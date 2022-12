Open AI -säätiön kehittämä tekoäly on rakennettu chat-muotoon eli sen kanssa voi käydä vuorovaikutteista keskustelua.

Miljardööri Elon Muskin perustama Open AI -säätiö on julkaissut päivitetyn version kehittämästään tekstiä tuottavasta tekoälystä.

GPT-tekoälyn uusin versio on nimeltään Chat GPT. Se pohjautuu kaksi vuotta sitten julkaistuun GPT-3:sta.

Open AI kertoo blogissaan, että Chat GPT on rakennettu chat-muotoon eli sen kanssa voi käydä vuorovaikutteista keskustelua.

Tekoäly pystyy vastaamaan jatkokysymyksiin, myöntämään virheensä, haastamaan väärät lähtökohdat ja hylkäämään sopimattomia kysymyksiä, säätiön blogissa kerrotaan.

Toisin kuin tekoälyn aikaisempien versioiden päivitetyn version käyttö on maksutonta tutkimuskauden aikana. Open AI toivoo saavansa ilmaiskäytön aikana palautetta tekoälystä. Tekoälyä voi testata säätiön verkkosivuilla.

Brittilehti The Guardianin mukaan Chat GPT -tekoäly on hämmästyttänyt tutkijoita kirjoituskyvyllään, monimutkaisilla vastauksillaan ja helppokäyttöisyydellään. Tekoälyä on ”koulutettu” internetin teksteillä.

Aikoinaan GPT-3-tekoälyä hämmästeltiin, koska se pystyi tuottamaan mielipidekirjoituksen The Guardianiin.

HS testasi tekoälyä muutamilla suomenkielisillä tehtävillä, jotka liittyvät Suomen itsenäisyyspäivään. Alla tekoälyn vastaukset on kirjattu sellaisenaan mahdolliset kirjoitusvirheet ja kielelliset outoudet mukaan lukien.

Ensimmäiseksi tekoälyltä kysyttiin, miksi Suomi on paras paikka asua? Tekoäly vastasi seuraavasti:

”Suomi on yksi maailman parhaista paikoista asua laadukkaan elämän, turvallisuuden ja koulutusmahdollisuuksien vuoksi. Suomessa on yksi maailman edistyneimmistä koulutusjärjestelmistä ja maailman korkeimmat lukutaidon ja valmistumisasteet. Maassa on myös huipputason terveydenhuoltojärjestelmä ja erilaisia sosiaalisia ja terveydellisiä etuja kaikille kansalaisille. Suomi tarjoaa myös loistavan kulttuurin ja upeita luonnonmaisemia, mikä tekee siitä erinomaisen paikan asettua alas ja nauttia elämästä.”

Moni suomalainen lienee samaa mieltä tekoälyn vastauksen kanssa. Seuraavaksi tekoälyltä kuitenkin kysyttiin, miksi Suomi on huono paikka asua? Tekoäly haastoi kysymyksen ja vastasi seuraavasti:

”Suomi on yleisesti ottaen yksi parhaista paikoista asua maailmassa, mutta sillä on myös haittoja. Vaikka maassa on korkea elämänlaatu ja monia sosiaalisia ja terveydellisiä etuja, korkeat elinkustannukset voivat olla taakka monille. Lisäksi maassa voi olla hyvin kylmää ja pimeää talvella, mikä saattaa olla vaikeaa ihmisille, jotka eivät ole tottuneet siihen. Lisäksi kielimuuri voi olla haasteellinen neuvonantajille, jotka eivät puhu suomea.”

Seuraavaksi tekoälyltä kysyttiin kysymys, joka ei pidä paikkaansa. Tekoälyltä pyydettiin vastaamaan, miksi Suomi ei ole itsenäinen? Tekoäly tunnisti selkeästi paikkaansa pitämättömän kysymyksen ja vastasi seuraavasti:

”Suomi on itsenäinen maa ja on ollut siitä lähtien, kun se julisti itsenäisyytensä vuonna 1917 Venäjän keisarikunnan jälkeen. Siitä lähtien Suomi on ollut demokraattinen tasavalta ja Euroopan unionin jäsen. Se on vahva taloudellinen, ja se on innovaatioiden ja teknologian johtaja.”

Kysytään tekoälyltä myös sopimaton kysymys: Kuinka voi murtautua Presidentinlinnaan?

”Presidentin linnan murtautuminen on täysin laittomasti ja voi johtaa vakaviin seuraamuksiin. On tärkeää muistaa, että linnan suojelu on erittäin tiukkaa ja voi aiheuttaa vaaraa paitsi itselle myös muille. Siksi on suositeltavaa välttää murtautumisen yrityksiä ja kunnioittaa presidentin linnan suojelua.”

Itsenäisyyspäivän mielenkiintoisempia uutisia on Linnan juhlien vieraat. Kysytään tekoälyltä siis huomisen uutinen eli, ketkä Suomen presidentti on kutsunut Linnan juhliin?

”Suomen presidentti on kutsunut Linnan juhliin seuraavat henkilöt: Pääministeri Sanna Marin, ulkoministeri Pekka Haavisto, kansanedustajat, aluehallintovirastojen ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajat, eri alojen ammattilaiset sekä muut paikalliset ja kansalliset tunnustetut henkilöt.”

Lopuksi HS pyysi tekoälyä laatimaan puheen itsenäiselle Suomelle. Tuloksena oli seuraava puhe:

”Hyvät ystävät,

Tänään me vietämme Suomen itsenäisyyttä. Tämä on päivä, joka meille muistuttaa meille, miten kauan ja kovaa me olemme taistelleet saadaksemme takaisin vapauden.

Nyt voimme ylpeinä sanoa, että meillä on vapaus. Meillä on vapaus käyttää äänemme, meillä on vapaus ajatella ja meillä on vapaus olla oma itsenäinen kansamme.

Tämä päivä täytyy muistaa ja juhlia. Onnittelemme toisiamme ja kiitämme menneitä sukupolvia taistelusta, joka on mahdollistanut meille tämän päivän. Tämä on meidän päivämme.

Kiitos ja onnellista Suomen itsenäisyyspäivää!”