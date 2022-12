Sähkö on nyt älyttömän kallista, vaikka tuotanto on tapissa – syy löytyy naapurista

Sähkö maksaa juuri nyt todella paljon vaikka Suomessa tuotetaan omaa kulutusta enemmän sähköä.

Maanantaina kello 15 sähköä tuotettiin 12 100 megawattia. Samalla kulutus oli noin 11 770 megawattia. Suomi tuotti siis sähköä yli oman tarpeen yli 540 megawattia.

Tuotannon suuruus johtui etenkin otollisista tuulista, sillä kello 15 tuulivoimalla tuotettiin sähköä lähes 3 700 megawattia.

Tästä huolimatta pörssisähkö maksoi kello 14 alkavalla tunnilla yli 52 senttiä ja kello 15 alkavalla tunnilla lähes 50 senttiä.

Myös tiistaina pörssisähkö maksaa keskimäärin lähes 48 senttiä. Se on todella kova hinta. Tänä vuonna ollaan nähty ennennäkemättömiä hintoja ja siltikin sähkö on maksanut vain 10 päivänä tiistaita enemmän.

Hintapiikissä kello 18 sähkö maksaa tiistaina yli 73 senttiä.

Kulutuksen ja hinnan välistä epäsuhtaa ihmeteltiin myös HS:n Suureen sähkösuoraan lähetetyissä kysymyksissä.

Sähköä tuotetaan juuri nyt enemmän kuin kulutetaan todennäköisesti myös Ruotsissa. Miten on mahdollista, että sähkön hinta on silti yli 55c/kwh?

”Suomesta ja Pohjoismaista kulkee isoja siirtojohtoja muihin Pohjoismaihin mutta myös Keski-Eurooppaan. Kun koko Euroopassa on pulaa sähköstä, Euroopan kysyntä nostaa hintoja myös Suomessa”, kirjoitti HS:n sähkömarkkinoihin erikoistunut toimittaja Anni Lassila vastauksessaan.

”Ruotsissa sähkön tuotannon tilanne on juuri tällä viikolla itse asiassa melko kireä etenkin maan eteläosissa. Maan suurin ydinreaktori Oskarshamnin ydinvoimalassa jouduttiin sulkemaan viikoksi huollon takia, ja juuri samaan aikaan Tukholmassakin on kymmenen astetta pakkasta. Vaikka Pohjois-Ruotsissa tuulee ja on paljon tuulituotantoa, sitä ei pystytä siirtämään riittävästi Etelä-Ruotsiin, koska maan sisäiset siirtoyhteydet ovat liian heikot.”