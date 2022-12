Ohjauskoron vaihteluvälin yläraja asetetaan 4,50 prosenttiin.

Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti keskiviikkona kiristävänsä rahapolitiikkaa 0,50 prosenttiyksikköä. Ohjauskoron nosto on pienempi kuin neljällä edellisellä kerralla, jolloin sitä nostettiin 0,75 prosenttiyksikköä.

Rahapolitiikasta päättävän avomarkkinakomitean päätös oli yksimielinen. Päätöksen seurauksena ohjauskoron vaihteluväli on 4,25–4,50 prosenttia. Viimeksi ohjauskorko on ollut yhtä suuri tammikuussa 2008.

Keskuspankki jatkaa rahapolitiikan kiristämistä hyvin todennäköisesti vielä ensi vuoden aluissa, koska kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio pysynee vielä pidempään poikkeuksellisen voimakkaana.

”Inflaatio on edelleen nopeaa, mikä heijastaa pandemiasta johtuvaa tarjonnan ja kysynnän epätasapainoa, korkeampia elintarvikkeiden ja energian hintoja sekä laajempia hintapaineita”, avomarkkinakomitea toteaa lausunnossaan.

Komitean jäsenten keskimääräinen arvio on, että ohjauskoron vaihteluvälin sopiva yläraja olisi ensi vuonna 5,1 prosenttia. Arviot eivät kuitenkaan ole lupauksia. Syyskuussa arvio ensi vuoden korkotasosta oli 4,6 prosenttia.

”Odotamme tammikuussa vielä 0,5 prosentinyksikön koronnostoa 4,75-5,00 prosentin vaihteluväliin, mutta ennakoimme keskuspankin vetäytyvän tämän jälkeen tarkkailuasemiin seuraamaan jo tehdyn rahapolitiikan kiristämisen välittymistä talous- ja inflaatiokehitykseen”, sanoo finanssiryhmä OP:n markkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

Marraskuussa inflaatiovauhti hidastui 7,1 prosenttiin, mutta se on yhä kaukana keskuspankin hintavakaustavoitteesta. Sen mukaan inflaation pitäisi olla pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia.

Nopeimmillaan inflaatiovauhti oli tänä vuonna kesäkuussa, jolloin kuluttajahinnat kallistuivat 9,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Rahapolitiikan kiristys alkaa hidastaa inflaatiovauhtia yleensä puolen vuoden kuluttua ja saavuttaa täyden vaikutuksensa runsaan vuoden aikana.

Keskuspankki myös jatkaa taseensa supistamista. Se tarkoittaa, että liittovaltion joukkolainoja vähennetään taseesta kuukausittain enintään 60 miljardin dollarin arvosta ja asuntovakuudellisia joukkolainoja enintään 35 miljardin dollarin arvosta.

Keskeisiä syitä inflaation kiihtymiseen ovat olleet maailmantalouden tarjontahäiriöt ja suuri kysyntä, jota on lisännyt finanssipoliittinen elvytys. Kun tarjonta ja kysyntä ovat epätasapainossa, inflaatio kiihtyy.

Yhdysvalloissa talous on lisäksi ylikuumentunut. Työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempi ja talous toimii kapasiteettinsa äärirajoilla. Toisin sanoen taloudella on vähemmän tilaa kasvaa.

Talouskasvun hidastumisen takia rahapolitiikan kiristäminen on riskialtista. Ohjauskoron nostamisen takia kotitaloudet vähentävät kulutustaan ja yritykset investointejaan, koska lainaa ei saa yhtä edullisin ehdoin kuin aikaisemmin.

Sanomalehti Financial Timesin mukaan suurin osa sen ja Chicagon yliopiston tekemään kyselyyn vastanneista 45 taloustieteilijästä uskoo Yhdysvaltojen vajoavan ensi vuonna taantumaan.

Keskuspankin keskiviikkona julkaiseman uuden suhdanne-ennusteen mukaan Yhdysvaltojen talous kasvaa 0,5 prosenttia ensi vuonna, 1,6 prosenttia vuonna 2024 ja 1,8 prosenttia vuonna 2025. Arvio ensi vuoden talouskasvusta on 0,7 prosenttiyksikköä heikompi kuin edellisessä, syyskuussa julkaistussa ennusteessa.

Inflaatio hidastuu ennusteen perusteella 3,1 prosenttiin ensi vuonna, 2,5 prosenttiin vuonna 2024 ja 2,1 prosenttiin vuonna 2025. Tänä vuonna inflaatio kiihtyy keskuspankin mukaan 5,6 prosenttiin.