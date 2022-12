Markkinaoikeus lievensi rangaistusta KKV:n esitykseen verrattuna. Isännöintiliitto ei aio valittaa tuomiosta.

Markkinaoikeus katsoo Isännöintiliiton syyllistyneen ”tarkoitukseen perustuvaan kilpailurikkomukseen” vuosina 2014–2017. Oikeuden mukaan liiton ja useiden alan yritysten toiminnassa on ollut kyse muun muassa hintojen korottamiseen ja hinnoittelun yhdenmukaistamiseen pyrkivistä sopimuksista.

Markkinaoikeus korostaa Isännöintiliiton osuutta tapahtumista ja määrää liitolle 65 000 euron seuraamusmaksut. Oikeuden määräämät seuraamusmaksut ovat lievemmät kuin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) vuonna 2021 esittämät sakot.

Isännöintiliitto hyväksyy tuomion eikä aio valittaa markkinaoikeuden ratkaisusta, liitto kertoo tiedotteessaan.

”Päätöksen mukaan Isännöintiliitto on rikkonut kilpailulakia viestimällä hinnankorotuspaineista sekä olemalla aktiivinen ja aloitteellinen hintakeskustelussa. Markkinaoikeus on nyt päätöksensä antanut ja määrännyt meille seuraamusmaksun, jonka maksamme. Emme aio valittaa päätöksestä”, sanoo Isännöintiliiton nykyinen toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva tiedotteessa.

”Pyydämme anteeksi näitä toimia sekä niiden koko alalle aiheuttamaa mainehaittaa”, hän jatkaa.

Isännöintiliitto on kiistänyt syytökset KKV:n selvityksen tultua julki ja oikeusprosessin aikana. Koro-Kanerva kuitenkin sanoo nyt, että oikeusprosessi on selkeyttänyt asiaa.

”Olemme oppineet paljon oikeusprosessista. Juridisesti asia ei ole mustavalkoinen, mutta markkinaoikeuden päätöksen mukaan Isännöintiliitto on tehnyt virheitä. Päätös myös korostaa, että silloisen toimitusjohtajan Tero Heikkilän rooli on ollut toiminnassa keskeinen. Näitä virheitä pyydämme anteeksi.”

Isännöintiliitto korostaa, että liitossa on tehty viime vuosina muutoksia. Johto on vaihtunut, strategia uudistunut ja osaamistakin on lisätty, sanoo Koro-Kanerva. Isännöintiliitto korostaa panostavansa vastuulliseen toimintaan jatkossa.