Fingridin Ruusunen: Sähkö­järjestelmä on tällä viikolla tiukilla, ja hinnat ”järjettömät”

”Tämä on isoin kriisi, joka energiajärjestelmässä on varmaan ollut ikinä”, sanoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Suomen sähköjärjestelmä ei ollut varautunut Venäjän energia-aseeseen, ja sen takia sähkön hinnat ovat nyt ”järjettömät”.

Näin arvioi sähkönsiirron kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Helsingin Sanomien suuressa sähkösuorassa maanantaina.

”Tämä on isoin kriisi, joka energiajärjestelmässä on varmaan ollut ikinä. Tämä on Venäjän sota-ase. Nyt ammutaan energialla, ja olemme sen keskellä”, Ruusunen sanoi.

”Järjestelmä ei toimi sodan aikana samalla tavalla kuin rauhan aikana, mutta onhan hinnat ihan järjettömät – siitä ei pääse mihinkään.”

Sähkön pörssihinta oli 54 sentissä kilowattitunnilta maanantaina iltapäivällä ja maksaa maanantaina enimmillään yli 58 senttiä kilowattitunnilta. Tiistaina hintahuippu osuu yli 60 senttiin. Ruusunen sanoi, että normaalitilanteessa sähkön hinnan ”pilkun paikka olisi eri paikassa”.

HS:n sähkösuorassa vieraana studiossa olivat Fingridin Ruusunen ja Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Lue lisää: Milloin sähkön hinta normalisoituu? Katso tallenne ja vastaukset HS:n sähkösuorasta

Suomessa on nyt asuntojen lämmityskausi, ja sähköjärjestelmän tilanne voi muuttua kireäksi, jos lämpötila laskee paljon koko maassa. Maanantaina pakkasta oli jo Etelä-Suomea myöten.

Ruususen mukaan Suomen sähköjärjestelmä on ”tiukilla” tällä viikolla. Vaikein hetki on maanantain sääennusteiden perusteella keskiviikkoaamu. Keskiviikoksi ennustetaan Etelä-Suomeen alimmillaan 13 asteen pakkasta.

”Olemme kriisin keskellä, ja tätä varten olemme valmistautuneet syksystä lähtien”, Ruusunen sanoi.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Leskelän mukaan kriisi kohtelee kuluttajia epätasaisesti. Hänen mukaan energiakriisi on ”älyttömän epädemokraattinen ja arvaamaton”.

”Kuluttajat kohtaavat kriisin täysin eri lailla ihan riippuen siitä, minkälaisessa kodissa sattuu asumaan tai koska sähkösopimus on sattunut päättymään. Se on huono onni arpajaisissa, jos asuu sähkölämmitteisessä talossa ja joutunut tekemään syksyllä uuden kalliin sähkösopimuksen”.

Toisaalta kaukolämpötalossa asuva kuluttaja kärsii Leskelän mukaan sähkönhinnan noususta suhteellisesti vähemmän.

Fingridin Ruusunen huomautti, että sähkökriisi ei ole nykyisen pörssisähköön perustuvan energiajärjestelmän vika. Hän sanoi, että kriisi ei ole ”normaali” hyödykemarkkinoiden sokki.

”Meitä vastaan on lähdetty sotimaan energia-aseella. Elämme nyt aikaa, joka taatusti muistetaan pitkän aikaa erittäin poikkeuksellisen ajanjaksona energiajärjestelmässä. Energiajärjestelmä ei ole itse aiheuttanut kriisiä vaan järjestelmä ei ollut sodankestävä. Kriisissä ei ole kyse normaalista energiajärjestelmän häiriöstä.”

Energiateollisuuden Leskelä oli samaa mieltä. Hänen mukaansa kriisit nostavat aina esille kysymyksiä, voisiko sähköjärjestelmässä tehdä asioita toisin.

”Vaikka järjestelmä on mielestäni periaatteessa toiminut hyvin, kriisi paljastaa asioita, joita olisi voinut tehdä paremmin”, Leskelä sanoi.

Fingridin Ruusunen ja Energiateollisuuden Leskelä ennustivat kumpikin, että sähkön hinta palaa vielä tasolle, jolla se oli ennen energiakriisiä.

Ruususen mukaan hintojen laskeminen kestää tosin useita vuosia. Leskelä arvioi kuitenkin, että että ensi vuoden talvi näyttää jo huomattavasti helpommalta ellei tapahdu yllätyksiä.

”Kriisi on kuin pallo, joka pomppii. Seuraava pomppu on aika paljon pienempi ja sitä seuraavampi pomppu on vielä pienempi ja kolmen neljän vuoden jälkeen pallo ei pompi enää paljon”, Leskelä sanoi.