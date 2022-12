Koronarajoitukset johtivat siihen, että infektioiden vuoksi toteutuneet sairauslomat puolittuivat. Nyt on palattu normaaliin ja taudit voivat iskeä jopa entistä kovemmin, sanoo lääkäri.

Onko työpaikalla ollut viime aikoina tavallista vähemmän työvoimaa? Lakoavatko tutut ja sukulaiset sairasvuoteelle tavallista kiivaampaan tahtiin?

Tällaiset mietteet eivät ole aivan tuulesta temmattuja, sillä sairauspoissaolot ovat terveysyhtiöiden tilastojen mukaan olleet tänä vuonna selvässä kasvussa koronavuosiin ja myös pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Suomen suurimman työterveyspalvelujen tarjoajan eli Terveystalon asiakasorganisaatioissa sairauspoissaoloja on ollut 15 prosenttia enemmän tämän vuoden tammi-marraskuussa verrattuna vastaavaan aikaan vuosina 2021 ja 2020. Vuoteen 2019 verrattuna poissaolojen määrä on kasvanut seitsemän prosenttia.

”Viime vuosi oli ihan poikkeus. Erityisesti hengitysinfektioista, pois lukien koronasta, johtuvia poissaoloja oli puolet siitä, mitä se on niin sanottuna normaalivuonna. Koronarajoitustoimet selkeästi vähensivät myös muita flunssatauteja”, sanoo Terveystalon työterveyden kehittämisylilääkäri Maaret Helintö.

Terveystalon työterveyden kehittämisylilääkäri Maaret Helintö.

Kahtena korona­vuonna infektioiden vuoksi kirjattujen poissa­olojen määrä oli noin puolet verrattuna vuosiin 2019, 2018 ja 2017.

Terveystalon luvuissa ovat mukana sekä Terveystalossa myönnetyt sairauspoissaolot että ne työntekijöiden itse ilmoittamat sairauspoissaolot ja Terveystalon ulkopuolelta kirjoitetut sairauspoissaolot, joista organisaatiot ovat antaneet tietoja Terveystalolle.

Terveystalolla on noin 720 000 työ­terveys­palvelujen piiriin kuuluvaa asiakasta ympäri Suomea.

Myös terveysyhtiö Heltti tiedottaa, että Heltissä on tänä vuonna kirjoitettu noin 40 prosenttia enemmän sairauspoissaoloja kuin vuonna 2021. Poissaolojen määrä kasvoi 70 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2013 perustettu Heltti on työterveysalalla pieni toimija ja keskittyy asiantuntijatyöpaikkoihin.

Heltissä kirjoitettujen hengityselinten sairauksiin perustuvien sairauspoissaolojen määrä on moninkertaistunut viime vuodesta ja kasvanut 75 prosenttia vuodesta 2019.

Tänä vuonna suurin yksittäinen sairauslomien syy ovat olleet koronatartunnat. Sairauspoissaoloista 12 prosenttia on tammi–marraskuussa johtunut koronatartunnoista, kertoo Terveystalon Helintö. Kaikki infektiot, siis koronatartunnat, muut hengitysinfektiot ja omailmotetut poissaolot, joista valtaosa on todennäköisesti hengitystieinfektioiden oireita, ovat muodostaneet 37 prosenttia sairauspoissaoloista.

Koronatartunnat selittävät myös suurimman osan tämän vuoden poissaolojen määrän kasvusta vuoteen 2019 verrattuna.

”Muut kuin koronalla selittyvät infektiopoissaolot ovat suunnilleen samalla tasolla kuin ennen pandemiaa”, Helintö kertoo.

Ennen pandemiaa tavallisesti kaikki infektiotaudeista aiheutuneet poissaolot ovat olleet vain 14 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista.

Yksi syy poissaolojen määrän kasvuun on Helinnön mukaan se, että ihmiset ovat rajoitusten vuoksi olleet suojassa viruksilta ja bakteereilta, eivätkä siksi ole sairastaneet flunssia ja muita tauteja.

”Kun ei olla sairastettu näitä pöpöjä vähään aikaan ja kohdataan niitä tauon jälkeen, voi tauti iskeä vähän kovemmin”, Helintö sanoo.

Tänä vuonna monia perheitä on piinannut esimerkiksi enterorokko, joka on tavallisin leikki-ikäisillä lapsilla.

”Nyt siihen on sairastunut yläkouluikäisiäkin ja aikuisia, jotka ovat yleensä jo siinä iässä sairastaneet sen pois alta aiemmin tai sairastavat hyvin lievänä.”

Työnantajien ja työntekijöiden kannattaisi nyt ainakin huolehtia ennakoida ja vähentää influenssaan sairastumisen riskiä ottamalla rokote.

”Influenssarokotuksia suositellaan. Influenssa on aika inhottava tauti ja siitä voi tulla pitkä poissaolo”, Helintö sanoo.

Samalla hän pohtii, olisiko koronavuosista ammennettavissa joitakin oppeja, joilla voidaan jatkossakin pysyä terveempinä ja välttää infektioiden leviämistä.

”Emme halua samanlaisia rajoituksia takaisin, mutta ainakin voi miettiä, voiko pysyä pois ihmisjoukoista, jos on oireita, ja huolehtia myös hyvästä käsihygieniasta.”

Samalla hän kehottaa tekemään koronatestejä, jos oireita ilmenee.

”Oma toiveeni on, ettei ainakaan koronan kanssa pyörittäisi ihmisten ilmoilla.”

Masennuksen vuoksi kirjattujen sairauspoissaolojen määrä on pysytellyt melko ennallaan, mutta ahdistushäiriöistä johtuvat poissaolot ovat kasvaneet jopa neljänneksellä vuoteen 2019 verrattuna.

”Ei voi olla ajattelematta, että taustalla on koko tämä korona-aika ja maailmantilanne. On tapahtunut asioita, joita ei ole koskaan ajateltu voivan tapahtua. Lisäksi nyt työterveydessä näkyy, että taloustilanne vaikuttaa ja ihmisillä on taloushuolia eri tavalla kuin aiemmin”, Helintö sanoo.

Terveystalon tilastoista löytyy myös hyvä uutinen. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi toteutuneet poissaolot ovat jo kolme vuotta laskusuunnassa, ja tänä vuonna lasku on ollut erityisen huomattavaa.

”Siellä on vuosien työ takana, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon on panostettu työterveydessä määrätietoisesti”, Helintö sanoo.