Euroopan unionin sääntely pakottaa Applen valmistautumaan siihen, että sen laitteilla voisi ladata sovelluksia myös App Storen ulkopuolelta.

Teknologiajätti Apple valmistautuu muutokseen, jonka myötä Iphone-puhelimissa voisi olla muitakin sovelluskauppoja kuin App Store, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Tähän saakka Apple on toiminut sovelluskehittäjien ja älypuhelimia käyttävien ihmisten välikätenä ja napannut sovelluskaupassa tehdyistä ostoksista oman osuutensa. Toimintatapaa on myös haastanut muun muassa peliyhtiö Epic Games, jonka mukaan Applella on monopoliasema App Storen kautta.

Applen uudistus sovellusmyynnissä liittyy Euroopan unionin digitaalisten markkinoiden lainsäädäntöön, jonka rajoituksiin Applen täytyy taipua vuonna 2024.

Bloombergin tietojen mukaan muutosten toteuduttua Iphone- ja Ipad-käyttäjät voivat ladata kolmansien osapuolten sovelluksia laitteilleen ilman App Storea. Näin ollen Applen omat rajoitukset tai sen sovellusten liikevaihdosta itselleen ottama 30 prosentin palkkio eivät kohdistuisi latauksiin.

Muutosten on määrä toteutua toistaiseksi vain EU-alueella sääntelyn vuoksi.

Apple on itse vastustanut voimakkaasti tällaista ”sivusta lataamista”, jonka sallimalla EU pyrkii vähentämään teknologiajättien liian suureksi kasvanutta valtaa. Applen mielestä se voi johtaa tietoturvaongelmiin ja turvattomien sovellusten latauksiin kuluttajien laitteille.