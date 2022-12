Keva: Joka kolmas eläkeläinen on saanut työ­tarjouksia – kiinnostus työn­tekoon kasvanut

Eläkeläiset toivovat työn verotukseen kevennyksiä.

Joka kolmas eläkeläinen on saanut eläkkeellä ollessaan työtarjouksia, kertoo työeläkevakuuttaja Keva. Eniten työtarjouksia ovat saaneet Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä asuvat eläkeläiset.

Kevan teettämän tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia vastaajista kertoo olevansa kiinnostuneita palkkatyön tekemisestä eläkkeen ohella. Kiinnostus on kasvanut merkittävästi viime vuodesta, jolloin kiinnostuneiden määrä oli 28 prosenttia vastaajista. Suurinta kiinnostus työntekoa kohtaan on Päijät-Hämeessä ja Kainuussa.

Lähes puolet vastaajista kertoo olevansa kiinnostuneita tekemään osa-aikatyötä eläkkeellä ollessa. Vastaajista vain neljä prosenttia tekisi kokoaikatyötä eläkkeellä.

Tutkimuksen mukaan vain 12 prosenttia eläkeläisistä kertoi hakeneensa työtä eläkkeellä ollessaan.

Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen pitää eläkeläisten kiinnostusta työntekoon positiivisena asiana.

”Meidän on hyvä pitää mielessä, että eläkeläisten joukossa on paljon osaavia, koulutettuja ammattilaisia, joista monelle työpaikalle on saatavissa mukiinmeneviä rekrytointeja. Eläkeläisille kannattaa nyt tehdä kiinnostavia työtarjouksia”, Kainulainen sanoo tiedotteessa.

Kainulainen uskoo, että työvoimapulan takia eläkeläisten työnteko tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina.

”Tämän johdosta olisi varsin perusteltua, että viestintää eläkeverotuksesta lisättäisiin ja päättäjät voisivat myös miettiä, voisiko verotusta muuttaa vielä enemmän työntekoon kannustavaksi”, hän sanoo.

Tutkimukseen vastanneista 76 prosenttia toivoi eläkeläisten työntekoa koskevaan verotukseen kevennyksiä. Eläkeläisistä 35 prosenttia kertoi, että verotus ei kannusta työskentelyyn eläkkeellä, kun taas 24 prosenttia vastaajista taas koki verotuksen kannustavan.

Vaikka kiinnostus työntekoa kohtaa oli tutkimuksen mukaan kasvanut, aiempaa harvempi kertoi nykyisin työskentelevänsä eläkkeen ohella. Vuonna 2021 toteutetussa tutkimuksessa 27 prosenttia kertoi tekevänsä palkkatyötä eläkkeen ohella, kun tänä vuonna luku oli 14 prosenttia.

Tutkimukseen vastasi 4 000 suomalaista, joista puolet oli eläkkeensaajia.

Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineistossa. Eläkeläisten erillisotoksen osalta virhemarginaali on noin 2,2 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toteutti Kevan toimeksiannosta Pohjoisranta BCW.