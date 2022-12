Korot syövät monien suomalaisten tuloista entistä suuremman osan. Helsingissä lainamenoihin kuluu keskimäärin lähes puolet kotitalouksien tuloista.

Helsingissä omakotitaloissa asuvien lainanhoitorasitus on OP:n ekonomistien laskelman perusteella peräti 62 prosenttia.

Asuntolainojen nousevat korot nakertavat aiempaa suuremman osan suomalaisten tuloista.

OP:n tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan kotitalouksien korkomenot syövät nyt noin 3,6 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Osuus on noussut varsin jyrkästi, sillä vielä tämän vuoden heinä–syyskuussa osuus oli noin kaksi prosenttia.

Korkomenojen osuus käytettävissä olevista tuloista on kuitenkin yhä kaukana 1990-luvun lamavuosien tai finanssikriisin huipusta.

Nousu noudattaa pitkälti samaa linjaa asuntolainojen viitekorkojen kehityksen kanssa. Käytetyin viitekorko, vuoden euribor on noussut tänä vuonna jo lähelle 2,9 prosenttia.

Samaan aikaan uusien asuntolainojen keskikorko on noussut reippaasti. Lokakuussa uusien asuntolainojen keskikorko oli kohonnut lähes 3,1 prosenttiin. Keskikorko sisältää viitekoron ja pankin veloittaman marginaalin.

Esimerkiksi vielä lokakuussa 2021 vastaava keskikorko oli noin 0,7 prosenttia.

Korkojen ja muiden asumismenojen nousu kurjistaa jo monien keskiluokkaisten suomalaisten arkea. Se näkyy esimerkiksi Takuusäätiön sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen saamien yhteydenottojen määrässä.

Lue lisää: Korkojen nousu kurjistaa jo keskituloisten arkea – ”Itkettää ja kurkkua kuristaa”

Korkokustannusten nousu osuu hyvin eri tavalla eri puolilla maata asuviin suomalaisiin. Korkojen nousu on OP:n tietojen mukaan etenkin suurissa kaupungissa asuvien murhe.

OP:n keräämien tietojen mukaan esimerkiksi Helsingissä asuvien lainanhoitorasitus on osakehuoneistojen kohdalla 46 prosenttia ja omakotitalojen kohdalla peräti 62 prosenttia. Esimerkiksi Espoossa vastaavat luvut ovat noin 29 prosenttia ja noin 52 prosenttia.

OP kuitenkin huomauttaa, että omakotitalojen lainanhoitorasitusta koskevaan laskelmaan liittyy epävarmuuksia omakotitaloja koskevan hintadatan epätarkkuuksien takia.

Lainanhoitorasitus kuvaa sitä, kuinka suuren osan kotitalouden käytettävissä olevista tuloista kuluu lainan lyhentämiseen, korkoihin ja muihin kuluihin.

OP:n ekonomistien laskelmassa on tarkasteltu kunnittain keskimääräisen kokoista asuntoa, joka on rahoitettu 85 prosenttisesti lainarahalla. Lainana on käytetty 25 vuoden annuiteettilainaa. Annuiteettilainassa koron muutos muuttaa lyhennyssummaa, mutta laina-aika pysyy samana.

Todellisuudessa myös suurissa kaupungeissa lainanhoitokulut jäävät laskelmaa pienemmiksi, sillä keskimääräinen asuntolaina on pienempi kuin 85 prosenttia asunnon hinnasta.

OP:n aineisto on jälleen uusin esimerkki Helsingissä asumisen kalleudesta. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi espoolaisten kotitalouksien käytössä olevat rahatulojen mediaani oli vuonna 2020 noin 43 000 euroa. Helsingissä vastaava tulo oli noin 34 750 euroa.

Käytettävissä oleva rahatulo tarkoittaa käytännössä käytettävissä olevia rahoja verojen jälkeen. Mediaani puolestaan kuvaa lukujoukon keskimmäistä.

Samalla esimerkiksi Helsingin asuntojen neliöhinnat ovat keskimäärin selvästi Espoota kalliimpia. Helsingissä maksettiin asunnoista tämän vuoden toisella neljänneksellä keskimäärin noin 5 980 euroa, kun Espoossa vastaava hinta oli noin 4 180 euroa.

Hintatieto on peräisin asuntojenhinnat.fi-sivustolta. Sivuston mukaan sen julkaisemat kuntatiedot sisältävät noin 66 prosenttia toteutuneista asuntokaupoista. Sivuston mukaan sen julkaisemat asuntojen myyntihinnat ovat peräisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.

Korkokulujen ja muiden elinkustannusten kasvu on alkanut jo nakertaa Suomen asuntokauppaa. Kauppamäärät ovat pudonneet roimasti ja myös hinnat ovat laskeneet tänä vuonna koko maassa.

Ensi vuodeksi esimerkiksi OP ja Nordea ennustavat vieläkin rajumpaa pudotusta. Laskuvauhti on rajua etenkin pääkaupunkiseudulla, jonne OP ennakoi 5–7 prosentin laskua.