Teknologiateollisuus kärsii osaajapulasta. Teknologiateollisuus ry:n mukaan taustalla on työväestön eläköityminen. ”Työmarkkinoilta poistuu kymmenentuhatta työntekijää joka vuosi”, sanoo varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Teknologiateollisuus kärsii valtavasta työvoimapulasta. Tarvetta on muun muassa sähköasentajille.

Teknologiateollisuutta vaivaa mittava työvoimapula ja toimiala tarvitsee kymmeniä tuhansia uusia työntekijöitä tällä vuosikymmenellä, arvioi alaa edustava Teknologiateollisuus.

Tarvetta on niin sähköasentajille ja muille ammatillisen tutkinnon suorittaneille kuin korkeasti koulutetuille.

”Osaajapulaa on kautta linjan ja ympäri Suomen. Ongelma vaivaa koko toimialaa”, sanoo Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Savonlinnalaisen sähkötekniikkayhtiö Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen harmitteli maanantaina Helsingin Sanomien haastattelussa perheyhtiön rekrytointivaikeuksia. Norelcolla suurin pula on sähköasentajista.

Lue lisää: Perheyritys on kokeillut ”käytännössä kaikkea” löytääkseen työn­tekijöitä

Teknologiateollisuuden mukaan toimiala tarvitsee seuraavan kymmenen vuoden aikana 130 000 työntekijää lisää. Määrästä puolet johtuu yritysten kasvusta ja puolet eläköitymisestä.

”Väestö vanhenee Suomessa. Työmarkkinoilta poistuu kymmenentuhatta työntekijää joka vuosi. Meillä eivät riitä ihmiset kerta kaikkiaan yritysten tarpeisiin”, Helle sanoo.

Teknologiateollisuuden arvion mukaan sähkötekniikka on yksi niistä osa-alueista, joissa toimialalla on erityisen suuri tarve.

”Sähkötekniikka on yksi osaamisalue, jossa osaajien tarpeet ovat erittäin suuret, mutta tarpeita on muitakin”, Helle sanoo.

Norelcon toimitusjohtaja Hämäläinen arvioi HS:n haastattelussa, että ilman rekrytointiongelmia yhtiön liikevaihto olisi kasvanut seitsemän viime vuoden aikana vähintään viidenneksen ja yhtiöön olisi palkattu 40–50 työntekijää lisää.

Hämäläinen kertoi, että yhtiö on yrittänyt rekrytoinnissa käytännössä kaikkea, mitä yrityksessä on vain keksitty. Yhtiössä on muutettu työkuvauksia ja yksinkertaistettu työprosesseja sekä lisätty opastusta ja koulutusta.

HS sai Hämäläisen haastattelun julkaisun jälkeen useita yhteydenottoja, joissa Norelcoa syytettiin alhaisista lähtöpalkoista ja huonosta työilmapiiristä. Viestien lähettäjien nimet ovat HS:n tiedossa.

Viesteissä yritystä moitittiin ”pelolla johtamisesta”. Myös työilmapiiriä syytettiin viesteissä huonoiksi.

Toisen lukijan lähettämän viestin mukaan sähkötekniikan tuotantolaitoksissa noudatetaan Teknologiateollisuuden työehtosopimusta, jossa on ”tunnetusti kohtuuttoman huonot lähtöpalkat”.

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan matalimmassa palkkaluokassa olevien palkka on reilusti alle 10 euroa tunnissa ja reilut 1 650 euroa kuukaudessa. Matalinta palkkaa maksetaan sopimuksen mukaan töistä, jotka edellyttävät lyhyehköä käytännön kokemusta, normaalia vastuuta ja joita tehdään tavanmukaisissa työtiloissa.

Korkeimmassa palkkaluokassa palkka on 14 euroa tunnissa ja reilut 2 440 euroa kuukaudessa.

HS pyysi tiistaina toimitusjohtaja Hämäläiseltä näkemystä viestien väitteisiin. Hän ei kuitenkaan halunnut kommentoida asiaa.

Teollisuuden lisäksi sähköasentajia työllistyy rakennustyömaille, ja työntekijälle toimialan vaihto on melko helppoa.

Teknologiateollisuuden Helle sanoo, että työvoimaongelma ei ratkea sillä, että yritykset rekrytoivat toisiltaan työntekijöitä. Helteen mukaan Suomeen tarvitaan lisää työntekijöitä.

”Emme voi ajatella, että teknologiateollisuus voisi rekrytoida kaikki osaajat. Osaajia tarvitsevat muutkin alat.”

Helle sanoo, että yritykset saavat tietysti kilpailla osaavasta työvoimasta. Hänen mukaansa työnantajan kannattaa pitää huolta maineestaan, jotta ”kireillä osaajamarkkinoilla pärjää”.

”Yritysten täytyy huolehtia siitä, että heillä on hyvä kulttuuri ja kilpailukykyiset edut ja että he ovat houkuttelevan työnantajan maineessa.”