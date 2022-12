OP:n ekonomistit arvioivat, että asuntojen hinnat laskevat ensi vuonna Suomessa keskimäärin 4–6 prosenttia.

Suomen suurin finanssiryhmä OP Ryhmä ennakoi asuntojen hintoihin tuntuvaa laskua.

Pankin ekonomistien arvion mukaan asuntojen hinnat laskevat ensi vuonna keskimäärin 4–6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskevat muuta maata enemmän.

OP:n ekonomistit odottavat hintojen laskevan kaikkein voimakkaimmin suurissa kaupungeissa. Koko pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen pankki arvioi laskevan ensi vuonna 5–7 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hintojen laskuksi arvioidaan keskimäärin 3,5–5,5 prosenttia.

Asuntomarkkina on ollut etenkin tämän vuoden loppupuolella vaikeuksissa. Sekä kauppamäärät että asuntojen myyntihinnat ovat pudonneet. Esimerkiksi vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat heinä–syyskuussa 1,7 prosenttia huhti–kesäkuuhun verrattuna.

Asuntokauppaa on jarruttanut nousevat korot ja yleisen inflaation nostamat asumismenot. Suomalaisten suosituin asuntolainojen viitekorko, vuoden euribor on noussut tänä vuonna jo kolmen prosentin pintaan. Vuosi sitten korko oli vielä negatiivinen. Samaan aikaan inflaatio on nostanut asumismenoja ja esimerkiksi sähkölaskut ovat kasvaneet paikoin hyvin rajusti.

OP:n arvio on hyvin saman suuntainen kuin Nordean joulukuun alussa julkaisema arvio. Myös Nordea arvioi tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan, että asuntojen hinnoista voi ensi vuonna sulaa noin viisi prosenttia.

