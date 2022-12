Savonlinnalaisen Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen uskoo, että yrityksen liikevaihto olisi kasvanut seitsemän viime vuoden aikana vähintään 20–30 prosenttia ilman työvoimapulaa.

”Arvaa, harmittaako yrittäjänä jatkuvasti sanoa, että tilaus ei mahdu?” sanoo sähkö­tekniikka­yhtiö Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.

Norelco on 60-vuotias perheyritys, joka valmistaa sähkökeskuksia, muuntamoita ja sähköasemia tehtaillaan Savonlinnassa ja Kuopiossa. Se on toimittanut tuotteitaan esimerkiksi Tampereen Nokia-areenalle ja Helsingin Länsimetroon.

Yritys työllistää noin 230 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2021 vajaat 26 miljoonaa euroa. Voittoakin on jäänyt käteen muutama miljoona vuodessa.

Silti Hämäläisen puheesta kuuluu turhautuminen. Kysyntää olisi enemmänkin, mutta osaavien työntekijöiden etsimiseen menee paljon pidempään kuin aiemmin.

”Hyvin usein päädytään siihen, että ei löydy yhtään henkilöä, joka olisi aikaisemmin tehnyt lähellekään sellaista työtä. Sitten täytyy miettiä, löytyisikö joku työnhaluinen, josta lähdettäisiin itse kouluttamaan siihen tehtävään sopivaa.”

Hämäläinen arvioi, että ilman työvoimapulaa Norelcon liikevaihto olisi kasvanut ainakin 20–30 prosenttia edellisten seitsemän vuoden aikana. Nyt liikevaihto on pysynyt viime vuodet pitkälti paikallaan. Työnpaikkojakin olisi luotu 40–50 enemmän, toimitusjohtaja arvioi.

Osaavien työntekijöiden saamisessa on ollut ongelmia muissakin tehtävissä, mutta Norelcolla suurin pula on sähköasentajista. Ja juuri sähköasentajien kohdalla tiivistyy se ongelma, jota Hämäläinen pitää yrityksen työvoimapulan suurimpana syynä.

”Paikkakunnalla koulutetaan ammattikoulussa sähkömiehiä, ja yhteistyö heidän kanssaan on ollut pitkään valtavan hyvää. Mutta me emme voi sille mitään, että nuoret haluavat muuttaa opiskelun perään tai muuten vaan vaihtaa paikkakuntaa jonnekin, missä on paljon enemmän muitakin nuoria.”

Ammattikoulussa koulutettavia sähköasentajia kiertää yrityksessä harjoitteluissa noin 30 vuodessa, ja moni on saanut sieltä ensimmäisen työpaikkansa. Hämäläisen mukaan harva kuitenkaan jää Savonlinnaan, ja ilmiö näkyy nykyään myös Kuopiossa.

”Kun sähkömiehiä ei saa pysyvästi, niin sitten on pakko itse kouluttaa paikkakunnalla viihtyvistä ihmisistä ammattilaisia. Ja kun niitäkään ei ole loputtomasti, niin työntekijöiden kertymää ei vain saa kasaan niin paljon, että porukkamäärä kasvaisi”, Hämäläinen voivottelee.

Ongelma ei ole uusi. Hämäläinen voivotteli koulutetun työvoiman pakenemista Savonlinnasta HS:n jutussa jo vuonna 2017. Silloin Norelcoa kuvattiin kansainvälisesti sähkönjakelun parissa toimivaksi yritykseksi.

Nyt vientipanostukset ovat jäissä. Hämäläinen kertoo uskovansa, että kansainvälisiltä markkinoilta olisi saatu isojakin uusia avauksia. Vientiin ei kuitenkaan ole panostettu, kun kotimaassakin myyntiä on pitänyt rajoittaa.

Hän kuvaa Norelcon olevan omalla alallaan erittäin arvostettu yritys, johon on luotettu isoimmissakin projekteissa.

”Emme me voi ottaa enempää hommia, kun ei meillä ole kapasiteettia. Emme pysty takaamaan, että pystymme toimittamaan lisää projekteja ajoissa.”

” ”Työperäinen maahanmuutto on varmaan se, mistä täytyy lähteä etsimään ratkaisua.”

Hämäläinen kertoo yrittäneensä rekrytoinnissa käytännössä kaikkea, mitä yrityksessä on vain luettu tai keksitty.

”Työkuvauksia on muutettu, työprosesseja on muutettu yksinkertaisemmiksi, opastusta ja koulutusta on lisätty ja ammattikoululaisia on rohkaistu tulemaan töihin. Ei enää keksi, mitä muuta voisi enää tehdä.”

Yhden asian Hämäläinen on kuitenkin vielä keksinyt.

”Työperäinen maahanmuutto on varmaan se, mistä täytyy lähteä etsimään ratkaisua, kun kaikki muu on jo kokeiltu.”

Yhtiö on jo palkannut useita pakolaisia, mutta esimerkiksi sähköasentajapulaan heistä ei juuri ole vielä Hämäläisen mukaan ollut apua.

Työperäisen maahanmuuton tarpeesta ja sen käytännön ongelmista on puhuttu julkisuudessa paljon. Ajatukset suuresta ulkomailta tulevasta työntekijämassasta saattavat olla osin epärealistisia, mutta Hämäläinen on varma, että Norelcon tarpeisiin työntekijöitä olisi mahdollista löytää.

Hän uskoo, että todennäköisimmät kanavat työntekijöiden löytämiseen ovat Euroopan ulkopuolella.

Edessä olisi siis vielä Suomen työlupaprosessi, jota elinkeinoelämä on viime vuosina kritisoinut rankasti. Myös Hämäläisen mielestä prosessi on turhan pitkä.

”Kun lähdetään rekrytoimaan ulkomailta, siihen pitää käytännössä laskea neljä kuukautta aikaa. Siitä vähän yli puolet menee viisumin ja työluvan saamiseen.”

Käytännön ongelma on Hämäläisen mukaan työntekijätarpeiden ennakoiminen yli neljän kuukauden päähän alalla, jossa tilauskannat eivät ole erityisen pitkiä.

”On aloja, joissa ne ovat vielä lyhyempiä, kuten alihankintateollisuus. Siellä ei kaikilla varmaankaan ole kahtakaan kuukautta täyttä työkantaa. He joutuisivat ottamaan ulkomailta työntekijöitä täysin riskillä, kun ei heillä ole vielä tilauksia neljän kuukauden päähän.”

Kauanko työntekijän työlupaprosessissa sitten saisi yrittäjän näkökulmasta kestää?

”Kaksi viikkoa olisi ihan hyvä.”