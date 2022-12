Suomen suurimmat asuntorahastot hallinnoivat miljardien eurojen varallisuutta ja niillä on kymmeniä tuhansia sijoittajia. Sijoittajat eivät voi olla kuitenkaan varmoja siitä, että he saavat kaikissa tilanteissa varansa ulos rahastosta.

Osa suomalaisten asuntorahastojen sijoituksista on vasta rakenteilla olevissa kohteissa. Kuva OP:n Vuokratuotto -rahaston rakennuttamasta kohteesta Vantaan Tikkurilassa.

Suuri yhdysvaltalainen kiinteistörahasto Blackstone Breit keskeytti asiakasvarojen lunastukset viime viikolla.

Breit-rahaston asiakkaat ovat voineet tähän mennessä nostaa kuukausittain varojaan rahastosta. Tällä hetkellä asiakkaat nostavat varojaan rahastosta kuitenkin nopeammin mitä rahasto ehtii myymään kiinteistöomistuksiaan. Niinpä sijoittajien varat ovat jumissa, kunnes rahasto saa kassaansa rahaa joko vuokratuotoista tai kiinteistöjen myynneistä.

Blackstonen ongelmiin ajautunut rahasto muistuttaa rakenteeltaan monia suomalaisia asuntorahastoja. Sekä Breit-rahasto että suuret suomalaiset asuntorahastot ovat haalineet asiakkaikseen pääasiassa yksityissijoittajia. Yhtäläistä rahastoissa on myös se, että ne ovat avoimia. Sijoittajat voivat siis nostaa varojaan rahastosta useita kertoja vuodessa.

Lisäksi suomalaiset asuntorahastot kasvoivat viime vuosina nopeasti samalla kun korot olivat matalia ja asuntojen hinnat kehittyivät suotuisasti, aivan kuten Breit-rahasto Atlantin toisella puolella.

Asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että myös suomalaiset asuntorahastot joutuvat ongelmiin, jos asiakkaat nostavat varoja rahastoista nopealla tahdilla.

”On täysin mahdollista, että jokin suomalainen rahasto joutuu vielä keskeyttämään hetkellisesti lunastuksensa”, sanoo pitkän uran rahoitusalalla tehnyt Stefan Törnqvist. Törnqvist oli aikoinaan perustamassa Ålandsbankenin asuntorahastoa.

Törnqvistin mukaan asuntorahastot ovat kasvaneet niin suuriksi, että pahimmassa tapauksessa niiden ongelmat voisivat vaikuttaa laajemmin Suomen asuntomarkkinoihin.

Myös Hypo-pankin pääekonomisti Juhana Brotherus näkee asuntorahastoissa riskejä.

”Tyypillisesti asuntorahastoilla ei ole suurta rahapuskuria lunastuksia varten ja niiden säännöt antavat mahdollisuuden keskeyttää lunastukset hetkellisesti. Se voi tarkoittaa useiden kuukausien sulkua”, Brotherus sanoo.

”Korkeat lunastuspalkkiot hillitsevät osaltaan lunastuksia, mutta tilanne on kiistatta herkkä.”

Suomen kolmella suurimmalla yksityissijoittajille suunnatulla asuntorahastolla on yli 60 000 asiakasta ja ne hallinnoivat yhteensä noin 2,6 miljardin euron asiakasvaroja. Rahastojen sijoitussalkut ovat sitäkin suurempia, sillä ne käyttävät sijoituksissaan velkavipua.

Rahastot voivat sääntöjensä puitteissa nostaa lainoitusasteensa 50 prosenttiin.

Esimerkiksi Ålandsbankenin rahastolla lainoitusaste on vajaat 40 prosenttia ja S-Pankilla yli 40 prosenttia, selviää rahastojen uusimmista katsauksista. OP:n asuntorahastolla lainoitusaste on matalampi, noin 20 prosenttia.

Asuntorahastot ovat tuottaneet viime vuosina vakaata tuottoa sijoittajille. Osa rahastojen kirjaamista tuotoista on tullut asuntojen arvonnoususta eikä vuokratuotosta. Esimerkiksi OP:n asuntorahaston tuotoista noin kolmasosa on tullut arvonnoususta ja kaksi kolmannesta vuokratuotoista. S-Pankin rahastossa selvästi yli puolet tuotosta on tullut viime vuosina asuntojen arvonnoususta.

Raha on virrannut suomalaisiin asuntorahastoihin aivan viime aikoihin asti.

Markkinatilanne on kuitenkin muuttunut tämän vuoden aikana. Korot ovat nousseet ja asuntomarkkinoiden näkymät ovat epävarmat. Asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun viime kuukausien aikana. Myös asuntojen myyntimäärät ovat vähentyneet syksyn aikana selvästi.

Rahastojen rahavirroissa näkyy ensimmäisiä merkkejä käänteestä.

Suomen suurimman yksityissijoittajille suunnatun asuntorahaston eli OP:n Vuokratuotto-rahaston omistajat nostivat tammi-syyskuun aikana varojaan rahastosta reilut 30 miljoonaa euroa. Muidenkin asuntorahastojen kasvu on jäänyt tänä vuonna selvästi aiempaa vaisummaksi.

OP:n salkunhoitaja Antero Tenhunen ei vaikuta kuitenkaan huolestuneelta.

”Rahaston kokoon nähden nettolunastukset ovat olleet varsin maltillisia, vajaa kaksi prosenttia rahaston arvosta tänä vuonna. Tietty sijoittajajoukko reagoi aina äkillisiin kriiseihin, mutta pääosin rahaston sijoittajakunta on varsin maltillista”, Tenhunen kertoo sähköpostitse.

Sijoittajat voivat nostaa varojaan avoimista asuntorahastoista neljästi vuodessa. Rahastoilla on kuitenkin oikeus keskeyttää asiakkaiden lunastukset, jos tilanne sitä vaatii.

Tenhusen mukaan OP:n rahasto pystyy vastaamaan nykyisellään asiakkaiden lunastuspyyntöihin.

”Rahastolla on vahva kassa ja alhainen lainoitusaste. Rahaston kiinteistökanta on laadukasta ja hyvillä sijainneilla, joten myös kohteiden realisoitavuus on tarvittaessa keskimääräistä parempi.”

S-Pankin salkunhoitaja Juho Santaharju kertoo seuraavansa ”aktiivisesti” nettomerkintöjen kehitystä asuntorahastossa.

”En voi lähteä spekuloimaan, joudutaanko lunastusten rajoittamiseen turvautumaan”, Santaharju sanoo.

Suuret suomalaiset asuntorahastot sijoittavat pitkälti samantyyppisiin kohteisiin. Niin OP:n, Ålandsbankenin kuin S-Pankin asuntorahastot sijoittavat kaikki kasvavien kaupunkien lähettyvillä sijaitseviin uudehkoihin, pieniin vuokra-asuntoihin.

Asuntorahastoja on markkinoitu verrattain vakaina ja turvallisina sijoituskohteina. Esimerkiksi Ålandsbanken ja S-Pankki ilmoittavat rahastojen riskitasoksi toiseksi matalimman seitsenportaisella riskiasteikolla. OP:n rahaston riskitaso on neljänneksi matalin samalla asteikolla.

HS ei tavoittanut Ålandsbankenin asuntorahaston salkunhoitajaa kommentoimaan rahaston tilannetta.