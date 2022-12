Inflaatiovauhti oli marraskuussa 7,1 prosenttia ja pohjainflaatio 6,0 prosenttia.

Yhdysvaloissa talous on ylikuumentunut, sillä työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempaa. Newyorkilaiseen liikkeeseen haettiin työntekijöitä joulukuun alussa.

Kuluttajahintojen kallistumisen eli inflaation hidastuminen jatkui marraskuussa, ilmenee työministeriön tiistaina julkaisemasta kuluttajahintaindeksistä.

Inflaatiovauhti oli 7,1 prosenttia, kun se lokakuussa oli 7,7 prosenttia. Ekonomistit arvioivat uutistoimisto Reutersin ennakkokyselyssä, että inflaatiovauhti olisi ollut marraskuussa 7,3 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin lokakuussa.

Nopeimmillaan inflaatiovauhti on ollut tänä vuonna kesäkuussa, jolloin kuluttajahinnat kallistuivat 9,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Inflaation hidastumisen takia osakkeen kallistuivat tuntuvasti. Suurimpien yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkaiden hintakehitystä mittaava S&P 500 vahvistui pian kaupankäynnin alkamisen jälkeen 2,4 prosenttia.

Marraskuussa energia kallistui viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 13,1 prosenttia, elintarvikkeet 10,6 prosenttia ja asuminen 7,1 prosenttia.

Keskuspankin tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio oli 6,0 prosenttia, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin lokakuussa.

Pohjainflaatio on tärkeä mittari siksi, että siitä poistettu herkästi muuttuvien energian ja elintarvikkeiden vaikutus kuluttajahintoihin.

”Yhdysvalloissa kokonaisinflaation huippu on ohitettu. Pohjainflaatiossa asia ei ole vielä selvä, koska inflaatio on hyvin laaja-alaista. Uskoisin, että viimeistään ensi vuoden alussa huippu on ohitettu myös pohjainflaatiossa”, sanoo finanssiryhmä OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Inflaation hidastuminen on helpottava tieto keskuspankille. Hidastumisesta huolimatta on väistämätöntä, että se joutuu kiristämään rahapolitiikkaa keskiviikkona.

Keskeisin kysymys on oikeastaan se, että turvautuuko keskuspankki 0,75 prosenttiyksikön ja 0,50 prosenttiyksikön koronnostoon. Rahoitusmarkkinoilla pidetään 0,50 prosenttiyksikön koronnostoa keskiviikkona likimain varmana.

Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia. Tänä vuonna se on kiristänyt rahapolitiikkaa jo kuusi kertaa saadakseen inflaation kuriin. Ohjauskoron vaihteluväli on nykyisin 3,75–4,00 prosenttia.

Keskeisiä syitä inflaation kiihtymiseen ovat olleet maailmantalouden tarjontahäiriöt ja suuri kysyntä, jota on lisännyt finanssipoliittinen elvytys.

Yhdysvalloissa talous on ylikuumentunut, sillä työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempi ja talous toimii kapasiteettinsa äärirajoilla.

Rahapolitiikan nopea ja voimakas kiristäminen on kaikesta huolimatta riskialtista. Pahimmassa tapauksessa se voi jouduttaa talouden vajoamista taantumaan.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Janet Yellen arvioi viikonloppuna, että taantuma on yhä vältettävissä.