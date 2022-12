Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtajuuksista ensi keväänä luopuva Björn Wahlroos järjestelee omaisuuttaan.

Finanssikonserni Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on jatkanut ennakkoperinnön jakamista.

Wahlroos on lahjoittanut omistamansa Becasse-sijoitusyhtiön lapsilleen. Lahjoituksessa siirtyvien Sammon ja UPM:n osakkeiden arvo on noin 130 miljoonaa euroa.

Sampo tiedottaa, että lahjoituksen myötä Wahlroos luopuu kaikkiaan 1,91 miljoonasta Sammon osakkeesta, joiden arvo on tiistain päätöskurssilla noin 93,6 miljoonaa euroa.

Lahjoituksen jälkeen Wahlroos omistaa Sammon mukaan enää 9 229 osaketta, joiden arvo tiistain päätöskurssilla on noin 450 000 euroa.

Myös metsäyhtiö UPM tiedotti keskiviikkona Becasse-lahjoituksesta, jossa siirtyi 982 000 UPM:n osaketta. Tiistain päätöskurssilla lahjoituksen arvo on noin 35,6 miljoonaa euroa.

Wahlroos on tällä vuosikymmenellä karsinut runsaalla kädellä omistuksiaan. Wahlroos on tehnyt Sampo-kauppoja Becasse-sijoitusyhtiön lisäksi Tadorna-, Alectoris- ja Columba-nimisten sijoitusyhtiöiden kautta. Kaikki nämä yhtiöt on rekisteröity Norjaan.

Becasse-sijoitusyhtiö on ollut kokonaan Wahlroosin omistuksessa, ja nyt hän on luopunut siitä täysin.

Vielä 2010-luvun puolivälin tienoilla Wahlroos omisti suoraan runsaat kaksi prosenttia Sammon osakkeista. Sen jälkeen hän on siirtänyt omistuksensa omille sijoitus­yhtiöilleen ja vähitellen sitä kautta lastensa sijoitusyhtiöille.

Wahlroos jättää Sammon hallituksen ja UPM:n puheenjohtajuuden ensi keväänä . Sampo on suurelta osin Wahlroosin luomus. Parivaljakkona hänellä oli Sammon konsernijohtajana vuoteen 2019 asti toiminut Kari Stadigh.

Wahlroosista tuli Leonia-pankin ja Sammon fuusiosta syntyneen finanssiyhtiön konsernijohtaja vuonna 2001. Nimityksen yhteydessä Wahlroosin investointipankki Mandatum yhdistettiin Sampoon. Wahlroos sai kaupassa parin prosentin osuuden Sammosta.

Lokakuussa 70 vuotta täyttänyt Wahlroos itse asuu Tukholmassa ja hänen perillisensä Britanniassa. Britanniassa perintöveroa peritään huomattavasti Suomea suuremmista summista.