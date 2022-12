Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan EU-maiden isot energiatukipaketit pitkittävät nopeaa inflaatiota vuosiksi. Mahdolliseen presidenttiehdokkuuteen Rehn ottaa kantaa aikaisintaan kesällä.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoi Ylen Ykkösaamussa uskovansa, että Euroopan keskuspankki (EKP) jatkaa ohjauskoron nostoja ainakin helmi–maaliskuulle asti.

Korkoja joudutaan Rehnin mukaan nostamaan aiemmin arvioitua pidempään, koska eräiden EU-maiden isot energiatukipaketit uhkaavat pitää yllä hyvin nopeaa inflaatiota vielä ensi ja seuraavanakin vuonna. Asiantuntijat ennakoivat hintojen nousevan yli kuusi prosenttia vielä ensi vuonna ja sitäkin seuraavana vuonna yli kolmen prosentin vauhtia.

”Suuret energiatukipaketit ovat lykänneet inflaation hidastumista. Kun keskuspankin ensisijainen tavoite on huolehtia hintavakaudesta ja siitä, että pääsemme vakauttamaan inflaation kahden prosentin tasolle keskipitkällä aikavälillä, sen mukaan tulemme toimimaan”, Rehn sanoi.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde vihjasi viime torstaina pankin tiedotus­tilaisuudessa, että EKP jatkaa koronnostoja puolen prosentin tahdilla tarpeellisen ajan.

Rehn arvioi, että helmi–maaliskuun jälkeenkin koronnostot ovat mahdollisia, jos tarvetta on. EKP on nostanut korkoja tänä vuonna jo neljä kertaa. Ohjauskorkojen korotukset ovat nostaneet tasaiseen tahtiin myös kuluttajien ja yritysten lainakorkoja. Vuoden euribor-korko on noussut jo lähelle kolmea prosenttia.

Rehn sanoi ymmärtävänsä tarvetta tukea kansalaisia suurissa energialaskuissa.

”Mutta se pitäisi tehdä niin räätälöidysti ja kohdennetusti ja tilapäisesti kuin mahdollista, ettei käynnistetä uutta finanssipoliittista elvytystä, joka taas vain vauhdittaisi inflaatiota ja söisi kansalaisten ostovoimaa.”

Esimerkiksi Saksa on päättänyt tukea energiakriisistä kärsiviä kotitalouksia ja yrityksiä 200 miljardin tukipaketilla. Rehn arvioi, että pahimmillaan inflaatio juurtuu osaksi talouksia viimeksi 1970-luvulla nähdyllä tavalla, mikä olisi tuhoisaa niin talouskasvulle kuin työllisyydelle.

Rehn kommentoi myös hallituksen paraikaa neuvottelemaa lisätukea Suomessa hintavasta sähköstä kärsiville. Sdp on esittänyt 20 sentin hintakaton säätämistä kuluttajien sähkön hinnalle.

Monet ovat pitäneet ehdotusta liian kalliina, koska se kohdistuisi hyvin suureen osaan sähkön käyttäjistä eli myös esimerkiksi kerrostaloasujiin, joiden sähkölaskut eivät ole kovin suuria.

”Ekonomistien näkemys on, että se tulisi toteuttaa niin, että kannustimet sähkön kulutukseen säilyvät. Ja niin, että tämä tehdään niin reilusti ja oikeudenmukaisesti kuin mahdollista, eli tuki kohdistuisi niille, jotka ovat kärsineet eniten energian hinnan noususta”, Rehn sanoi.

Rehniltä kysyttiin mahdollisesta presidenttiehdokkuudesta. Hän vastasi, että ilmoitusten aika on seuraavan hallituksen muodostamisen jälkeen eli aikaisintaan ensi kesänä.

”Suomen politiikan biorytmi on nyt se, että keskitytään eduskuntavaaleihin ja sen jälkeen muodostetaan hallitusta. Toivottavasti hallitus saadaan muodostettua juhannukseen mennessä. Kesällä ja syksyllä on sitten presidentinvaalien ehdokasasettelun aika. Palataan siinä vaiheessa asiaan, jos on aihetta”, Rehn sanoi.

Hän kertoi suhtautuvansa presidenttispekulaatioihin kuitenkin ymmärtävästi.

”Ymmärrän hyvin, että suomalaiset miettivät vakavasti tasavallan presidentin valintaa. Johtaahan presidentti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa ja näinä aikoina, kun Euroopassa käydään sotaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkitys korostuu.”