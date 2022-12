Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan korkojen nousu on hidastunut, mutta korkohuippua tuskin on vielä saavutettu.

Vuoden euribor on jämähtänyt noin 2,8 prosentin tuntumaan.

Asuntolainojen korkojen ripein nousu on ainakin näillä näkymin ohi. Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor, on ollut jo kuukauden lähes samassa pisteessä.

Vielä asuntovelalliset eivät kuitenkaan voi huokaista helpotuksesta, kertoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Von Gerichin mukaan ei ole läheskään varmaa, että korkohuippu olisi saavutettu. Jatkossa nousu saattaa kuitenkin olla hitaampaa.

”On houkuttelevaa sanoa, että pahin on takana siinä mielessä, että korot ovat nousseet aika rivakasti. Todennäköisempää on, että jatkossa nousu on hitaampaa”, hän sanoo.

Korko on ollut 2,8-alkuinen yhtäjaksoisesti 7. marraskuuta alkaen. Tuolloin korko asettui 2,82 prosenttiin.

Marraskuun alun jälkeen korko on ollut korkeimmillaan 2,892 ja matalimmillaan 2,811 prosentissa. Koron muutosväli 0,081 prosenttiyksikköä on varsin matala, sillä korko on saattanut nousta tänä vuonna päivässäkin lähes 0,17 prosenttiyksikköä.

Von Gerichin mukaan korkotason vakiintumisen taustalla ovat muun muassa Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien (EKP) viesti siitä, että koronnostojen vauhtia tulisi hidastaa.

”Markkinoille on tyypillistä, että ylireagoidaan tällaisiin käänteisiin”, sanoo von Gerich.

Myös Yhdysvaltojen viimeisimmät inflaatioluvut yllättivät alakanttiin ja viestivät markkinoille, että inflaatiohuippu olisi lähellä. Euroalueella inflaatio hidastui niinikään marraskuussa 10,0 prosenttiin syyskuun 10,6:sta.

Tulevien viikkojen ja kuukausien arvioiminen on vaikeaa ja pitkän aikavälin ennustetta on sitäkin vaikeampi laatia. Korkoriskejä on molempiin suuntiin, sillä jos talous huononee ja palkat eivät nouse, voi inflaatio hidastua.

”Ei voi rummuttaa pelkästään yläsuuntaista riskiä”, sanoo von Gerich.

Von Gerichin mukaan tämän hetkisten arvioiden mukaan EKP nostanee talletuskorkoprosenttinsa kolmeen vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Se olisi linjassa 3,25–3,5 prosentin 12 kuukauden euriborin kanssa.

”Vaikka lyhyen aikavälin kuva on vähän selkiytynyt, näkymät eivät juuri ole parantuneet vuodeksi eteenpäin, tai ensi talveen. Pitkä aikaväli on edelleen hyvin utuinen.”

EKP:kin saattaa vielä nostaa korkojaan samoissa määrin kuin aiemminkin tänä vuonna, eli 0,75 prosenttia, arvioi von Gerich.

”Oma arvio EKP:stä on, että se voisi ensi viikollakin vielä nostaa 75 [korkopisteellä]. Ei ole selkeää, että tahti joulukuussakaan hidastuisi.”

Euribor-korot ovat nousseet tänä vuonna poikkeuksellisen ripeästi. Se on jo kurittanut keskituloisten suomalaisten lompakkoa ja pakottanut heitä laskemaan elintasoaan.

