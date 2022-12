Kryptomarkkinan ongelmat kärjistyivät tiistaina, kun sijoittajat ryhtyivät vetämään varojaan maailman suurimmasta kryptopörssistä.

Maailman suurin kryptopörssi Binance rajoittaa asiakkaidensa mahdollisuutta nostaa rahojaan pois palvelusta.

Binancen mukaan kyse on ”väliaikaisesta” rajoituksesta. Yhtiö kertoi asiasta Twitterissä tiistaina aamupäivällä.

Valuutan nostorajoitus koskee niin sanottua USD-coinia (USDC). Kyse on stablecoinista eli virtuaalivaluutasta, jonka arvo on sidottu johonkin suhteellisen vakaaseen valuuttaan tai valuuttakoriin. USDC on sidottu Yhdysvaltain dollariin eli sen arvo seuraa dollarin arvoa.

Kryptosijoittajille USDC on arvokas väline, sillä sen avulla voi käydä kauppaa muuttamatta valuuttaa ensin dollareiksi.

Talouskanava CNBC:n mukaan Binanceen kohdistuvat UDCD-nostot voivat kertoa siitä, että sijoittajat haluavat siirtää rahojaan Binancesta muihin kryptopörsseihin.

Hetkeä ennen Binancen twiittiä, yhtiön perustaja Changpeng Zhao twiittasi yhtiön asiakkaiden USDC-nostojen kasvaneen. Zhao tunnetaan kryptopiireissä CZ-nimellä.

Twiitissään Zhao kirjoitti, että Binancen asiakkaat voivat vaihtaa PAX-nimistä stablecoinia tai Binancen omaa kolikkoa Binance USD:ta USDC:ksi, mutta se edellyttää asioimista New Yorkissa sijaitsevan pankin kanssa.

”Pankit eivät ole muutamaan tuntiin auki. Uskomme tilanteen ratkeavan, kun pankit avautuvat”, Zhao kirjoitti twiitissään.

Binancen mukaan nostorajoitus ei koske esimerkiksi Binancen omaa Binance USD:ta.

CNBC:n arvion mukaan kyse voi olla Binancen yrityksestä saada nopeasti itselleen USD-coineja, jotta se voi mahdollistaa asiakkaidensa USDC-nostot.

Vielä kesäkuussa USDC:n markkina-arvo oli Coinmarketcapin mukaan noin 59 miljardia dollarissa, nyt enää 42,5 miljardia.

Kryptomarkkina on elänyt tämän vuoden kriisin keskellä. Markkinalta on kadonnut reilun vuoden aikana yli 2 000 miljardia dollaria.

Kryptomarkkinan ongelmat kärjistyivät syksyllä, kun kryptopörssi FTX:n ongelmat nousivat julkisuuteen.

Maanantaina Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat, että FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried on pidätetty Bahamalla.

FTX:ää epäillään asiakkaidensa varojen väärinkäytöstä ja petoksista.

FTX hakeutui marraskuussa Yhdysvalloissa Chapter 11 -menettelyyn eli yrityssaneeraukseen. Samalla FTX:n asiakkaiden varoja katosi miljardien dollarien edestä.

Entinen syyttäjä Dickinson Wright arvioi uutistoimisto AFP:lle, että jos Bankman-Fried tuomitaan ”hän voi istua lopun ikänsä vankilassa, ottaen huomioon petoksen dollarimäärät”.