa silti saavutettu taso, joka täyttää autovalmistajien ankarimmatkin laatuvaatimukset. Jos akkukemikaaleissa on epäpuhtauksia, akut saattavat pahimmassa tapauksessa ylikuumeta ja räjähtää.

Liikkua tehtaalla saa ainoastaan turvavarusteissa. Työntekijöihin törmää vain satunnaisesti.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen (vas.) akkukemikaalitehtaan kiteytyshallissa. Prosessityöntekijä Mohammed Alhweshim ohjaa pakkausta.

”Työvoima on Suomessa aika kallista. Jos täällä olisi enemmän ihmisiä, se tarkoittaisi, että jokin olisi pielessä”, Lukkaroinen sanoo.

Tuotantoa kasvatetaan vaiheittain. Kun tehtaan koko kapasiteetti on vuoden kuluttua käytössä, Sotkamossa tuotetaan nikkelisulfaattia miljoonan sähköauton tarpeisiin ja kobolttisulfaattia 300 000 autoon.

Vaikuttaa siltä, että 250 miljoonan euron tehdasinvestointi on ollut kannattava, vaikka tuloslaskelmasta asia ei vielä selviä.

Tehtaan ulkopuolella suursäkkeihin pakattua nikkelisulfaattia siirretään suurilla trukeilla merikontteihin. Kun kontti on täynnä, siinä on 24 tonnia akkukemikaalia. Sotkamosta merikontit siirretään tavaravaunuista Mussalon satamaan.

Kiviautot kuljettavat malmia murskattavaksi. Seuraavassa vaiheessa murskastusta malmista rakennettaan bioliuotuskasa.

Ympäristön näkökulmasta kemikaalien tuottaminen herättää luonnollisesti kysymyksiä. Etenkin, kun kaivos aiheutti takavuosina ympäristövahinkoja.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Sari Myllyojan mukaan yhtiön toiminnassa ei ole moitittavaa.

”Yhtiön toiminta on aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan mukaista, ja siinä mielessä yhtiö toimii asianmukaisesti. Terrafamen toimintaa tarkkaillaan laajasti, eikä ympäristöongelmia ole viime aikoina havaittu”, Myllyoja sanoo.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä esimerkiksi toiminnan laajuudesta, ympäristölle haitallista päästöistä ja niiden vähentämisestä. Yhtenä ympäristöluvan edellytyksenä on, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

”Olemme kiinnittäneet erittäin paljon huomiota siihen, että toimintamme on turvallista niin ympäristön kuin työntekijöiden näkökulmasta. Palautteen perusteella toiminnastamme ei aiheudu oikeastaan muuta haittaa kuin melu ja pöly”, Lukkaroinen sanoo.

Akkukemikaalitehtaan kiteytyshalli.

Yhtiön arvio yli 800 miljoonan euron vuosittaisesta liikevaihdosta kuulostaa rohkealta.

Kaksi uutta sopimusta kattavat nimittäin vain puolet tehtaan miljoonan sähköauton akkukemikaalien tuotantokapasiteetista.

Lukkaroinen ei ole silti lainkaan huolissaan. Hänen mukaansa Terrafamen akkukemikaalien kysyntä on suurempaa kuin mitä yhtiö pystyy tuottamaan.

Avainsanoja ovat eurooppalaisuus ja vastuullisuus.

”Olemme mukana rakentamassa akkuteollisuuden ekosysteemiä Eurooppaan. Nykyisin 80 prosenttia akkujen katodimateriaaleista ja akkukennoista valmistetaan Kiinassa. Eurooppalainen autoteollisuus on havahtunut siihen, että riippuvuutta Kiinasta on vähennettävä.”

Eurooppaan on suunnitteilla myös ”akkupassi”, jonka turvin voidaan jäljittää materiaalien alkuperä, valmistuspaikat ja koko tuotannon hiilijalanjälki.

Euroopan komissio on puolestaan käynnistänyt mittavat hankkeet, joilla pyritään supistamaan autoteollisuuden riippuvuutta autoritaarisesta ja uhittelevasta Kiinasta.

Eurooppalaiset autonvalmistajat haluavat varmistaa, että akut valmistetaan vastuullisesti ja mahdollisimman pienellä ympäristön kuormituksella, koska kuluttajat sitä vaativat.

Juuri tästä syystä Renault halusi Lukkaroisen mukaan tehdä sopimuksen suoraan Terrafamen kanssa, vaikka autonvalmistajilla ei sinänsä ole mitään tekemistä akkukemikaalien kanssa. Ne ovat ostavat yleensä vain valmiita akkuja.

”Meidän hiilijalanjälki on alan pienempiä ellei jopa pienin. Tämä tarkoittaa, että saamme tuotteistamme paremman hinnan.”

Eurooppalaisen akkuteollisuuden edistäminen kuulostaa vähän sanahelinältä. Lukkaroinen vakuuttaa olevansa tosissaan.

”Jos saamme samanlaisen tarjouksen eurooppalaiselta, aasialaiselta, pohjoisamerikkalaiselta asiakkaalta, asetamme eurooppalaisen etusijalle. Mitä lyhyempi on tuotteidemme kuljetusmatka, sitä pienempi on myös hiilijalanjälkemme.”

Merkittävin syy kilpailijoita pienempään hiilijalanjälkeen on silti bioliuotus. Sen sijaan, että metalleja irrotetaan malmista runsaasti energiaa kuluttavilla menetelmillä, Sotkamossa saman työn tekevät bakteerit.

Bakteerit liuottavat malmista metalleja suurissa kasoissa.

Lukkaroinen aloitti Terrafamen toimitusjohtajana vuoden 2016 alussa. Silloin kaikki oli vielä epävarmaa: lakkautetaanko kaivos vai kehitetäänkö sille uusi alku.

Matkan varrella oli useita vaihtoehtoja. Monet epäilivät, että yhtiöllä ei ole edellytyksiä jatkaa toimintaansa.

Suunnitelmat akkukemikaalien tuottamisesta alkoivat vahvistua siinä vaiheessa, kun raaka-aineiden välittäjä Trafigura päätti vuonna 2017 investoida yhtiöön.

Nykyisin Terrafamen suurimmat osakkeenomistajat ovat valtionyhtiö Suomen Malmijalostus 67 prosentin omistusosuudella ja Trafigura 31 prosentin omistusosuudella. Finanssiyhtiö Sampo omistaa osakkeista kaksi prosenttia.

”Kolmen ensimmäisen vuoden aikana oli hetkiä, jolloin mietin, mahtaako bioliuotus sittenkään toimia riittävän tehokkaasti ja pystymmekö kehittämään toimintamme riittävän turvalliseksi. Kaikki nämä kysymykset on sittemmin selätetty.”

Alkuvaiheessa monet naureskelivat yhtiön tavoitteelle tuottaa 30 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Lukkaroinen uskoo, että tavoite saavutetaan tänä vuonna.

Seuraavassa vaiheessa edessä on uuden louhoksen perustaminen Kolmisopen alueelle. Malmia Sotkamossa louhitaan vielä ainakin 30 vuotta, mutta silloin puhaltavat todennäköisesti jo uudet tuulet.

”Vuoden 2040 paikkeilla suuri osa raaka-aineista ei enää tulee kaivoksestamme vaan kierrätyksestä vanhoista akuista. Puolet meidän työntekijöistämme tekee jo nykyään töitä jatkojalostuksessa, ja tämä työ voisi olla yhtä hyvin kierrätystuotteiden jalostusta.”