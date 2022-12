VR:n ruotsalainen tytäryhtiö valittiin Tåg i Bergslagenin uudeksi operaattoriksi. Yhtiö aloittaa liikennöinnin ensi vuoden joulukuussa.

VR:n ruotsalainen tytäryhtiö VR Sverige on voittanut uuden junaliikennöintisopimuksen Ruotsissa. VR Sverige valittiin Tåg i Bergslagenin uudeksi operaattoriksi. Tällä hetkellä Bergslagenin alueella liikennöi Ruotsin kansallinen raideliikenneyhtiö SJ.

VR Sverige aloittaa liikennöinnin ensi vuoden joulukuussa. Kyseessä on kymmenen vuoden sopimus, jossa on optiona yksi lisävuosi. Sopimuksen arvo on 3,9 miljardia kruunua sopimuskaudella eli noin 360 miljoonaa euroa.

VR osti ruotsalaisen juna- ja bussiyhtiö Arriva Sverigen heinäkuussa ja vaihtoi yhtiön nimen VR Sverigeksi. Yhtiö liikennöi jo ennen VR-kauppoja Tukholman kaupunkiliikenteessä sekä Etelä-Ruotsin ja Itä-Götanmaan alueliikenteessä.

Ruotsissa on 21 aluetta, jotka kilpailuttavat alueellista liikennettä. Bergslagenin sopimus on ensimmäinen VR:n aikana voitettu kilpailutus.