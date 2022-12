Liège

Boeing 747 kääntyy kiitoradan päähän ja kiihdyttää. Se on laajarunkoinen lentokone, vanha malli, joka on edelleen kovassa käytössä maailman lentorahtiyhtiöissä.

Kone nousee taivaalle loivassa kulmassa jyminän saattelemana. Desibelit ja polttoaineenkulutus eivät vastaa nykypäivän ihanteita, mutta jälleen yksi lasti tavaraa on ilmassa.

Kone lähtee belgialaiselta Liègen lentokentältä, josta on tullut muutamassa vuodessa Euroopan viidenneksi suurin lentorahtikenttä.

Liègen kautta kulki viime vuonna 1,4 miljoonaa tonnia lentorahtia, eli kentän rahtimäärät olivat noin kahdeksan kertaa suuremmat kuin Helsinki-Vantaalla. Kenttä toimii läpi vuorokauden, kun useimmat kentät Euroopassa joutuvat pitämään taukoa yöaikaan lentomelun takia.

Nousu rahtimäärien kärkeen on saavutus entiseltä sotilaskentältä, joka sijaitsee keskellä Pariisin, Amsterdamin ja Frankfurtin jättikenttien muodostamaa kolmiota. Niille Liège vielä häviää rahtitonneissa, mutta sen tulevaisuudensuunnitelmat ovat suuret.

Kentän viestinnästä vastaava Christian Delcourt kierrättää vierailijoita autolla kentän eri puolilla. Yhdestä kulmasta löytyy se, minkä varaan Belgian ranskankielisellä alueella eli Valloniassa on laskettu paljon: Air China Cargon rahtikoneen takana on harmaa rakennus, jonka kyljestä erottuu teksti Cainiao.

Cainiao on kiinalaisen verkkokauppayhtiön Alibaban logistiikkayhtiö, joka sijoitti Liègeen ensimmäisen ison jakelukeskuksensa Euroopassa.

Christian Delcourt vastaan Liègen lentokentän viestinnästä. Hänen mielestään kenttää pitäisi kasvattaa vielä tuntuvasti nykyisestä.

Lentokentän työtekijät purkivat kuormaa Boeing 747 lentokoneen ruumasta.

Kiinasta on Liègen kentälle kolmesta neljään rahtilentoa päivässä, kaikki täynnä eurooppalaisten tilaamaa tavaraa yrityksille ja jälleenmyyjille tarkoitetusta Alibabasta ja kuluttajille tarkoitetusta Aliexpressistä.

Alibaba on eräänlainen tori, jossa myyjät ja ostajat kohtaavat – ja rahti kulkee myös toisinpäin, jos eurooppalaiset yritykset haluavat myydä Alibaban kautta tavaroitaan Kiinaan.

Vielä muutama vuosi sitten eurooppalaiset ostivat innolla pikkutavaraa kiinalaisista verkkokaupoista, koska alle 22 euron paketit saivat tulla EU-alueelle verovapaasti.

Heinäkuussa 2021 EU:ssa tuli voimaan arvonlisäveromuutos, jonka mukaan Kiinasta tulevat pienetkin paketit täytyy tullata ja niistä täytyy maksaa arvon­lisävero. Se näkyi kaikkialla Euroopassa, Suomessakin: Kiinasta tulevien pakettien määrä on vähentynyt selkeästi, sanoo Postin asiantuntija Minna Kovanen.

Cainiao avasi 33 000 neliön varastonsa Liègen kentälle vuosi sitten syksyllä. Se on vasta ensimmäinen askel: tarkoitus on kolminkertaistaa nykyiset tilat ja nostaa päivittäisten lentojen määrä ensin seitsemään ja sitten viiteentoista, mikä tarkoittaisi 550:tä rekkaa päivittäin pyörähtämässä varastolla.

Alibaban logistiikkayhtiö Cainiao aikoo kolminkertaistaa nykyisen jakelukeskuksensa toiminnan.

Kaikki tämä tarkoittaa työpaikkoja. Nyt Cainiao työllistää Liègessä vajaat 300 työntekijää, mutta laajennusten seurauksena työvoimankin tarve kolminkertaistuisi.

Tämä on iso lupaus täällä päin Belgiaa, jossa terästeollisuuden kuihtuminen on jättänyt jälkeensä paljon työttömiä. Vallonia oli aikoinaan rikkaampi osa Belgiaa, mutta osat hollanninkielisen Flanderin kanssa ovat vaihtuneet.

Hiilikaivosten ja terästeollisuuden alamäki alkoi jo 1950-luvulla, ja vielä vuonna 2013 nähtiin kovia mellakoita, kun luxemburgilais-intialainen Arcelor Mittal sulki Liègessä tehtaitaan ja jätti 1 300 ihmistä vaille työtä.

Vallonian aluehallinto päätti 1990-luvun alussa investoida kahteen lentokenttään, joita ovat Liège ja Charleroi. Jälkimmäisestä on sittemmin tullut halpalentoyhtiö Ryanairin kohde, jonne on lentoja myös Suomesta.

Vallonialle Alibaba on ollut taivaan lahja, jonka houkuttelussa Belgiaan käytettiin apuna myös kuningas Philippeä. Hän tapasi ennen Cainiaon investointipäätöstä monta kertaa Alibaban perustajan ja omistajan Jack Man kanssa.

Kaikki eivät ole tyytyväisiä, ei esimerkiksi liégeläinen Leo Tubbax. Hän on entinen terästyöläinen, nykyinen eläkeläinen, joka toimii paikallisessa Stop Alibaba -liikkeessä. Se on järjestänyt mielenosoituksia ja erilaisia tempauksia – viimeksi se istutti puita alueelle, jonne kentän on määrä laajentua.

Liègeläinen Leo Tubbax on entinen terästyöläinen, nykyinen eläkeläinen, joka on aktiivinen Stop Alibaba -liikkeessä.

Tubbaxin mukaan liikkeessä on mukana laaja kirjo ihmisiä: tiedostavaa keskiluokkaa, jota täällä sanotaan ”boboiksi” eli boheemeiksi porvareiksi, ammattiyhdistysväkeä, vasemmistolaisia, vihreän puolueen kannattajia, ympäristönsuojelijoita.

” ”Naapurini ei saa leikata ruohoaan sunnuntaina tai yöllä, mutta kenttä saa toimia.”

Stop Alibaba ei halua Liègen kentän laajentavan nykyisestä eikä se myöskään pidä Alibaban bisnesideasta eli halvan tavaran kauppaamisesta ympäri maailman. Ei varsinkaan, kun sitä kuljetetaan lentorahtina aikana, jolloin Keski-Euroopassa yritetään päästä eroon lyhyistä lennoista ja muusta turhasta lentämisestä.

Lentäminen ei ole ainoa huolenaihe, vaan kuljetusten jatko siitä eteenpäin rekoilla.

”Meidän tiemme eivät kohta riitä sille rekkamäärälle. En näe syytä, miksi kiinalaiskrääsän pitäisi olla perillä alle 72 tunnissa tilauksesta”, Tubbax sanoo.

Stop Alibabalta ei tule ymmärrystä myöskään Liègen parhaalle kilpailuvaltille eli 24/7-aukiololle. Paljon koneita laskeutuu yöaikaan, ja lähiseudun kylien asukkaat valittavat kentän metelistä. Aluehallinto on alkanut ensiapuna antaa asukkaille tukirahaa talojen äänieristyksen parantamiseen.

”Naapurini ei saa leikata ruohoaan sunnuntaina tai yöllä, mutta kenttä saa toimia. Etenkin 747-koneet pitäisi saada kieltoon ja heti.”

Liègeen tulee Kiinasta nyt kolmesta neljään lentoa vuorokaudessa. Air China Cargon kone Liègen kentällä.

Entä kentän luomat 10 000 suoraa ja epäsuoraa työpaikkaa, joista ainakin osaan pääsee vähän lyhyemmälläkin koulutuksella?

”Kentän puolustajat nostavat aina esiin työpaikat. Rahdin käsittelyssä on töissä paljon osa-aikaisia ja määräaikaisia. Ne työpaikat voidaan siirtää hetkessä Liègestä pois, jos yritykset niin päättävät. Se on vielä helpompaa kuin terästeollisuudessa”, Tubbax sanoo.

Hän ei ole ihan väärässä: logistiikkayhtiö Fedex siirsi suuren osan toiminnoistaan viime vuoden alussa Pariisiin ja irtisanoi Liègestä lähes 700 työntekijää. Kentän laajennuksen vastustajille se on todiste siitä, että monikansallisilla logistiikkayhtiöillä ei ole paikallisia juuria.

Alibaba on herättänyt Belgiassa myös poliittista keskustelua, sillä suurten kiinalaisyhtiöiden siteet Kiinan autoritääriseen hallintoon ovat vahvat.

Belgian vihreiden Ecolo-puolueen kansanedustaja Samuel Cogolati on ollut äänekkäin arvostelija: hänen mukaansa Alibaba ei ole mikään tavallinen yksityinen yhtiö, vaan tiukasti kytköksissä Kiinan kommunistipuolueeseen.

Alibaban perustaja Jack Ma luuli omaisuutensa takia olevansa suojassa, mutta hän joutui kaksi vuotta sitten Kiinan hallinnon epäsuosioon arvosteltuaan puheessaan maan rahoitusjärjestelmää. Ma katosi välillä täysin julkisuudesta ja on nyt vetäytynyt yhtiöissään taustalle.

Arvostelijoiden mielestä Euroopassa täytyy olla tarkkana, kun Kiina yrittää ostaa itseään sisään logistisiin järjestelmiin, esimerkiksi satamiin ja lentokentille.

Liègen kenttä haluaa laajentua muutenkin, ei vain Alibaban osalta. Christian Delcourtin mukaan ”ensi linjasta” eli rahdin vastaanotosta pitää siirtyä paremman lisäarvon ”toisen linjan” palveluihin, jossa kentällä myös lajiteltaisiin, pakattaisiin ja varastoitaisiin.

Nyt käsillä on suuri ongelma eli kentän 20 vuotta vanhan ympäristötoimiluvan uusiminen. Paikalliset viranomaiset, joita Vallonian poliitikot eivät voi ohjata, ovat tiukempia kuin kentällä olisi toivottu ja haluavat rajoittaa kentän liikennettä etenkin yöaikaan.

”Saimme uuden luvan, mutta siinä nousujen ja laskujen määrä on rajoitettu 50 000:een vuodessa, kun niitä on jo tänä vuonna 40 000. Meidän laajentumissuunnitelmamme perustuu 70 000:een nousuun ja laskuun. Olemme tietenkin valittaneet”, Delcourt sanoo.

”Jos tämä katastrofaalinen lupa tulee voimaan, täältä lähtee 5 000 työpaikkaa. Kaikki se, mikä 20 vuodessa on rakennettu, on mennyttä.”