Käänteinen korkokäyrä kielii sijoittajien uskosta rahapolitiikan kiristämisen jatkumiseen, mutta se ei ennusta taantuman syvyyttä.

Yhdysvaltojen joukkovelkakirjamarkkinat osoittavat selkeästi laskukauden alkavan, mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa. Kahden vuoden valtionlainan tuotto-odotus on keikahtanut huomattavasti kymmenen vuoden lainan tuotto-odotusta suuremmaksi.

Tilanne on poikkeuksellinen. Keskiviikkona Yhdysvaltojen 10-vuotisen joukkolainan korko oli 3,4 prosenttia ja kahden vuoden lainan 4,2 prosenttia. Korkoero on nyt suurimmillaan sitten syyskuun 1981.

Kyseessä on niin sanottu käänteinen korkokäyrä, joka on aiemmin ennustanut talouden ajautuvan taantumaan. Ilmiö on edeltänyt kaikkia talouden laskukausia Yhdysvalloissa 50 viime vuoden aikana, kertoo Financial Times (FT).

Terveillä markkinoilla tuotot ovat korkeammat lainoilla, joiden erääntymisaika on pidempi.

Ennen tätä vuotta korkokäyrä kävi miinuksella viimeksi vuonna 2007, jonka jälkeen iski finanssikriisi. Tuolloinkin korkoero pysyi paljon loivempana kuin nyt.

Tänä vuonna korkokäyrä kääntyi ensimmäistä kertaa keväällä, mutta tuolloin ilmiö oli hetkellinen. Nyt syksyllä korkoero on syventynyt historiallisesti.

Muutos korkokäyrässä ei itsessään laukaise lamaa, mutta se on merkki siitä, että korkosijoittajat ovat huolissaan talouden pitkän aikavälin näkymistä.

Korkokäyrän käänteisyys syveni erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvalloista annettiin viime viikolla vahvoja tilastoja taloudesta. Yhdysvaltojen työmarkkinat jatkoivat porskuttamistaan marraskuussa ja palvelusektorin kasvu ei näytä hyytyneen.

Osa sijoittajista pelkää näiden hyvien lukujen tarkoittavan, että inflaatiokin todennäköisesti jatkaa laukkaamistaan, joten Yhdysvaltojen keskuspankin pitäisi kiristää rahapolitiikkaansa edelleen, mikä vaikeuttaa rahoitusoloja.

Käänteinen korkokäyrä viestii FT:n mukaan ensinnäkin siitä, että sijoittajat uskovat keskuspankin korkojen noston johtavan inflaatiovauhdin hidastumiseen. Korkokäyrän kääntymisen syvyyden taas katsotaan peilaavan korkojen nousun nopeutta ja sitä, että keskuspankki on vakuuttanut pitäytyvänsä kiristyksissä, vaikka markkinoilla inflaatio- ja kasvuodotukset ovat jo muuttuneet.

”Uskomme, että käänteisen korkokäyrän muoto mittaa sitä laajuutta, jolla rahapolitiikka voi kiristyä. Markkinoilla selvästi ajatellaan, että kiristäminen tulee jatkumaan melko pitkään”, sanoo Bank of American korkostrategiapäällikkö Mark Cabana FT:lle.

Käänteistä korkokäyrää pidetään luotettavana mittarina taantuman ennustamiseksi, mutta se ei anna selkeää tietoa mahdollisesti tulossa olevan laskusuhdanteen syvyydestä, pituudesta tai laajuudesta.

”Tässä tapauksessa käänteisyys luultavasti kertoo meille enemmän inflaatiosta ja inflaatioriskien suunnasta kuin taantuman syvyydestä tai vakavuudesta”, sanoo Janney Montgomery Scottin strategi Guy LeBas FT:lle.