WSJ: Lähes 10 prosenttia vakaa­valuutta tetherin varoista on omassa valuutassa myönnettyjä lainoja

Omassa valuutassa myönnettyjen lainojen osuus kryptovaluutta tetherin taustayhtiön omaisuudesta on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Se nostaa kryptomaailmalle elintärkeän vakaavalutan taustalla olevia riskejä.

Kryptomaailman suurimman ja tärkeimmän vakaavaluutan tetherin taustayhtiön taseessa olevat lainat on myönnetty vakaavaluutassa itsessään Yhdysvaltain dollareiden tai muiden keskuspankkien alaisten valuuttojen sijaan, kertoo The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ:n mukaan lainojen osuus tetherin taustayhtiön taseesta on myös kasvanut viime aikoina, mikä lisää yhtiön likviditeettiin liittyviä riskejä.

Tether on markkina-arvoltaan maailman kolmanneksi suurin kryptovaluutta bitcoinin ja ethereumin jälkeen.

Toisin kuin bitcoin ja ethereum, tether on niin sanottu stablecoin, eli vakaavaluutta. Sen pohjimmainen tarkoitus on olla Yhdysvaltain dollariin sidottu virtuaalivaluutta. Toisin sanoen yksi tether pitäisi aina pystyä vaihtamaan yhdeksi dollariksi, ja yhden dollarin yhdeksi tetheriksi.

Vakaavaluuttoja on muitakin, mutta tether on niistä suurin. Koska sen arvo on sidottu dollariin, sitä käytetään kryptomarkkinoilla laajasti kaupankäyntivälineenä – eli käytännössä dollarin korvikkeena. Iso osa kryptomarkkinoiden kaupankäynnistä tehdään tetherissä, mikä tekee siitä maailman vaihdetuimman kryptovaluutan.

Esimerkiksi perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa tetheriä oli Coinmarketcap-sivuston mukaan vaihdettu vuorokaudessa yli 28 miljardin dollarin arvosta.

Tetherin tärkein lupaus on sen likviditeetti ja vakaus dollariin sidottuna valuuttana. Toisin kuin esimerkiksi bitcoinien määrälle, tetherien kappalemäärälle ei ole määritelty kattoa, vaan niitä voidaan teoriassa luoda loputtomasti.

Tetherin takana oleva yhtiö lupaa verkkosivuillaan, että yhtiöllä on vakuutena dollarin verran omaisuutta jokaista sen liikkeelle laskemaa tetheriä kohden. Yhtiö siis lupaa, että yhden tetherin voi aina vaihtaa yhdeksi dollariksi, tilanteesta riippumatta.

Tällä hetkellä yhtiö kertoo, että sillä on 65,6 miljardia dollaria omaisuutta ja se on laskenut liikkeelle vajaan 65,4 miljardin dollarin edestä tetheriä.

Yhtiön mukaan yli 80 prosenttia sen omaisuudesta on kiinni käteisessä tai käteisen kaltaisissa lyhytaikaisissa sijoituksissa. Näistä varoista suurin osa on sen mukaan kiinni Yhdysvaltain valtion lyhytaikaisissa velkakirjoissa.

Yhtiön myöntämien lainojen osuus on kuitenkin viimeisimmässä, syyskuun viimeiselle päivälle eli kolmannen neljänneksen loppuun päivätyssä ilmoituksessa noussut jo 9 prosenttiin yhtiön varoista eli 6,1 miljardiin dollariin. Vielä viime vuoden lopussa lainojen osuus yhtiön omaisuudesta oli WSJ:n mukaan 5 prosenttia eli 4,1 miljardia dollaria.

Tetherin taustayhtiö lupaa sivuillaan, että lainoja ei ole myönnetty lainkaan yhtiöön itseensä yhteydessä oleville tahoille.

Tetherin mukaan lainoille on myös saatu täydet, helposti likvidoitavat vakuudet. Se ei ole kuitenkaan kertonut tarkemmin kenelle se on lainoja myöntänyt, ja mitä heidän asettamansa vakuudet todella ovat.

Yhtiö on myös raportoinut myöntämiensä lainojen arvon vain Yhdysvaltain dollareissa, eikä kerro sivuillaan, että lainat on myönnetty dollarin sijaan tetherissä. Tetherin taustalla olevan yhtiön edustaja kuitenkin vahvisti WSJ:lle, että kaikki sen sivuilla ilmoitetut lainat on myönnetty yhtiön omassa valuutassa.

Tetherin tilanne ei ole samanlainen kuin marraskuun alkupuolella kaatuneella kryptopörssi FTX:llä, joka oli perustaja Sam Bankman-Friedin johdolla lainannut varoja omaa valuuttaansa vastaan.

Vakaavaluuttayhtiön taseessa myönnetyt lainat ovat kuitenkin aivan eri asia kuin käteinen tai helposti käteiseksi muutettavat omaisuuserät, kuten lyhytaikaiset valtionlainat.

WSJ huomauttaa jutussaan, että tetherin taustayhtiö ei voi olla varma, että sen myöntämät lainat tullaan maksamaan takaisin, tai että se pystyisi myymään lainat eteenpäin. Niin ikään se – tai ainakaan yhtiön asiakkaat – eivät voi olla varmoja, että lainojen vakuudet pitävät arvonsa kriisitilanteessa.

Kriisitilanteessa olisi niin ikään ongelmallista, että yhdeksän prosenttia yhtiön varoista on lainoissa, jotka voidaan maksaa takaisin sen omassa valuutassa.

”Jos tether kaatuu ja heillä on lainoja jotka voi maksaa takaisin tetherissä, silloin määritelmällisesti sitä [tetheriä] ei ole tuettu dollariin”, sanoo WSJ:lle kirjanpidon professori William VanDenburgh Charlestonin yliopistosta Etelä-Carolinasta.

Lopulta kaikki kulminoituu tetherin käyttäjien luottamukseen, joka on jo kuluvan vuoden aikana horjahdellut. Vakaavaluutan arvo notkahti toukokuussa alimmillaan 0,95 dollariin ja FTX:n romahduksen aikana 0,997 dollariin.

Arvon notkahdus tuntuu mitättömältä, mutta kertoo paljon kun kyse on valuutasta, josta luvataan aina maksaa yksi dollari. Käytännössä tetherin arvon pienikin lasku tarkoittaa, että sijoittajat eivät joko pysty vaihtamaan tethereitään dollareiksi, tai eivät luota voivansa tehdä niin.

Yhtiön toiminta on ollut sen historian aikana melko epämääräistä. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiosyyttäjän kuluvan vuoden helmikuussa julkaiseman päätöksen mukaan taustayhtiö Tether Limited on vuosina 2014–2019 vaihdellut pankkeja tiuhaan tahtiin ja sen varat eivät ole vastanneet likimainkaan liikkeelle laskettujen tetherien arvoa.

”Olen ollut hyvin skeptinen ja epäuskoinen, että he voivat pärjätä näin mitättömällä läpinäkyvyydellä”, sanoo WSJ:lle Crane Data -yhtiön johtaja Peter Crane.

”Jos teillä on reservejä, niin miksi ette näyttäisi niitä?”