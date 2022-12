Twitterin pääkonttorille on tehtailtu makuuhuoneita ja sänkypaikkoja työntekijöitä varten, kertovat kansainväliset mediat.

Elon Musk on luvannut paljon muutoksia Twitterin käytäntöihin. Työntekijöille omistajan vaihtuminen on jo alkanut näkyä erikoisella tavalla.

Miljardööri Elon Muskin johtaman Twitterin pääkonttorille on ilmestynyt sänkyjä, ja tilojen neuvotteluhuoneita on muunnettu makuuhuoneiksi.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n, uutistoimisto Bloombergin ja yhdysvaltalaisen Forbesin tietojen mukaan sängyt ja makuupaikat on tarkoitettu yhtiön työntekijöille.

Marraskuussa Musk lähetti työntekijöille sähköpostin, jossa hän kertoi tarpeesta ”olla äärimmäisen kovia”.

”Edessä on uuvuttava tie, ja vaaditaan kovaa työtä jos aiomme menestyä”, Musk oli kirjoittanut aiemmin ensimmäisessä viestissään työntekijöille.

Ilmeisesti tämä kova työ tarkoittaa myös fyysistä omistautumista työpaikalle, ilmenee BBC:n ja Forbesin käsiinsä saamasta valokuvamateriaalista. Bloombergin mukaan Twitterin konttorilla voivat nukkua myös Muskin muista yhtiöistä tulevat vierailijat.

Musk on myös ilmaissut olevansa etätyötä vastaan. Hänen alunperin laatimien sääntöjen mukaan Twitterin työntekijöiden pitää olla konttorilla vähintään 40 tuntia viikossa. Myöhemmin hän pehmensi linjaansa.

Eräässä BBC:lle lähetetyssä valokuvassa näkyy Twitterin toimistotila, joka on muunnettu makuuhuoneiksi. Yhdessä kuvista näkyy huone, jossa on leveä sänky, vaatekaappi ja tohvelit. Lisäksi toimistolla on ollut sohvia, joita työntekijät ovat käyttäneet nukkuessaan.

San Franciscon rakennusvalvontavirasto tutkii mahdollista rakennusmääräysten rikkomista tapauksessa. Muskin mukaan kaupunki taas hyökkää yhtiötä vastaan, vaikka se yrittää vain tarjota sänkyjä ”väsyneille työntekijöille”.

Twitteristä jo lähtenyt työntekijä kertoo BBC:lle, että Musk itse on käytännössä asunut pääkonttorilla sen jälkeen, kun yhtiö siirtyi tämän omistukseen. BBC kertoo Muskin twiitanneen aikovansa nukkua toimistolla ”kunnes organisaatio on korjattu”. Twiitti on sittemmin poistettu.