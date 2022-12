Viron-yksikön rahanpesutapausta on selvitelty vuosia.

Pankkikonserni Danske Bank on sopinut pitkään tutkinnassa olleeseen rahanpesutapaukseen liittyvät oikeusjuttunsa Yhdysvalloissa, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Danske Bank on tehnyt asiassa sovinnon ja suostunut maksamaan noin kahden miljardin dollarin korvaukset tapauksessa, jossa ovat olleet mukana muun muassa Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja Yhdysvaltojen arvopaperikomissio (SEC).

Oikeusministeriön mukaan Danske Bank on osana sovintoa myöntänyt syyllistyneensä pankkipetokseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pankki on saanut rangaistuksen asiassa Yhdysvalloissa. Tapausta on tutkittu vuosia eri maissa, kuten Britanniassa, Virossa ja Tanskassa.

Tapaus liittyy Danske Bankin Viron-yksikköön, jossa on epäilty laajamittaista rahanpesua. Tapausta on selvitelty useita vuosia. Vuonna 2018 kävi ilmi, että pankin johto viivytteli epäselvyyksien selvittämisessä Virossa, vaikka niistä oli tullut sisäisiä ilmiantoja.

Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan Danske Bank oli tietoinen väärinkäytöksistä viimeistään helmikuussa 2014. Tuolloin asiasta oli tullut pankille tietoja sisäisten vuotojen ja myös viranomaisten kautta.

Ministeriön mukaan tanskalaispankki myös tiesi, ettei sen Viron-yksikön rahanpesun vastaiset toimet eivät vastanneet yhtiön standardeja.

Oikeuteen toimitettujen asiakirjojen mukaan Danske Bank on myöntänyt petkuttaneensa yhdysvaltalaispankkeja vuosina 2008–2016 ottamalla Viron-yksikkönsä kautta korkean riskin asiakkaita, jotka olivat kotoisin ulkomailta, kuten Venäjältä.

Lokakuussa Danske Bank kertoi varaavansa 1,9 miljardia dollaria sopiakseen selvityksiä, joissa ovat mukana Yhdysvaltojen oikeusministeriö, SEC ja Tanskan viranomaisia.

