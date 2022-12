Twitter sulki aiemmin viikolla useita tilejä, jotka kuuluivat yhtiöstä ja Muskista kriittisesti kirjoittaneille toimittajille. Nyt tilit kerrotaan palautettavan.

Twitterin toimitusjohtaja Elon Musk on ilmoittanut palauttavansa hänestä kriittisesti kirjoittaneiden toimittajien Twitter-tilit.

”Kansa on puhunut. Tilit, jotka doxxasivat [paljastivat] sijaintini palautetaan nyt”, Musk twiittasi.

Toimittajien tilit suljettiin torstaina. Heidän joukossaan oli muun muassa CNN:n, The New York Timesin ja The Washington Postin toimittajia. Toimittajat olivat muun muassa kertoneet Muskin lentokonetta seuranneen ElonJet-tilin sulkemisesta, mutta he eivät olleet paljastaneet Muskin sijaintitietoja.

Brittilehti The Guardianin mukaan muun muassa myös kilpailevan sosiaalisen median, Mastodonin, tili suljettiin. Mastodonin tili oli kuitenkin myös palautettu viimeistään lauantaiaamuun mennessä, joskin tilillä twiitattu viesti ElonJet-tilistä oli poistettu.

”Tiesittekö? Voitte seurata ElonJet-tiliä Mastodonissa”, poistetussa twiitissä luki.

Musk ilmoitti päätöksestään sen jälkeen, kun hän järjesti kyselyn Twitterissä.

Kyselyssä noin 58 prosenttia vastaajista kertoi haluavansa palauttaa tilit nyt ja noin 41 prosenttia puolestaan seitsemän päivän sisään.

Kyselyyn vastasi noin 3,7 miljoonaa ihmistä.