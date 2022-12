Yritysten nettovaikuttavuutta mittaava Upright keräsi viiden miljoonan euron rahoituksen kansainväliseen kasvuun.

Yritystoiminnan vaikutuksista täytyy saada entistä avoimemmin tietoa julkisista lähteistä, uskoo Uprightin perustaja Annu Nieminen.

Niemisen perustaman Uprightiin tavoitteena rakentaa maailman johtavan avoimen vaikutustietoalustan, josta kuka tahansa voisi etsiä ja löytää vertailukelpoista tietoa miltei kaikkien maailman yritysten niin kutsutusta nettovaikutuksesta.

Nettovaikutus tarkoittaa yrityksen yhteenlaskettua vaikutusta maailmaan niin, että tulokset ovat tulkittavissa numeroina.

Taustalla on ajatus siitä, että kunhan kuluttajien ja sijoittajien on mahdollista saada tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa yritysten vaikutuksista maailmaan, he tekevät järkeviä ratkaisuja. Tällä tavalla myös yritysten toiminta muuttuu ja samalla ehkä koko maailma.

”Kyse on tiedoista, kuten mikä on tämän yrityksen aiheuttama haitta biodiversiteetille tai mikä on sen tuottama hyöty esimerkiksi rokotetutkimuksella. Data, jolla on väliä tavallisen ihmisen päätöksenteossa ja joka kiinnostaa esimerkiksi työnhakijoita”, Nieminen sanoo.

Siksi yhtiö julkaisi ensimmäisen erän yritysten tietoja keväällä avoimena datana. Seuraava askel on viedä koko tietokanta julkiseksi. Lopulta tietokannassa voisi Niemisen vision mukaan olla mukana kaikki maailman yli 10 työntekijän yritykset. Siihen on kuitenkin vielä matkaa.

Tällä hetkellä tietokannassa on noin 22 000 yritystä. Katettuna on suuri osa maailman pörssiyhtiöistä ja pääomasijoittajien salkuissa olevista yrityksistä.

Tätä seuraavaa askelta, ja kansainvälistymistä varten Upright on nyt kerännyt viiden miljoonan euron pääomasijoituksen. Pääsijoittajana rahoituksessa oli saksalainen ilmastoalan sijoituksiin erikoistunut Planet A Ventures, sekä F-Securen perustajana tunnetun Risto Siilasmaan sijoitusyhtiö First Fellow Partners.

Siilasmaa on ollut yhtiössä jo aiemmin osakkaana pienellä siemenvaiheen sijoituksella.

”Tämä on ensimmäinen varsinainen rahoituskierroksemme. Tähän asti Upright on kasvanut tulorahoituksella”, Nieminen sanoo.

Upright on vuonna 2017 perustettu yhtiö. Sen liikevaihto viime vuonna oli miljoona euroa ja se teki 0,2 miljoonan euron liikevoiton. Yhtiöllä on 35 työntekijää.

Niemisen mukaan yhtiön kansainvälinen liiketoiminta on tänä vuonna ollut voimakkaassa kasvussa. Uprightilla on toimintaa muun muassa Saksassa, Pohjoismaissa ja Britanniassa. Aasiassa ja Yhdysvalloissa sillä on ensimmäiset asiakkaat. Rahoituksen myötä yhtiön tavoitteena on kasvaa erityisesti Yhdysvalloissa ja laajentaa toimintaa Euroopassa.

Yhtiön asiakkaana on Suomessa esimerkiksi sijoitusyhtiöitä ja pörssiyrityksiä, jotka saavat Niemisen mukaan pääsyn kattavampaan aineistoon. Asiakkaana ovat esimerkiksi Nordea, Aktia, Capman ja Mandatum.

Vastuullisuusraportoinnin säännöt ovat tiukentuneet ja tulevat tiukentumaan, mutta tieto on hajallaan. Uprightin on tarkoitus korvata pdf-tiedostojen kaivelu ja tuoda tiedot yhdelle alustalle.

Alustalle kerätään yritysten antamaa ja niistä saatavilla olevaa tietoa, jota arvioidaan esimerkiksi EU:n taksonomiaa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vasten. Lopulta kaikista yrityksistä tehdään Uprightin oman koneoppimismallin mukaiset nettovaikutuskaaviot. Näiden kaavioiden avulla yrityksiä voidaan myös listata huonoimmasta vastuullisimpaan.

Uprightin alustalla olevilla yrityksillä on oma vaikutusprofiili, ja työkalun avulla pitäisi olla mahdollista tarkastella, missä vastuullisuuden näkökulmissa yritys on erityisen hyvä ja huono sekä vertailla näitä kaikkia tekijöitä muihin yrityksiin.

Edes osittain tiedon julkaiseminen ilmaiseksi suurelle yleisölle ei kuitenkaan tuo rahaa. Miten päätös palvelee Uprightin kasvua?

”Vaikuttavuuden mittaamisen markkinoilla on vielä näkemättä isot globaalit murrokset. Ja usein esimerkiksi Yhdysvalloissa yritykset pyrkivät kontrolloimaan millaista vaikuttavuustietoa ne itsestään julkistavat. Mutta tästä tiedosta pitää tulla sellaista, että yritykset löytyvät tietokannasta halusivat ne tai eivät. Se pakottaa yritykset toimimaan aktiivisemmin”, Nieminen perustelee.