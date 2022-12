Sekä uusien että käytettyjen autojen kauppamäärät ovat romahtaneet alkuvuoden aikana. Autoalan mukaan komponenttipula ja logistiset ongelmat jarruttavat edelleen autokauppaa.

Marraskuussa ensirekisteröitiin 6 391 uutta henkilöautoa, mikä on 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, Autoalan Tiedotuskeskus kertoo.

Autokauppa on ollut tänä vuonna alamaissa. Uusia henkilöautoja on ensirekisteröity alkuvuoden aikana yhteensä 75 510 kappaletta, mikä on lähes 18 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla.

Myös käytettyjen autojen markkina on tyssännyt tänä vuonna. Käytettyjä henkilöautoja myytiin tammi-marraskuussa 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käytettyjen autojen kauppa pysyi vaisuna myös marraskuussa, jolloin kauppamäärä väheni 9,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Rekisteröintejä ovat vähentäneet varsinkin komponenttipula sekä autotuotannon ja logistiikan pullonkaulat. Uusien autojen rekisteröinnit ovat olleet poikkeuksellisen matalia kesästä 2021 lähtien.

Kysyntä ei ole kuitenkaan niin vaisua kuin rekisteröinneistä voisi päätellä. Uusien autojen tilauskanta on edelleen moninkertainen normaaliin marraskuun tasoonsa nähden, Autoala kertoo tiedotteessa.

Autojen sähköistymistrendi näkyy selvästi ensirekisteröinneissä. Kuluvan vuoden henkilöautorekisteröinneistä 16,8 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja 19,9 prosenttia ladattavia hybridejä.

”Sähköistyminen etenee ripeästi erityisesti työsuhdeautokannassa. Tänä vuonna rekisteröidyistä työsuhdeautoista noin puolet on ollut ladattavia. Täyssähköautojen osuus on hieman alle viidennes”, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissanen sanoo.

Paketti- ja kuorma-autojen kaupassa nähtiin marraskuussa kuitenkin merkkejä paremmasta.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin marraskuussa 945, eli 4,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 10 131 kappaletta, 15,2 prosenttia vuoden takaista vähemmän.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin marraskuussa 290, mikä on 5,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat kuluvan vuoden aikana jääneet 6,4 prosenttia viime vuoden tahdista.

Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 2 240, eli käytännössä saman verran kuin vuotta aiemmin.