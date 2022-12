Monet suomalaiset ovat todennäköisesti menettäneet varojaan ”korkotili”-nimiseen palveluun tehdyissä sijoituksissa.

Monet suomalaiset ovat todennäköisesti kärsineet tappioita kryptomarkkinoilla toimivassa korkotilipalvelussa ilmenneiden luottotappioiden vuoksi. Nyt palvelun takana olevat suomalaisyhtiöt syyttelevät toisiaan korkotilisijoitusten ongelmista.

Suomen tunnetuin kryptosijoituksiin erikoistunut yhtiö Coinmotion lähetti perjantaina asiakastiedotteen, jossa se kertoi korkotilipalvelussa syntyneen luottotappioita. Coinmotionin mukaan toinen suomalaisyhtiö Tesseract on menettänyt korkotili­palvelussa olevia loppukäyttäjien pääomia.

HS on nähnyt Coinmotionin tiedotteen, ja yhtiö on vahvistanut HS:lle lähettäneensä sen.

Tiedotteen mukaan Tesseractin korkotilipalvelussa on syntynyt luottotappioita kuluvan vuoden kesäkuussa ja marraskuussa.

”Yksittäisen loppukäyttäjän kärsimän tappion määrä ei vielä ole täysin varmuudella tiedossa, mutta Tesseractin antamien tietojen mukaan tappio tulee olemaan merkittävä ja vaihtelemaan virtuaalivaluutta­kohtaisesti”, Coinmotion sanoo tiedotteessaan.

Coinmotionin mukaan sen 100 000 asiakkaasta Tesseractin korkotilipalvelua on käyttänyt noin 3 000. Coinmotion kertoo myös sijoittaneensa noin 425 000 euron arvosta omia varojaan Tesseractin korkotilipalveluun.

Tesseractin mukaan luottotappiot eivät ole vielä realisoituneet, ja on toistaiseksi hyvin epäselvää, missä määrin ja millä aikataululla lainat tullaan maksamaan takaisin.

Luottotappiot ja niistä kehkeytynyt riita liittyvät korkotilipalveluksi kutsuttuun tuotteeseen. Asiakkaat ovat voineet sijoittaa varojaan Coinmotion-palvelun kautta Tesseractin tarjoamaan sijoitustuotteeseen.

Käytännössä Tesseract on sijoittanut asiakkaiden tallettamat varat eteenpäin krypto­markkinoille ja tallettajat ovat saaneet vastineeksi korkeahkoja korkotuottoja.

Ongelmien ilmettyä yhtiöt ovat kuitenkin erimielisiä siitä, kuka oikeastaan on luvannut ja mitä.

Coinmotion ja Tesseract ovat eri mieltä ainakin siitä, kenen tuote korkotilipalvelu on ollut ja mitä palveluun liittyvistä riskeistä on etukäteen kerrottu tai sovittu. Erimielisyyttä on myös siitä, keitä Tesseractin lainojen vastapuolet olisivat saaneet olla.

Coinmotion kertoi jo marraskuussa keskeyttävänsä Tesseractin korkotilipalvelun tarjoamisen.

”Coinmotion on keskeyttänyt pääsyn Tesseract Group Oy:n tuottamaan korkotili­palveluun voidakseen turvata asiakkaiden edun tilanteessa, jossa usea virtuaali­valuuttojen lainapalvelun tarjoaja on julkisesti ajautunut vaikeuksiin”, Coinmotion kertoi tuolloin sivuillaan.

Coinmotionin marraskuinen ilmoitus tuli vain pari viikkoa sen jälkeen, kun yhdys­valtalaisen kryptopörssin FTX:n ongelmat tulivat julkisuuteen. FTX:n perustajaa ja silloista toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friediä vastaan on nostettu syytteitä muun muassa useista petoksista ja asiakkaiden varojen väärinkäytöksistä.

Perjantaina lähettämässään tiedotteessa Coinmotion kertoo, että se sai tietää Tesseractin luottotappioista 11. marraskuuta. FTX hakeutui yrityssaneeraukseen Yhdysvalloissa tismalleen samana päivänä.

Coinmotion sanoo tiedotteessaan, että Tesseractin luottotappiot tapahtuivat kuluvan vuoden kesäkuussa ja marraskuussa. Se sanoo Tesseractin jatkaneen korkotilipalvelun tarjoamista normaalisti aina 11. marraskuuta saakka.

Coinmotion väittää, että Tesseract on sivuillaan julkaisemassaan markkinointi­materiaalissa sanonut suojaavansa sijoittajia ylivakuudellisilla lainoilla. Coinmotionin mukaan kesäkuussa luottotappioihin johtaneita lainoja ei kuitenkaan ole suojattu näin.

Coinmotionin mukaan Tesseract on myös käyttänyt vastapuolia, jotka eivät olleet Coinmotionin hyväksymällä listalla, vaikka yhtiöiden välinen sopimus niin edellyttää.

Coinmotionin toimitusjohtaja Heidi Hurskainen kertoo HS:lle, että Coinmotion on keskustellut asiasta Finanssivalvonnan kanssa. Hurskainen ei kuitenkaan avaa tarkemmin viranomaisten kanssa käytyjä keskusteluita tai tilannetta Tesseractin kanssa.

Tesseract antaa tapahtumien kulusta ja yhtiöiden välisistä sopimuksista hyvin erilaisen kuvan.

”Yllätyimme, että Coinmotion julkisti tällaisia rajuja väitteitä. Osa väitteistä on suoranaisia valheita”, sanoo Tesseractin toimitusjohtaja Yichen Wu HS:lle.

Yhtiöt ovat erimielisiä jo tapauksen peruskäsitteistä. Wu nimittäin sanoo, että ”Tesseractin korkotiliä” ei ole olemassakaan. Hänen mukaansa tuotteeseen sijoittaneet asiakkaat ovat Coinmotionin eivätkä Tesseractin asiakkaita.

”Coinmotion oli instituutioasiakkaamme. Coinmotion on päättänyt itse, mihin tuotteeseen yksityisasiakkaidensa varoja ohjaa.”

Coinmotionin palvelun kautta Tesseractin lainapalveluun on voinut sijoittaa myös pienillä summilla. Wu sysää vastuun tästä Coinmotionille.

”On Coinmotionin vastuulla kertoa asiakkailleen, mitä tuotteita he tarjoavat. Meidän näkökulmastamme katsoen vain Coinmotion oli meidän asiakkaamme.”

Wun mukaan Tesseract ei seurannut kovinkaan tarkasti, millä tavoin tai kenelle Coinmotion palvelua tarjosi.

”Meillä on valtava määrä kumppaneita, emmekä me voi kahlata läpi heidän kaikkea markkinointimateriaaliaan. Se ei ole meidän vastuullamme.”

Wu kiistää myös väitteet harhaanjohtavasta markkinoinnista. Hänen mukaansa toisin kuin Coinmotion väittää, Tesseract ei ole missään vaiheessa luvannut, että sen lainat olisivat ylivakuudellisia. Tesseractin mukaan korkotilipalvelu on ollut luonteeltaan korkean riskin tuote.

”Hajautamme sijoitukset riskitason mukaan. Osa lainoista on ylivakuudellisia, osa alivakuudellisia ja osassa ei ole lainkaan vakuutta. Coinmotion tiesi tämän oikein hyvin, ja olen ihmeissäni, miksi he väittävät nyt asian tulleen yllätyksenä.”

Wun mukaan Tesseractilla on ollut lista lainojensa vastapuolista, mutta vastapuolet muuttuvat jatkuvasti eikä lista ole ollut ajan tasalla.

”Coinmotion on tiennyt tilanteen oikein hyvin, eivätkä he pyytäneet meiltä ajantasaista listaa vastapuolistamme. Emme kerro vastapuolistamme reaaliaikaisesti muille, koska ne muuttuvat koko ajan”, Wu sanoo.

Suomalaisyhtiöiden riita on jatkumoa kryptomarkkinoiden synkälle vuodelle ympäri maailmaa. Lukuisat kryptopalvelut ovat joutuneet kesän ja syksyn aikana vaikeuksiin.

Sekä Coinmotion että Tesseract toteavat kryptomarkkinoiden vaikean tilanteen, mutta korostavat olevansa vakavaraisia.