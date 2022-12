Euroopan unionin on sunnuntaina määrä hyväksyä virallisesti venäläisen öljyn hintakatoksi 60 dollaria.

Puola on hyväksynyt Euroopan unionin venäläiselle meriteitse kuljetettavalle öljylle asetettavan hintakaton. Puola on ollut jäsenmaista ainoa, joka on jarruttanut hintakaton läpimenoa.

EU on nyt siis yksimielinen siitä, että venäläisen öljyn hintakatoksi asetetaan 60 dollaria barrelilta. Puolan hyväksynnän jälkeen EU voi aloittaa asian virallisten papereiden valmistelun, kertoo Puolan EU-diplomaatti Andrzej Sados uutistoimisto Reutersille.

EU:n on Sadosin mukaan määrä lyödä asia lukkoon sunnuntaina.

Puola otti aikansa hyväksynnän kanssa, koska maa halusi varmistaa hintakatolle säätömekanismin, joka pitää hinnan ainakin 5 prosenttia markkinahintojen alapuolella. Se on siis pyrkinyt laskemaan hintakaton tasoa.

Hintakatolla yritetään vaikeuttaa Venäjän kykyä rahoittaa hyökkäys­sotaansa Ukrainassa. Se rajoittaisi tuloja, joita Venäjä saa raakaöljyn myynnistä.

Raakaöljy on Venäjän suurin vientituote, ja sen vienti vastaa noin kymmentä prosenttia öljyn tarjonnasta maailmassa. Venäläisöljyn tuotantokustannusten arvioidaan olevan noin 20 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen ja muiden G7-maiden, EU:n ja Australian on ollut määrä ottaa Venäjän hintakatto käyttöön 5. joulukuuta.