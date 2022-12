Markkinaoikeus on saanut käsiteltyä helmikuussa 2021 ilmi tulleen kartelliepäilyn. Oikeuden näkemyksen mukaan kilpailunvastainen toiminta ei näytön perusteella ollut niin laajamittaista kuin mitä KKV selvityksensä perusteella esitti.

Markkinaoikeus määrää torstaina antamassaan ratkaisussa useat isännöintialan yritykset ja Isännöintiliiton maksamaan sakkoja kartelliasiassa. Markkinaoikeuden mukaan yritysten ja liiton toimissa on ollut kysymys ”tarkoitukseen perustuvasta kilpailurikkomuksesta”.

”Markkinaoikeus katsoo, että asiassa näytetyiksi tulleet kilpailunvastaiset menettelyt ovat ilmentäneet jo luonteensa puolesta riittävää vahingollisuutta kilpailulle ja olleet omiaan vaikuttamaan kielteisesti kilpailuun”, ratkaisussa todetaan.

”Vastaajien menettelyissä on ollut kysymys isännöintipalveluiden hintojen korottamiseen ja tällaisten palveluiden hinnoittelun yhdenmukaistamiseen pyrkivistä sopimuksista tai yhdenmukaistetuista menettelytavoista ja niihin liittyvistä elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän päätöksin annetuista suosituksista.”

Markkinaoikeus korostaa Isännöintiliiton osuutta tapahtumista ja määrää Suomen Isännöintiliiton maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 65 000 euroa. Oikeuden mukaan kilpailurikkomus on tapahtunut lähes poikkeuksetta liiton toiminnan piirissä ja yhteydessä.

”Rikkomus on toteutettu liiton kautta ja liitto on osallistunut sen toteuttamiseen. Liitto on vastuussa rikkomuksesta kokonaisuudessaan koko sen keston ajalta”, ratkaisussa todetaan.

Tässä tarkoitetaan aikaväliä alkaen 9. toukokuuta 2014 ja päättyen 4. huhtikuuta 2017.

Liitto on ollut keskeisessä roolissa hinnoitteluun liittyvien kysymysten esiin nostamisessa ja aloitteellinen kilpailunvastaisten toimien ehdottamisessa ja valmistelussa.

Markkinaoikeus määrää entisen Realia Groupin eli nykyisen Retta Servicesin, Retta Groupin ja Retta Holdingin maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 3 000 000 euroa, josta yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti 800 000 eurosta, ja tämän ylittävästä osasta eli 2 200 000 eurosta vastaavat yhteisvastuullisesti Retta Services ja Retta Group.

Colliers Finland Groupille ja Retta Services Oy:lle määrätään seuraamusmaksuna 650 000 euroa, josta yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti.

Reim Hämeenlinnalle ja Reim Groupille oikeus määrää 500 000 euron seuraamusmaksut, josta yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti. Oulun Kiinteistötiedolle ja Suomen Kiinteistöhallinnalle määrätään 600 000 euron seuraamusmaksut, joista suurimmasta osasta vastaa yksin Oulun Kiinteistötieto.

Lisäksi seuraamusmaksut määrätään Isännöinti Ilkka Saariselle, 50 000 euroa, ja OP-Koti Kainuulle, 65 000 euroa.

Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, ettei ole näyttöä siitä, että kilpailunvastainen toiminta olisi ollut niin laajamittaista kuin mitä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti helmikuussa 2021 selvityksensä perusteella.

”Tästä huolimatta eräissä kilpailunvastaisissa menettelyissä on ollut tiettyä toistuvuutta tai säännönmukaisuutta ja valtaosa niistä on tapahtunut liiton toiminnan yhteydessä.”

Markkinaoikeuden määräämät sakot ovat KKV:n esittämiä seuraamusmaksuja merkittävästi alhaisemmat.

KKV oli myös katsonut, että kyseessä olevat yritykset ovat käyttäneet liittoa välineenä kilpailurikkomuksessa. Oikeus taas katsoo, että liiton aktiivisuus on asiassa tärkeämpi.

”Liitto on ollut keskeisessä roolissa hinnoitteluun liittyvien kysymysten esiin nostamisessa ja aloitteellinen kilpailunvastaisten toimien ehdottamisessa ja valmistelussa.”

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) toi helmikuussa 2021 julkisuuteen selvityksensä isännöintialan hintakartellista. KKV:n selvitysten mukaan Isännöintiliitto ja sen hallitukseen kuuluneet yritykset sopivat vuonna 2014 isännöintipalvelujen hinnoittelun yhdenmukaistamisesta ja hinnankorotuksista. Tarkoituksena oli korottaa valtakunnallisesti isännöinnin hintatasoa.

Isännöintiliitto on kiistänyt KKV:n näkemyksen hintakartellista.

KKV esitti, että markkinaoikeus määräisi yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintialan yritykselle ja Isännöintiliitolle.

KKV:n mukaan kyse oli ollut pitkään kestäneestä, järjestelmällisestä kartellitoiminnasta. KKV:n mukaan käytännössä kyse oli ollut esimerkiksi sovituista hintasuosituksista ja siitä, että yritykset ovat keskenään sopineet isännöintipalveluiden kiinteän kuukausiveloituksen ulkopuolella olevien, erillisveloitettavien palveluiden osuuden lisäämisestä. Tämä tavoite myös kirjattiin Isännöintiliiton strategiaan.

KKV:n mielestä Isännöintiliiton ja alan suuryritysten rikkomus oli laadultaan erittäin vakava ja tarkoitukseltaan kilpailua rajoittava. KKV:n markkinaoikeudelle toimittaman seuraamusmaksuesityksen mukaan osapuolet pyrkivät suunnitelmallisesti rajoittamaan hintakilpailua koko Suomen isännöintimarkkinoilla.

”Yhtiöiden tavoite oli hyötyä taloudellisesti kilpailunvastaisella menettelyllä. Rikkomus on moitittava. Yksi yhtenäinen rikkomus kesti lähes kolme vuotta”, KKV:n esityksessä kirjoitettiin.

Suomen suurin isännöintitoimija Realia Group olisi KKV:n esityksen mukaan saanut yli 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Realia Group -konserni vaihtoi toukokuun lopussa brändiään ja tunnetaan nykyään nimellä Retta.