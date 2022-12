Wärtsilä laski, että tuulivoima on ydinvoimaa halvempi tapa lisätä vakaata sähköntuotantoa eli perusvoimaa. Professorin mielestä laskelma on uskottava.

Yksi energiakriisin seurauksista on, että ydinvoima on noussut taas keskustelun ytimeen. Monien mielestä Suomi on liian riippuvainen sähkön tuonnista ja maahan tarvitaan lisää kotimaista vakaata sähköntuotantoa.

Todellisuus valkeni, kun Venäjältä tullut suuren ydinvoimalan tehoinen tuontiyhteys jouduttiin panemaan poikki viime toukokuussa. Siitä lähtien sähkö on ollut Suomessa kallista. Hintatasoon on toki muitakin syitä.

Energiateollisuuden tuoreen asennetutkimuksen mukaan 83 prosenttia suomalaisista kannattaa ydinvoimaa. Vuonna 2016 kannattajia oli 59 prosenttia. Torstaina LUT-yliopisto kertoi rakentavansa uuden pienreaktorin.

Fortum ja Helenkin pohtivat nyt yhdessä uuden ydinvoiman rakentamisedellytyksiä.

Keskustelu käy kuumana myös muualla. Ruotsissa uusi hallitus määräsi syksyllä energiayhtiö Vattenfallin aloittamaan selvitykset ydinvoiman lisärakentamisesta.

” Vuodessa uutta tuulivoimaa on rakennettu 1 800 megawattia.

Samaan aikaan Suomessa odotellaan yhä, että 17 vuotta sitten aloitettu Olkiluodon uusi kolmosreaktori saataisiin vihdoin käyttöön. Voimalan syöttövesipumpuista löytyneet säröt ovat viivästyttäneet voimalan käyttöönottoa jälleen jopa kuukausilla.

Olkiluotoa odotellessa uutta tuulivoimaa nousee valtavalla vauhdilla. Vain vuodessa Suomeen on rakennettu uutta tuulivoimaa 1 800 megawattia, kun Olkiluoto-kolmosen sähköteho on 1 600 megawattia.

Tuuli- ja ydinvoiman nimellistehoa ei voi suoraan rinnastaa. Tuulivoimalat tuottavat sähköä keskimäärin vain kolmasosan saman tehoiseen ydinvoimalaan verrattuna.

Otetaan siis reilumpi vertailukohta. Olkiluodon ydinvoimalan rakennusaikana Suomen tuulivoimakapasiteetti on noussut noin nollasta 5 000 megawattiin. Se riittää jo keskimäärinkin tuottamaan uuden ydinvoimalan verran sähköä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen on maksanut karkeasti viisi miljardia euroa. Olkiluodon uuden reaktorin rakentaminen maksaa yli kaksinkertaisen summan.

Mutta edelleen tuulivoiman ongelma verrattuna ydinvoimaan on se, että tuotanto vaihtelee sattumanvaraisesti sään mukaan. Keskimääräinen tuotantomäärä ei lämmitä yhtään silloin, kun on tyyntä. Tuulivoimasta ei siis sellaisenaan ole sähköjärjestelmän tasaiseksi perusvoimaksi.

Ollakseen ydinvoiman kaltaista, tuulivoima tarvitsee paljon säätövoimaa, joka pyörähtää käyntiin, kun tuotantoa ei ole.

Säätövoimaa saadaan tätä nykyä kotimaisesta vesivoimasta ja tuomalla sähköä muista Pohjoismaista. Mutta nämä lähteet eivät välttämättä riitä edes tänä talvena saati tulevina vuosina, kun tuulivoiman määrä entisestään kasvaa.

Mistä säätövoimaa siis saadaan?

Laivamoottoreita ja sähkövarastoja valmistava Wärtsilä on kehitellyt yhden vastauksen. Wärtsilän asiantuntijat ovat laskeneet, että tuulivoiman pohjalle on mahdollista rakentaa vakaata sähkötehoa ja se tulee huomattavasti halvemmaksi kuin uusi ydinvoima.

Vaikka tuulivoimaan yhdistettäisiin vedyn tuotanto, vetyä käyttävät säätövoimaa tuottavat moottorivoimalat ja akustot, kokonaisuuden tuottaman perusvoiman hinta olisi halvempi kuin uudella ydinvoimalalla.

”Vertasimme sitä, että rakennettaisiin uusi Olkiluoto 3 eli 1 600 megawatin tehoinen ydinvoimala. Ja sitä, että rakennettaisiin sama tasainen kapasiteetti tuulella, pienellä määrällä akkuja, elektrolyysereillä ja Wärtsilän moottoreilla”, energialiiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Rimali sanoo.

Rimalin laskelma lähtee siitä, että tuulivoima–vety–moottorivoimala–akusto-yhdistelmällä saadaan tuotettua vuoden jokaisena hetkenä sähköä tasaisella 1 600 megawatin teholla – ihan niin kuin ydinvoimalla.

Siksi tuulivoiman määrä on laskelmassa mitoitettu rajusti yli tarvittavaan keskimääräiseen sähköntuotantoon verrattuna. Sitä rakennettaisiin peräti 7 200 megawattia.

”Silti sähkön kustannus olisi tuulivaihtoehdolla 64 euroa megawattitunnilta. Vastaavan ydinvoimalan tuottaman sähkön kustannus olisi 78 euroa megawattitunnilta. Kustannusero tekee 190 miljoonaa euroa vuodessa”, Rimali sanoo.

Laskelmien lopputulokset riippuvat oletuksista. Rimali on käyttänyt ydinvoimalle Olkiluodon kolmosreaktorin oletettua lopullista hintaa eli noin 11 miljardia euroa. Se perustuu World Nuclear Reportin esittämään arvioon vuodelta 2019. Arvio tuskin on ainakaan liioiteltu.

Ranskan valtion energiayhtiö EDF kertoi tammikuussa Ranskan Flamanvillessä rakenteilla olevan Olkiluodon sisarreaktorin hinnan nousseen jo 12,7 miljardiin euroon.

Eikö paljon puhutuista pienydinvoimaloista ole tarkoitus tulla merkittävästi halvempia? Niissä on tarkoitus säästää ainakin turvajärjestelmissä ja sarjatuotannon mittakaavaeduissa.

”Näin väitetään, mutta on vaikea kuvitella, miksi ydinvoimaloiden rakentaminen olennaisesti halpenisi koon pienentyessä, kun materiaalien hinnat koko ajan nousevat. Pienydinvoimaloista ei ole vielä markkinoilla tuotteita, joista tietäisimme todellisen hintatason. Maatuulivoimaloiden teknologian hinta sen sijaan laskee edelleen”, Rimali sanoo.

Myös vedyn tekemiseen käytettävien elektrolyysilaitteistojen hintojen voisi kuvitella laskevan. Niiden markkina on vasta käynnistymässä.

"Lisäksi ydinvoimarakentamisen aikatauluun liittyy tunnettuja haasteita. Me tarvitsemme lisää päästötöntä sähköntuotantoa nopeasti ja ratkaisut ovat jo olemassa. Ensimmäisiä pienydinvoimaloita on toiminnassa aikaisintaan tämän vuosikymmenen lopussa”, hän sanoo.

Rimalin laskelmassa tuulivoimaa on niin paljon, että se riittää kattamaan yli ajan 89 prosenttia 1 600 megawatin tasaisen tehon vaatimasta sähköntuotannosta.

”Näin 89 prosenttia sähköstä saadaan suoraan tuulivoimaloista, yksi prosentti saadaan akuista ja 10 prosenttia tuotetaan vedyn kautta moottoreilla. Tämä 89 prosenttia saadaan tuotettua todella edullisesti eli tarvittava säätövoima voi maksaa suhteellisen paljon ja olla silti ydinvoimaa kannattavampaa", Rimali sanoo.

Kaiken lisäksi järjestelmä tuottaisi ylimääräistä sähköä ja vetyä käytettäväksi myös muihin tarkoituksiin. Elektrolyysin sivutuotteena syntyy lämpöä, joka voidaan käyttää vaikka kaukolämpönä. Lämmön arvoa ei laskelmassa ole otettu huomioon.

”Etua on myös siitä, että järjestelmä olisi hajautettu. Näinä geopoliittisina aikoina silläkin on merkitystä”, Rimali sanoo.

Laskelmassa esitetty ratkaisu on sellainen, että se tukee Wärtsilän omaa liiketoimintaa eli vetyä polttavien moottorivoimaloiden ja akustoratkaisujen myyntiä. Wärtsilä myös pilotoi tällaista mallia Vaasassa lähivuosina.

Ajatus on, että elektrolyysilaitteisto tekee sähkön avulla vedestä vetyä silloin, kun on tuulista ja sähköä on yllin kyllin. Vety pannaan varastoon. Kun on tyyntä ja sähköä tarvitaan lisää, vety poltetaan vetymoottorissa, jonka generaattori muuttaa energian taas sähköksi.

Tällaisen sähköntuotannon hyötysuhde on heikko. Alkuperäisestä sähköenergiasta menee hukkaan välivaiheissa noin 72 prosenttia, jos hukkalämpöä ei hyödynnetä. Mutta sillä ei ole väliä, jos vetyä tehdään silloin, kun sähkö ei maksa mitään tai hinta painuu jopa negatiiviseksi ja säätösähköä tuotetaan silloin, kun sähkön hinta on korkeimmillaan.

Valtaosa vireillä olevista vihreän eli auringolla tai tuulivoimalla tuotetun vedyn hankkeista tähtää ihan muuhun kuin säätövoimaan. Vedystä jalostetaan nestemäisiä polttoaineita tai se käytetään teollisten prosessien kuten hiilivapaan teräksen teossa raaka-aineena.

Mutta vetyä on täysin mahdollista käyttää myös säätövoimana, jos se todetaan tarpeelliseksi. Wärtsilän puhdasta vetyä polttava moottorivoimala on Rimalin mukaan valmis käyttöön vuonna 2025.

” Tuontiyhteyksien lisääminen on kaikkein halvinta.

LUT-yliopiston aurinkoenergian professori Christian Breyer pitää Rimalin laskelmaa realistisena ja jopa varovaisena.

”Kansainvälinen energiajärjestö arvioi uudella ydinvoimalla tuotetun sähkön hinnan vielä korkeammaksi. Pienten modulaaristen reaktoreiden kannattavuushaaste on vielä suurempi, koska koon pienetessä suuren koon tuoma mittakaavaetu menetetään”, Breyer kommentoi sähköpostitse.

Vaihtoehto omalle säätövoimalle tai uudelle perusvoimalle on uusien tuontiyhteyksien rakentaminen. Pohjois-Norjassa ja -Ruotsissa riittää yleensä vesisähköä Suomenkin tuuli- ja aurinkovoiman säätötarpeisiin.

Tätä nykyä ongelma on tuontikapasiteetin rajallisuus. Siirtojohtoja Ruotsista on käytössä Olkiluoto 3:n käynnistymisen jälkeen 2 400 megawattia.

Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikön Mikko Heikkilän mukaan uusi 800–900 megawatin Aurora-rajajohto valmistuu Pohjois-Suomen ja -Ruotsin välille vuonna 2025. Se maksaa 270 miljoonaa euroa eli suhteellisen vähän verrattuna uuteen perus- tai säätövoimaan.

Seuraavaa 800 megawatin johtoa Pohjois-Suomeen valmistellaan jo 2030-luvun alkupuolella rakennettavaksi. Suomen ja Viron välillä kulkee 1 000 megawatin yhteys ja sinnekin suunnitellaan lisäkapasiteettia.

Jos energiakriisin johtopäätös on, että sähköntuotannossa halutaan varmistaa omavaraisuus kaikissa oloissa, myös kotimaista säätövoimaa tarvitaan lisää rajajohtojen lisäksi. Vetymoottori on siihen yksi vaihtoehto.

Tuuli- ja aurinkovoimaa on joka tapauksessa nousemassa Suomeen kenties kymmeniä tuhansia megawatteja. Suomi on yksi edullisimmista maista rakentaa uusiutuvaa sähköntuotantoa.

Uuden energiajärjestelmän teoreetikot ajattelevat toisaalta, että koko perusvoiman käsite alkaa olla vanhanaikainen.

Professori Breyer sanoo, että energiajärjestelmästä tulee vetytalouden ja yhteiskunnan sähköistymisen myötä kulutukseltaan luontaisesti niin joustava, että energian varastoinnin tai varsinaisen säätövoiman tarve vähenee.

”Perusvoimakonsepti on 1900-luvun ajattelua. Uusiutuvaan sähköön perustuva energiajärjestelmä on paljon joustavampi”, hän sanoo.

Juuri tänä talvena perusvoima ja sen puute tuntuvat kuitenkin hyvin 2000-lukulaisilta aiheilta.