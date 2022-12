Keskiviikko on markkinan kohtalon­päivä, mutta sähkön pitäisi riittää – ”Tämä on vasta alku­soittoa”

Sähkö maksaa keskiviikkonakin todella paljon. Fingrid ei toistaiseksi ole antamassa varoituksia sähköpulasta.

Tämän hetken ennusteiden mukaan Suomessa ei pitäisi tulla huomenna sähköpulaa, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen STT:lle. Marginaalit ovat kuitenkin pienet.

”Kyllä se tilanne tiukka on. Mutta tämän hetken ennusteissa ei nähdä, että tässä oltaisiin sähköpulaan ajautumassa”, Ruusunen kertoo.

Keskiviikosta on ennakoitu tiukkaa päivää sähköverkolle, sillä eteläiseenkin Suomeen on ennustettu kovia pakkasia, jotka lisäävät kulutusta. Samaan aikaan tyyntyvä sää vähentää tuulivoiman tuotantoa.

Pörssisähkö on keskiviikkonakin Suomessa todella kallista. Nordpoolin mukaan päivän arvonlisäverollinen keskihinta on noin 49 senttiä kilowattitunnilta. Kalleimmillaan sähkö maksaa lähes 65 senttiä.

Ruususen mukaan Fingrid ei toistaiseksi ole antamassa varoituksia sähköpulasta. Tilannekuva tarkentuu illan edetessä, kun sääennusteet tarkentuvat ja Fingridillä analysoidaan tuotantosuunnitelmia.

”Analyysi jatkuu koko ajan, mutta kukaan tuolta valvomosta ei ainakaan ole sanonut, että jokin olisi muuttunut huonompaan suuntaan.”

Ruusunen toteaa, että kulutus ei ole vielä noussut niihin huippulukemiin, joita syksyn aikana tehdyissä skenaarioissa on laskettu. Erittäin kylmän pakkaspäivän kulutuspiikiksi oli laskettu 14 400 megawattia, ja nyt kulutus on liikkunut 11 000–12 000 megawatin tienoilla.

Vuosi sitten talven kulutuspiikki saavutettiin jo joulukuussa, mutta Ruusunen muistuttaa, että esimerkiksi vielä tammikuussa voi tulla kovempia pakkasia kuin tällä viikolla.

”Kyllä tämä on vasta alkusoittoa ja valmistautumista.”

Tällä viikolla sähkön riittävyyteen ovat vaikuttaneet yhtäaikaisesti kolme tekijää: Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori on poissa käytöstä, Ruotsissa Oskarshamnin ydinvoimala on huollossa, ja kova pakkanen on lisännyt kulutusta. Kun vielä Ruotsissakin on kovat pakkaset, Etelä-Ruotsista sähköä voidaan tuoda hyvin rajallisesti.

Lue lisää: Tuulivoima on tänä talvena sähkömarkkinoiden kohtalonkysymys

Lue lisää: Sähkö on nyt älyttömän kallista, vaikka tuotanto on tapissa – syy löytyy naapurista

Pohjois-Ruotsi on kuitenkin sähkön lähteenä varmempi, ja sieltä sähköä tuodaan tälläkin hetkellä.

Sääennusteiden mukaan näyttäisi siltä, että ensi viikosta ja joulunajasta tulisi hieman helpompi. Sähkönkulutus laskee joulun aikana muutenkin, kun teollisuudessa on seisokkeja.

Maanantaina Suomessa käytiin Fingridin mukaan lähellä kaikkien aikojen sähköntuotannon huippulukuja, mihin vaikutti erityisesti hyvin tuulinen sää. Sähköntuotanto kävi viiden aikoihin iltapäivällä 12 567 megawatissa. Sähkönkulutus oli samaan aikaan 11 996 megawattia.

Huippuhetken tuotannosta lähes kolmannes tuotettiin tuulivoimalla ja runsas viidennes ydinvoimalla. Tuulivoiman tuotanto kävi illan aikana yli 4 000 megawatissa.

Vuoden 2004 helmikuussa tehty kaikkien aikojen ennätystuotanto oli 12 656 megawattia.

Ruusunen huomauttaa, että ennätys melkein rikkoutui, vaikka Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori ei ole käytössä. Kun se toivon mukaan saadaan myöhemmin talven aikana käyttöön, voidaan päästä selkeästi korkeampiin tuotantolukemiin.

”Siinä mielessä ollaan hyvään suuntaan menossa. Mutta meidän pitää vain tämä kriisi ja nämä kolme talvikuukautta tästä hoitaa alta pois.”

Jos jokin menisi pieleen, eikä sähköntuotanto riittäisikään kattamaan kulutusta, jouduttaisiin turvautumaan sähkökatkoihin. Jakeluverkkoyhtiöt kierrättäisivät sähkökatkoja alueellisesti, ja yhdellä alueella sähkökatkojen pituus olisi Ruususen mukaan ”maksimissaan pari tuntia”.

Katkon pituus on laskettu niin, että siinä ajassa sähkölämmitteiset talot eivät vielä ehtisi kylmetä.

Tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa siltä, että tästä viikosta selvitään ilman katkoja.

Lue lisää: Terveysasemia suljetaan, liikennevalot eivät toimi – Näin kiertävät sähkökatkot vaikuttavat elämään

Lue lisää: Pakkanen kiristyy Helsingin seudulla: Näissä tilanteissa sähkökatkot voisivat toteutua

Ruusunen osallistui maanantaina HS:n sähkösuoraan, jossa asiantuntijavieraat ja toimittajat vastasivat lukijoiden sähköaiheisiin kysymyksiin. Kysymyksiä kertyi liki tuhat.

Ruusunen sanoi keskustelussa, että tämä viikko on Suomen sähköjärjestelmän kannalta tiukka.

”Olemme kriisin keskellä”, hän sanoi.

Katso koko keskustelu ja lue toimittajien vastaukset täältä: