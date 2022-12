”On käynyt ilmi, että moni on tienannut niillä hyvin paljon”, sanoo Verohallinnon Aki Savolainen.

Verottajan mukaan moni suomalainen ilmoitti viime vuonna yli miljoonan euron kryptovaluuttavoitoista.

Yli miljoonan euron tulot ilmoittaneiden määrä kasvoi Suomessa vuonna 2021. Vähintään miljoonan tienanneita suomalaisia oli verottajan tietojen mukaan 1 632. Vuotta aiemmin heitä oli 1 101.

Verohallinnon julkaisemien tilastojen mukaan suomalaiset saivat vuonna 2021 luovutusvoittoja 8,1 miljardia euroa. Yli miljoonan euron luovutusvoitoista kertoi 1 318 suomalaista.

Luovutusvoitto tarkoittaa käytännössä omaisuuden myynnistä syntynyttä voittoa. Voittoa syntyy, kun myynnistä saatu hinta on ostohintaa suurempi.

Osakkeiden kaltaisten julkisesti noteerattujen arvopapereiden myynnistä saadut luovutusvoitot olivat 3,5 miljardia euroa ja muun omaisuuden luovutusvoitot 4,6 miljardia euroa.

”Meidän tilastoista ei näe, mikä osuus noista on tullut kryptovaluutoista, mutta kun lukuja on katsottu tarkemmin, niin on käynyt ilmi, että moni on tienannut niillä hyvin paljon”, sanoo Verohallinnon tilastoista vastaava tuoteomistaja Aki Savolainen HS:lle.

”Moni on tehnyt kryptovaluutoilla yli miljoonan [euron] tulot.”

Savolainen sanoo, ettei heillä ainakaan toistaiseksi ole tarkempaa tietoa suomalaisten kryptomiljonäärien lukumäärästä.

Kryptovaluuttamarkkinat elivät vuonna 2021 huippukauttaan. Kryptovaluuttojen yhteenlaskettu arvo oli korkeimmillaan lähes 3 000 miljardia dollaria. Nyt markkinan arvo on enää noin 850 miljardia dollaria.