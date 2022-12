Asiakkaiden salasanatietoja ei ole Last Passin mukaan vuotanut, mutta yhtiö ei yksilöi, mitä tietoja vuoto on koskenut.

Salasanojen hallintaohjelma Last Passin asiakkaiden tietoja on joutunut verkkohyökkääjien käsiin. Yhtiön toimitusjohtaja Karim Toubba kertoo asiasta yhtiön blogissa.

Kirjoituksen mukaan murron taustalla on Last Passiin elokuussa tehty verkkohyökkäys, josta yhtiö on myös aiemmin viestinyt.

Toubban mukaan verkkohyökkääjät pääsivät käsiksi Last Passin käyttämään pilvitallennuspalveluun hyödyntämällä tietoja, jotka se sai aiemmassa hyökkäyksessä haltuunsa. Asiakkaiden salasanatietoja ei yhtiön mukaan ole silti vuotanut, mutta yhtiö ei yksilöi, mitä tietoja vuoto on koskenut.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta kerrotaan Last Passilla olevan käyttäjiä myös Suomessa, ja keskus mainitsee palvelun myös omissa salasanaohjeissaan.