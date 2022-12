Bankman-Fried on kryptovaluuttapörssi FTX:n perustaja.

Kryptovaluuttamaailman nousevasta tähdestä häpeäpilkuksi romahtanut Sam Bankman-Fried on pidätetty Bahamalla yhdysvaltalaisviranomaisten pyynnöstä.

Bankman-Fried on skandaalinkäryisen kryptovaluuttapörssi FTX:n perustaja, joka on jättänyt yhtiön toimitusjohtajan paikan. FTX on hakeutunut Yhdysvalloissa Chapter 11 -menettelyyn eli yrityssaneeraukseen.

Pidätys perustuu New Yorkissa luovutettuun suljettuun syytekirjelmään.