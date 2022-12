Asuntovelkaa maksavien HS:n lukijoiden kokemukset kertovat, että korkojen nousun vaikutukset ovat hyvin erilaisia riippuen tuloista ja menoista sekä lainan määrästä ja lyhennystavasta.

Suomalaiset suhtautuvat korkojen ja elinkustannusten rajuunkin nousuun hyvin monin eri tavoin, ilmenee HS:n kyselyyn tulleista vastauksista. Osan talouteen korkojen nousu ei vaikuta juuri lainkaan, kun taas toisten talous on todella tiukalla. Taustalla on se, että taloustilanteita, asuntolainoja, tuloja ja maksujärjestelyjä on moninaisia.

Asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetyt euriborit ovat olleet historiallisen kovassa nousussa tänä vuonna.

Esimerkiksi Suomen käytetyin asuntolainojen viitekorko, vuoden euribor, on kohonnut vuoden aikana jo yli 3,2 prosenttiin. Korko on siis noussut tänä vuonna noin 3,7 prosenttiyksikköä. Se on poikkeuksellisen suuri vuosinousu.

Elinkustannusten ja korkojen nousu on osunut kovaa myös työssä käyvien ja keskituloisten kukkaroon.

Esimerkiksi HS:n aiemmin joulukuussa haastattelema jyväskyläläinen Petra Thurén kertoi, miten hänen asuntolainansa korkomenot lisääntyivät kymmenistä euroista useisiin satoihin euroihin. Hän kävi pankin kanssa neuvotteluja ja sai puolitettua lainamenojensa kasvun, mutta silti säästöjä on löydettävä arkisista menoista.

Hintojen ja korkojen nousu näkyy myös esimerkiksi Takuusäätiössä sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finessä; niiden saamat yhteydenotot ovat lisääntyneet.

Korkojen nousun vaikutus omaan talouteen riippuu myös siitä, kuinka iso asuntolaina on tuloihin verrattuna.

Esimerkiksi suomalaisten lainamenoissa on jättimäisiä eroja riippuen siitä, missä päin maata asuntolainaa maksetaan. Helsingissä lainamenoihin kuluu keskimäärin lähes puolet kotitalouksien tuloista, Jyväskylässä ja Joensuussa noin viidennes.

HS kysyi lukijoilta, horjuttaako korkojen nousu henkilökohtaista taloutta.

Osa lukijoista kertoo suoraan, että korkojen nousu osuu ja joidenkin kohdalla osuu todella kovaa. Joillakin vastaajilla kuukausittaiset lainamenot ovat kasvaneet sadoilla euroilla.

Monet kertovat, että omaa taloutta kiristää erityisesti korkojen nousu yhdistettynä muiden kulujen nousuun, kuten sähkölaskun tai vastikkeiden kasvuun.

”Kulutusta kokonaisuudessaan joutuu vähentämään.” 45-vuotias mies, Vantaa

Kouvolassa asuva 50-vuotias mies kertoo, että korkojen nousu yhdistettynä energian hintojen nousuun johtaa siihen, että ylimääräiseen ei ole rahaa. Tulot menevät lainaan, sen korkoihin, dieseliin ja sähköön.

”Jos jotain tarvitsen, hankin sen luottokortilla. Elämme vaimon palkalla. Jos meillä olisi pieniä lapsia, lasten päiväkotimaksut kaataisivat talouden ja talo olisi myytävä. Muuttotappio­paikkakunnilla asuntoa ei välttämättä pysty myymään hankintahinnalla.” 50-vuotias mies, Kouvola

”Minulla uusittiin asuntolainan korko-osuus nyt joulukuussa, 12 kuukauden euribor. Koron määrä nousi 300 eurosta 1 000 euroon. Hieman hikoiluttaa.” 48-vuotias mies, Helsinki

”Ostimme talon vuosi sitten, ja korkojen nousu iski kovaa. Pärjäämme, mutta yhdessä ruoan ja sähkön hintojen noustessa tiukilla ollaan. Autokin hajosi ja piti ostaa uusi, ilman ei voida olla.” 40-vuotias nainen, Jyväskylä

Monet lukijat kertovat seuraavansa ja pohtivansa menojaan tarkemmin kuin aiemmin. Osa on vähentänyt säästöihin ja sijoituksiin menevää rahamäärää sekä lunastanut sijoituksiaan. Jotkut kertovat olevansa huolissaan tulevista vuosikymmenistä ja eläkesäästämisestään.

Osa vastaajista kertoo tinkivänsä jo monista aiemmin arkeen tiiviisti kuuluneista menoistaan, kuten palveluista tai ruoasta.

Hintojen ja korkojen nousu näkyy jo hyvätuloistenkin menoissa. Lukijat kertovat esimerkiksi irtisanoneensa siivoojan ja vaihtaneensa aamiaisella avokadoleivät puuroon selvitäkseen nousevista koroista.

”Meillä on tavallinen kerrostaloasunto lähiössä, mutta Helsingissä asuminen on kallista. Lainaa on niin paljon, että korkojen nousu vaikuttaa tilanteeseemme merkittävästi. Ensimmäiseksi irtisanoimme siivoojan. Olemme aiemminkin eläneet säästäväisesti, mutta nyt kaikki kulut pidetään aivan minimissä.” 42-vuotias nainen, Helsinki

Useat vastaajista kertovat neuvotelleensa pankin kanssa muutoksista lainanmaksussa. Esimerkiksi 48-vuotias helsinkiläisnainen kertoo pidentäneensä lainan takaisinmaksuaikaa, jotta 310 000 euron asuntolainan kuukausierä olisi pienempi. Hän kertoo hakevansa lisäsäästöjä muun muassa irtisanomalla ylimääräisiä vakuutuksia ja harkitsemalla tarkemmin auton käyttöä.

”Etsin punalaputettuja tuotteita. Ostan eläinten ruuat isoissa säkeissä, joita säilytän vintillä. Puuro on korvannut avokadoleivät aamiaisella, ja kapselikahvi on vaihtunut tavalliseen. Jos vielä pitää tinkiä, lopetan saunavuoroni ja käyn silloin tällöin uimahallissa tai kavereiden luona saunomassa. Keskitän ostokset Lidliin vieressä olevan Alepan sijaan. En tilaa tv-kanavia tai viikkolehtiä, mutta äänikirjoista olisi vaikea luopua.” 48-vuotias nainen, Helsinki

Yksin Helsingin keskustan kupeessa asuva 46-vuotias mies kertoo asuntolainaa olevan jäljellä 460 000 euroa. Hänen korkokulunsa nousivat lokakuun korontarkistuksen jälkeen lähes 500 eurolla kuukaudessa. Menojen kasvu hirvitti etukäteen.

”Sain kuitenkin tilanteen toistaiseksi balanssiin myymällä pois sijoitusrahastoja ja maksamalla kulutusluotot pois sekä kiristämällä arkikulutuksesta. Olen hyvätuloinen mutta myös suurimenoinen. Käteen jäävästä palkasta yli puolet menee nyt asumiseen. Tässä tilanteessa asunnon myynti ja vaihto edullisempaan tuntuu hankalalta. Onneksi olin ottanut lainaani korkosuojan, ja korko ei nouse enää seuraavaan kymmeneen vuoteen.” 46-vuotias mies, Helsinki

Mikkelissä vaimonsa kanssa noin 117 000 euron asuntolainaa maksava 49-vuotias mies kertoo pohtineensa vuosia, onko asuntolainan suojaaminen ollut ylimitoitettua. Nyt suojaus ei enää kaduta, vaikka hän joutuukin tinkimään menoista aiempaa enemmän.

”Meillä on vaimon kanssa ollut asuntolainassa 4,5 vuoden ajan yhteensä noin 1,3 prosentin kokonaispaketti, johon on sisältynyt korko, korkokatto sekä suojat työttömyyden ja sairastumisen tai kuoleman varalle. Suoraan sanottuna hieman kaduin vuosien ajan ’ylisuojattua’ diiliämme, kunnes saapui vuosi 2022. Nyt korkokatto laukesi päälle loppukesästä korkojen noustua prosenttiin. Nyt sitten mennään 2,3 prosentilla eteenpäin. Vaikka tilanteemme on kohtuullisen hyvä, niin joudumme etenkin sähkölaskujen puristuksessa tinkimään aiempaa enemmän. Myimme esimerkiksi pois vanhan perintösitikkamme.” 49-vuotias mies, Mikkeli

Korkosuojauksia ennen korkojen nousun alkamista ottaneet kertovat olevansa nyt oikein tyytyväisiä valintaansa. Myös tasaerällä lainaa lyhentävät voivat huokaista helpotuksesta, koska kuukausimenot eivät kasva. Samalla lainakaan ei kuitenkaan lyhene, vaan korkojen osuus maksuista kasvaa eli laina-aika pitenee.

”Kiinteä lainaerä hidastaa tietysti lainan takaisinmaksua, mutta se pitää menot tasaisina.” 34-vuotias mies, Tampere

”Tasaerälainassa 0,7 prosentin korko nousi 3,6 prosentin lukemiin. Nyt maksellaan vain korkoja seuraava vuosi.” 33-vuotias mies, Tampere

Helsingissä asuva 44-vuotias mies kertoo suojanneensa kaksi vuotta sitten asuntolainansa koron 1,39 prosenttiin 14 vuodeksi. Hän on yllättynyt siitä, miten hyvä ratkaisu onkaan nykytilanteen valossa.

”Epäilin, että jatkuva ja loputtomalta tuntuva elvytys tulee nostamaan inflaatiota ja sitä kautta korkoja. Ennustin, että maksaisin ’ylimääräistä’ korkosuojaa noin 3–5 vuotta, mutta tilanne muuttuikin ennakoitua nopeammin. Olin yllättynyt siitä, kuinka hyvät ja edulliset ehdot sain lainan suojaukselle.” 44-vuotias mies, Helsinki

Vielä vuosikin sitten otettu korkokatto kuulostaa nyt huokealta.

”Ostimme vuosi sitten uuden asunnon ja otimme lisää lainaa. Vaikka silloin elettiin matalien korkojen aikaa, otimme kaikesta huolimatta korkokaton suojaksi lainallemme. Se oli paras päätös ikinä. Nyt lainamme kokonaiskorko on 1,5 prosenttia, joka on hyvin maltillinen.” 34-vuotias nainen, Helsinki

Moni lukija muistuttaa, että kolmenkaan prosentin viitekorko ei ole poikkeuksellinen ja nykykorkojen kanssa tuskailevien tarinat lähinnä naurattavat. 1990-luvun lamassa korot saattoivat olla jopa 15–20 prosentissa.

Päivittäin julkaistavat euromaiden yhteiset euribor-viitekorot otettiin käyttöön vuoden 1999 alussa. Korkeimmillaan vuoden euribor-korko on historiansa aikana ollut 5,53 prosentissa finanssikriisissä lokakuussa 2008.

”Tämä on paluu 1990-luvulle tai 2000-luvun alkuun. Otin ensiasuntooni asuntolainan vuonna 2000, ja silloin maksettiin korkoja. Tässä välissä lainoja ottaneet ovat luulleet nollakorkojen kestävän ikuisuuden. Huvittaa lukea näitä juttuja. Mikään laina ei ole ilmaista. Eikä tule olemaan.” 45-vuotias mies, Vantaa

Sipoolaismiehellä on jäljellä enää 49 000 euroa lainaa, koska hän on varautunut korkojen nousuun jo nollakorkojen aikana maksamalla lainoja reippaaseen tahtiin.

”1990-luvun korkotasot ja laman kokeneena tiesin jo 10–15 vuotta sitten, että tämä tilanne tulee, ja maksoin matalan koron aikaan lainoja reippaasti pois. Pankeista ja tuttavapiiristä tätä ihmeteltiin ja kyseltiin, miksi. Ei kysytä enää.” 54-vuotias mies, Sipoo

On myös niitä, joiden talouteen korkojen nousu ei lainkaan vaikuta. Laina on esimerkiksi oikeassa suhteessa tuloihin nähden tai maksettu korkojen nousuvaiheessa vastikään kokonaan pois.

”Otin 11 vuotta sitten asuntolainaan 3 kuukauden euriborin ja maksoin viimeisen lainaerän viime kuussa. Tässä lotossa tunnen voittaneeni.” 48-vuotias nainen, Espoo

”Asuntolainani koko on melko maltillinen tuloihini nähden, ja olen lyhentänyt sitä jo muutaman vuoden. Minulla on myös korkoputki, jonka vuoksi nousu ei ole dramaattisen suuri.” 33-vuotias nainen, Helsinki

”Onneksi asun niin halvalla seudulla ja kohtuukokoisessa asunnossa, että näin 33-vuotiaana asuntolainaa on vain 36 000 euroa jäljellä. Muuten huolestuttaisi enemmän.” 33-vuotias mies, Mikkeli

