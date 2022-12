Pepsi tilasi Teslalta sähkörekan jo viisi vuotta sitten. Nyt tilauksen ensimmäinen toimitus on tehty.

Sähköautoyhtiö Tesla on tehnyt ensimmäisen sähkörekkatoimituksen. Tesla Semi -rekan on torstaina ottanut käyttöönsä virvoitusjuomayhtiö Pepsi Co.

Tesla julkisti Semi-rekkansa alunperin jo vuonna 2017. Tuolloin myös Pepsi tilasi 100 rekkaa. Teslan hallituksen puheenjohtaja Robyn Denholm on todennut, että yhtiö saattaa valmistaa kaikkiaan sata rekkaa tänä vuonna, kertoo uutistoimisto Reuters.

Pepsin lisäksi rekkoja ovat tilanneet Budweiserin valmistaja Anheuser-Busch, kuljetusyhtiö UPS ja kauppayhtiö Walmart.

Raskaiden ajoneuvojen sähköistyminen on ollut hidasta, koska rekan liikuttamiseen tarvitaan vaativia, massiivisia akkuja, jotka ovat olleet kalliita ja painavia. Toistaiseksi sähköllä kulkevat ajoneuvot eivät ole päihittämässä polttomoottoreita raskaiden lastien ja pitkien matkojen kuljetuksissa.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk esiintyi torstaina Teslan Nevadan-tehtaalla tilaisuudessa, jossa hän hehkutti yhtiön sähkörekan vähentävän liikenteen päästöjä ja päihittävän nykyiset diesel-rekat voimassa ja turvallisuudessa.

”Se on peto”, Musk sanoi tilaisuudessa.

”Jos ajat rekkaa ja haluat teiden päheimmän koneen, tässä se on.”

Peräkärryn tai rahdin kuljettaminen vaatii sähkömoottorilta suurempaa tehoa. Tavallisten täyssähköllä kulkevien henkilöautojen kohdalla se tarkoittaa sitä, että latausväli lyhenee merkittävästi, jos auto vetää peräkärryä.

Pepsin tilaamassa rekassa toimitettiin pikkusuolaista Teslan tilaisuuden osallistujille. Pepsille myydyn rekan lisäksi Musk kertoi, että Tesla itse aikoo alkaa käyttää omia rekkojaan kuljettaakseen autojen osia Nevadasta Kalifornian Fremontiin.

Tuolloin yhtiö kertoi, että noin 480 kilometriä latauksella kulkeva rekka maksaisi 150 000 dollaria ja 800 kilometrin malli 180 000 dollaria. Tuon jälkeen Teslan henkilöautojen hinnat ovat nousseet rajusti.

Teslan mukaan rekka on koeajoissa pystynyt ajamaan yhdellä latauksella 800 kilometriä niin, että sekä ajoneuvo että sen lasti painavat yhteensä reilut 36 tonnia.