Maailman suurimpiin sijoittajiin lukeutuva Allianz etsi pitkään sopivia puhtaan vedyn hankkeita, kunnes löysi rahoilleen kohteen Suomesta.

Maailman suurimpiin sijoittajiin lukeutuva saksalainen Allianz valmistautuu investoimaan merkittäviä summia puhtaan vedyn tuotantolaitoksiin Suomessa. Allianz ja suomalainen hankekehitysyhtiö Ren-Gas ovat tehneet sopimuksen, jolla Allianz tulee yhtiöön vähemmistöomistajaksi ja saa samalla ankkurisijoittajan aseman sen suunnitteilla olevissa hankkeissa.

Tämä tarkoittaa, että Ren-Gasin kaavailemat puhtaan vedyn tuotantolaitosinvestoinnit Suomessa ottavat ison harppauksen lähemmäs toteutumista. Ren-Gas suunnittelee eri puolille Suomea vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksia, jotka noudattavat samaa mallia: puhdasta vetyä tuottava elektrolyysilaitos tulee kaukolämpövoimalan kylkeen, ja metaani valmistetaan yhdistämällä vetyyn hiilidioksidi, joka on otettu talteen voimalan päästöistä. Metaani nesteytetään ja voidaan käyttää raskaan liikenteen polttoaineena. Elektrolyysilaitoksen tuottama hukkalämpö taas syötetään kaukolämpöverkkoon.

Yhtiöllä on eriasteisessa valmistelussa viisi hanketta eri puolilla Suomea. Pisimmällä ovat hankkeet Lahdessa ja Tampereella. Siellä lupaprosessit ovat jo käynnistyneet, ja lopulliset investointipäätökset on tarkoitus tehdä ensi kesänä. Ren-Gasin markkinakehitysjohtaja Matti Rautkivi sanoo olevansa ”sataprosenttisen varma”, että hankkeet toteutuvat.

”Näissä hankkeissa rahoittaminen on kaikkein vaikeinta. Nyt tässä on otettu merkittävä askel sitä kohti, että hankkeet toteutuvat. Allianzin tapainen toimija ei investoi, ellei se ajattele samoin.”

Allianz on saksalainen vakuutusyhtiö, ja Euroopan suurin infrastruktuurisijoittaja. Yhtiön sijoitusvarallisuus on noin 700 miljardia euroa.

Sijoitus Ren-Gasiin onkin Allianzin mittapuulla mitättömän pieni, vain 25 miljoonaa euroa. Sen turvin Ren-Gas palkkaa lisää väkeä ja jatkaa hankkeidensa valmistelua. Olennaisempaa sopimuksessa on se, että Allianz varaa itselleen oikeuden tulla ankkurisijoittajana mukaan Ren-Gasin hankkeisiin. Siinä Allianzin koko on hyödyksi, sillä se tekee tyypillisesti yli puolen miljardin euron kertasijoituksia.

Ren-Gasin nykyiset viisi hanketta muodostavat noin miljardin euron investointikokonaisuuden. Tavoitteena on rakentaa vuosikymmenen loppuun mennessä kymmenen laitoksen verkosto, mikä tarkoittaa parin miljardin euron investointeja.

Ren-Gas on Allianzin ensimmäinen suora investointi vihreään vetyyn globaalisti. Yhtiö oli etsinyt sopivaa sijoituskohdetta pitkään.

”Kohtuullisen tiukka syyni on käyty läpi”, Rautkivi kuvailee.

Hänen mukaansa Allianz ei sijoituspäätöstään tehdessään arvioinut vain yhtiötä vaan myös Suomea sijoitusympäristönä.

”Tämän kokoluokan toimijat arvioivat riskejä tosi tarkkaan ja huolellisesti. Tämä on osoitus siitä, että vetytaloudessa on paljon järkeä ja investoinnissa Suomeen on paljon järkeä.”

Rautkiven mukaan esimerkiksi kaukolämpöverkot ja tuulivoimaa suosivat olosuhteet tekevät Suomesta houkuttelevan kohteen vetyinvestoinneille.

”Suomessa on mahdollisuus hyödyntää hukkalämpö, ja meillä on halpaa uusiutuvaa energiaa. Investointiympäristö on hyvä verrattuna esimerkiksi Saksaan, missä uusiutuvan sähkön hinta on yli tuplat. Siellä yhtälö ei vain toimi.”

Ren-Gasin idea on tehdä laitoksista monistettava konsepti, joka aikanaan voidaan viedä myös muualle Eurooppaan. Siellä tarve puhtaalle vedylle on vain kasvanut Ukrainan sodan ja energiakriisin seurauksena, Rautkivi sanoo.