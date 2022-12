Markkinahintoja halvemman sähkön ”Kokkolan malli” on käytössä jo useilla paikka­kunnilla

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo, että useissa kunnissa on jo tehty päätöksiä liittyen sähkön hinnoitteluun markkinahintoja alemmaksi. Kaikkialle malli ei sovi.

Useat kunnat ovat jo ottaneet käyttöön niin kutsutun ”Kokkolan mallin”, jota Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell peräänkuulutti maanantaina HS:n Suuri sähkösuora -studio­keskustelussa.

Hän kehotti suomalaisia sähköyhtiöitä tekemään omat hintakatot.

Kokkolan Energia otti lokakuussa käyttöön hintakaton, joka takaa yhtiön Kokkolan kaupungin alueella asuville asukkaille sähkösopimuksen hintaan 16 senttiä kilowatti­tunnilta. Alennetun arvonlisäveron kanssa toteutuva hinta joulu–huhtikuussa on 17,6 senttiä kilowatti­tunnilta.

”Ihan jokaiseen yhtiöön tämä ei sovi, mutta tällainen malli voitaisiin ottaa käyttöön monissa muissakin sähköyhtiöissä. Jos asut nyt Kokkolassa, olet käytännössä voittanut lotossa”, Beurling-Pomoell sanoi HS:lle ennen studiokeskustelua.

Beurling-Pomoellin mukaan malli voitaisiin monistaa etenkin Helenin kaltaisiin kunnallisiin sähköyhtiöihin. Siis yhtiöihin, joilla on omaa sähköntuotantoa ja jotka ovat täysin kunnan omistuksessa.

Kokkolan lisäksi samankaltainen järjestely on otettu syksyllä käyttöön myös esimerkiksi Seinäjoella ja Porvoossa, joissa paikalliset sähköyhtiöt eivät juuri nyt tee sähkösopimuksia muille kuin alueen asukkaille.

Seinäjoella yleissähkö maksaa 24 prosentin arvonlisäverolla 15,3 senttiä kilowatti­tunnilta. Porvoossa yleissähkösopimuksen hinta on alimmillaan 22,62 senttiä kilowatti­tunnilta 10 prosentin arvonlisäverolla.

Lisäksi esimerkiksi Pohjanmaalla Herrfors Nät -sähkönsiirto­asiakkaille tarjotaan sähkösopimusta hintaan 17,74 sentillä kilowattitunnilta.

Osa kaupungeista on siis jo toteuttanut Beurling-Pomoellin toiveen.

Energia-alan etua ajavan Energia­teollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanookin, että hänen tietojensa mukaan keskusteluja vastaavista hinta­järjestelyistä on käyty paljon ympäri Suomen kuntayhtiöitä.

”Kuntaomistajat ovat jo varmasti käsitelleet sitä, että voisivatko he tarjota sähköä alle tukku­markkina­hinnan, jos heillä on sähköntuotantoa, joka sen mahdollistaisi”, Leskelä sanoo.

”Monessa sähköyhtiössä on säilytetty jollain tavalla rajaten tällainen edullisempi tuote.”

Leskelän mukaan sähköyhtiöillä on tilanteessa muutama vaihtoehto, varsinkin jos yhtiöllä on paljon asiakkaita myös kyseisen kunnan ulkopuolella. Yksi kysymys on se, haluaako sähköyhtiö tarjota halpaa hintaa myös oman kunnan ulkopuolella asuville asiakkaille.

Kokkolan Energia kertoi syyskuussa irtisanovansa Kokkolan ulkopuoliset toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset. Yhtiö ei tällä hetkellä tee sähkösopimuksia muille kuin Kokkolan kaupungin eli Kokkolan, Lohtajan, Kälviän ja Ullavan alueille.

”Kokkolan malli on yksi vaihtoehto, että tarjotaan tukkumarkkinoita halvempi hinta oman kunnan asukkaille ja tehdään pienempi tulos”, Leskelä sanoo.

Esimerkiksi Helenillä on lukuisia asiakkaita ympäri Suomen. Helen tarjoaa pörssisähkön lisäksi vain 41,75 senttiä kilowattitunnilta maksavaa sähkösopimusta.

Toinen vaihtoehto on ottaa tuotannon tekemä tulos osinkoina omaan kuntaan ja hyödyntää tätä rahaa muilla tavoin kunnan taloudessa.

”Voi olla, että kuntaomistajat katsovat, että otetaan mieluummin tuottoa sähkön­tuotannosta ja hyödynnetään sitä omassa kunnassa kuin että otetaan pienempää tuottoa.”

Kolmas vaihtoehto taas on antaa sähköyhtiön pitää voittonsa ja ohjata rahat esimerkiksi puhtaan energian investointeihin.

”Ratkaisu voi olla myös jokin näiden yhdistelmä”, Leskelä sanoo.

Osa sähkönmyyjistä ei ole sidoksissa sähköntuotantoon. Tällaiset sähkönmyyjät ostavat sähkön tukkumarkkinoilta ja myyvät sitä asiakkaille, jolloin Leskelän mukaan hintakaton säätäminen ei olisi mahdollista.

”Täytyy muistaa, että ei kaikilla kuntayhtymillä enää ole sellaista toimintaa kuin sähkönmyynti ja kaikilla joilla on myyntiä, ei ole tuotantoa, eli tällainen toiminta ei ole kaikkialla mahdollista”, Leskelä sanoo.

Hintakaton lisäksi Kuluttajaliiton Beurling-Pomoell vaatii määritelmää kohtuu­hintaiselle sähkölle.

”Jokaisella suomalaisella on oikeus kohtuu­hintaiseen sähköön. Ongelmana on, ettei tätä kohtuu­hintaisuutta ole vielä määritelty. Energiavirasto tekee nyt tätä määrittelyä. Olemme tyrmistyneitä siitä, että se on vasta teossa, koska se olisi pitänyt tehdä hyvän sään aikana”, Beurling-Pomoell sanoi.

Energiateollisuuden Leskelän mukaan sähköyhtiöille asia on ollut varsin selvä. Leskelän mukaan kohtuullisen hinnan ajatus oli alunperin se, ettei sähköä myytäisi kalliimmalla sellaisille asiakkaille, jotka eivät pysty tai viitsi kilpailuttaa sähkö­sopimustaan.

Leskelän mukaan kohtuullinen hinta nousi keskusteluun, kun sähkönmyynti avattiin kilpailulle. Tuolloin ajatuksena oli, että yleisesti ottaen kilpailu pitää hinnat edullisina.

”On kuitenkin kotitalouksia, joilla ei ole osaamista tai halua tai kykyä kilpailuttaa sähkön­toimittajaa. Näille asiakkaille on aina olemassa toimitus­velvollinen myyjä, eli jonkun pitää myydä heille sähköä, vaikka he eivät sopimustaan kilpailuta. Haluttiin varmistaa, ettei laiskoja tai osaamattomia asiakkaita ylihinnoiteltaisi. Hinnan piti olla kohtuullinen muihin tarjolla oleviin tuotteisiin nähden.”

Leskelän mukaan kohtuullinen sähkönhinta tarkoittaa sitä, että toimitus­velvollinen hinta ei saisi olla merkittävästi kalliimpi kuin markkinahinta eli käytännössä pörssisähkö.

”Nyt tässä haetaan jotain sellaista, että kohtuullinen hinta on suhteessa johonkin muuhun, eli vaikka siihen, mihin ihmisillä on varaa tai mikä se hinta aiemmin oli”, Leskelä sanoo.

Tällä hetkellä osa sähkönmyyjistä tarjoaa vain pörssi­sähkö­sopimuksia uusille asiakkaille. Pörssisähkö on esimerkiksi Helenin tarjoama toimitus­velvollisuus­tuote.

Energiavirastossa on vireillä useita tutkintapyyntöjä liittyen toimitus­velvollisuus­sähköön ja niiden kohtuulliseen hintaan sekä siihen, voiko myyjä tarjota pelkästään pörssisähköä toimitus­velvollisuus­tuotteena.

Markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen Energiavirastosta kertoo HS:lle, ettei virasto voi esimerkiksi asettaa etukäteen yleistä, kaikkia vähittäismyyjiä suoraan sitovaa sähkön hintakattoa.

”Viraston toimivalta näissä tutkittavissa asioissa on tapauskohtaista ja jälkikäteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että virasto voi jälkikäteen arvioida ja päätöksellä ratkaista, onko yksittäisen vähittäismyyjän toiminta toimitus­velvollisuus­sähkön osalta ollut lainmukaista”, Paananen kertoo sähköpostitse.