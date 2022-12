Suomea ei näillä näkymin uhkaa sähköpula jouluna, mutta suomalaisia kehotetaan pihistämään sähkön­kulutuksestaan sieltä, missä se on mahdollista.

Pakkaset ovat saapuneet myös eteläiseen Suomeen, ja keskiviikosta on ennakoitu tiukkaa päivää sähköverkolle.

Suomalaiset ovat jo ryhtyneet säästämään energiaa. Kestävää kehitystä edistävä valtionyhtiö Motiva kuitenkin muistuttaa, että lisäsäästöjä ja kulutusjoustoja, eli sähkönkäytön siirtämistä pois huippukulutustunneilta kaivataan edelleen, koska lämmitysenergian tarve kasvaa talvella.

Sähkönkäyttöä edellyttäviä jouluvalmisteluja kannattaakin Motivan mukaan ajoittaa niin, ettei kodeissa tai koko maan laajuisesti synny kovia kulutuspiikkejä.

Tällaisiin jouluvalmisteluihin kuuluu esimerkiksi joulukinkun paistaminen.

”Jos kinkut paistuisivat kutakuinkin samaan aikaan sähköuunissa, niin kinkunpaistotalkoista kertyisi noin 900 megawatin tehon tarve. Se vastaa Olkiluodon ydinvoimalan ykkösreaktorin yhden vuorokauden tehoa”, sanoo asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivan tiedotteessa.

Yksittäisen kodin sähkönkulutusta pienehkön joulukinkun paistaminen ei merkittävästi lisää. Motivan koordinoimassa Astetta alemmas -kampanjassa on tehty laskelma, jonka mukaan kolmen kilon kinkun paistaminen vie 2,5–3 kilowattituntia sähköä.

Sen sijaan kaikkien, arviolta noin 1,8 miljoonan kinkun, paistaminen kuluttaa yhteensä noin 250 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran sähköä.

Jos kinkun haluaa kuitenkin paistaa, kannattaa se hyödyntää ihan kokonaan. Lihayhtiö HK Scan neuvoo myös, että kinkun voi valmistaa ilman sähköä joko leivinuunissa tai grillissä. Tällöin on varottava, ettei lämpötila ole liian kuuma ja käytettävä lihalämpömittaria. Noin kilon painoinen kinkku mahtuu myös kiertoilmakypsentimeen (airfryer), jolloin sähköä kuluu tunnissa noin 0,8 kilowattituntia.

Jos kinkku on pieni, mahtuu niitä uuniin useampi yhtä aikaa.

”Keskikokoisia kinkkuja mahtuu uuniin kaksikin, joten nyt voi tehdä tuttavuutta naapurin kanssa ja sopia yhteisestä kinkun paistosta ja puolittaa siltä osin sähkölasku”, sanoo HK Scanin Suomen markkinointijohtaja Mikko Järvinen yhtiön tiedotteessa.

Myös saunominen on yksi joulunajan energiasyöpöistä. Motivan mukaan Suomessa olevien sähkökiukaiden määrä ei ole tiedossa, mutta ”varovainen arvaus” on pari miljoonaa kappaletta. Jos näistä kiukaista on yhtä aikaa päällä edes kymmenesosa, tehontarve on jo 1 200 megawattia.

Jos kaikki joulukinkun ostavat paistaisivat kinkkunsa yhtä aikaa, ja samalla kymmenesosa Suomen sähkökiukaista olisi päällä, tarvittaisiin sähkönkulutuksen kattamiseksi Olkiluodon molempien reaktoreiden tuotantoteho ja lisäksi toinen Loviisan reaktoreista.

Jouluna voi siis hyödyntää mahdollisia puulämmitteisiä kiukaita, uuneja ja takkoja niin tunnelman kuin energiansäästön nimessä.

”Tulisijan säännöllinen käyttö pakkaskaudella voi parhaassa tapauksessa pienentää sähkölämmityksen energiankulutusta jopa kymmeniä prosentteja. Jos jouluna suuntaa kylmillään olleelle mökille, tulisijan ja hormin lämmitys pitää silti aloittaa maltillisesti vahinkojen välttämiseksi”, Motivan Suur-Uski sanoo.

Kaiken kaikkiaan Suomessa sähkönkäyttö vähenee aina jouluaattona, kun teollisuuden ja organisaatioiden pyörät hidastuvat. Motivan mukaan näillä näkymin joulunpyhinä ei ole suurta riskiä sähköpulasta, mutta huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti aamujen ja iltapäivien sähkönkäyttöön kodeissa.

Sähköyhtiö Väre tiedotti tiistaina, että tämän hetken ennusteen mukaan jouluviikolla sähkön hinta todennäköisesti laskee tiistaina, ja yötunnit halpenevat selvästi. Ensi viikolla tuulisuuden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla ja sään lämpenevän.

Joulukinkun ja muiden pitkää haudutusta vaativien ruokien valmistus yötuntien aikana on näillä näkymin tätä viikkoa selvästi halvempaa jouluviikolla.