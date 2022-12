Yhdysvaltalais­yritykset irtisanovat työntekijöitään eniten joulu- ja tammikuussa. Ekonomistin mukaan Suomen työmarkkinoilla vastaavaa trendiä ei ole ainakaan selkeästi nähtävissä.

Ihmisiä Goldman Sachs -pankin pääkonttorin edessä New Yorkissa. Jättipankki on yksi irtisanomisista loppuvuonna kertoneista suurista yhdysvaltalaisyrityksistä.

Yhdysvaltalaiset yritykset vähentävät eniten työntekijöitä tyypillisesti joulu- ja tammikuussa, kertoo talouslehti The Wall Street Journal (WSJ).

Yhdysvaltain tilastokeskuksen vuosituhannen vaihteesta alkavien tilastojen mukaan tammikuu on tyypillisesti vilkkain kuukausi irtisanomisille, ja joulukuu seuraa tilastossa kakkosena.

Myös tänä vuonna suuret yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat kertoneet vuoden loppupuolella suurista työntekijämäärien vähennyksistä.

Esimerkiksi Facebookin emoyhtiö Meta ilmoitti marraskuussa irtisanovansa yli 11 000 työntekijää. Verkkokauppajätti Amazon taas aikoo mediatietojen mukaan irtisanoa noin 10 000 työntekijää. Marras–joulukuun vaihteessa lähettiyhtiö Doordash kertoi irtisanovansa yli tuhat työntekijää.

Mistä irtisanomisten kasaantuminen vuodenvaihteeseen johtuu?

Vielä 1970- ja 1980-luvuilla yhdysvaltalaiset yhtiöt tiedostivat tarkemmin sen, miltä ihmisten irtisanominen juuri vuodenvaihteen juhlapyhien alla näyttää, sanoo WSJ:lle urapalveluyhtiö Challenger, Gray & Christmasin varapääjohtaja Andy Challenger.

Nämä ajat ovat kuitenkin jo menneet ohi, Challenger sanoo.

”Nykyisin yhtiöt tuppaavat tekemään leikkauksia silloin, kun heistä tuntuu että heidän tarvitsee tehdä niin.”

Yksi syy vuodenvaihteen irtisanomisiin voivat olla kausiluontoiset työpaikat, jotka katoavat sesongin päätyttyä. WSJ:n mukaan tilastot kuitenkin kertovat, että vuodenvaihteen irtisanomisaalto on näkynyt tasaisesti myös toimialoilla, jotka eivät ole erityisen kausiluontoisia.

WSJ:n mukaan yksi syy vuodenvaihteen irtisanomisille voikin olla se, että samaan aikaan vaihtuu myös monien yhtiöiden tilikausi. Vuoden talouslukujen lopullisen laskemisen ja tilikirjojen sulkemisen jälkeen monet yhtiöt haluavat sopeuttaa tilannettaan alkavaan tilikauteen lähdettäessä.

Konsulttiyhtiö Forrester Researchin johtaja ja analyytikko J.P Gownder sanoo WSJ:lle, että tänä vuonna yhtiöiden johtajat ovat huolissaan erityisesti nousevista koroista, Ukrainassa jatkuvasta sodasta, toimitusketjujen ongelmista sekä heikkenevästä maailmanlaajuisesta kysynnästä.

”He haluavat asetella talouslukunsa siten, että he voivat onnistua vuonna 2023. On todennäköistä, että teknologiayhtiöt, jotka eivät vielä ole vähentäneet työntekijöitä, harkitsevat vakavasti, pitäisikö heidän tehdä niin. Ei yllättäisi nähdä lisää irtisanomisia tulevina viikkoina”, Gownder sanoo WSJ:lle.

” ”Meillä on jäykät työmarkkinat, ja tietyllä tavalla se jäykkyys näkyy tässäkin.”

Näkyykö vuodenvaihteen irtisanomisten trendi myös Suomessa? Ei ainakaan selkeästi, sanoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

”Ainakaan tilastojen perusteella ei ole nähtävissä, että irtisanomiset ajoittuisivat meillä voimakkaasti johonkin vuodenaikaan.”

Malinen viittaa esimerkiksi Suomen tilastokeskuksen julkaisemiin työllisyystilastoihin. Niissä työttömien määrä pomppaa tyypillisesti alkukesästä. Malisen mukaan piikki johtuu pitkälti siitä, että opiskelijat valmistuvat keväällä ja siirtyvät työnhakijoiksi.

”Ehkä aavistuksen verran meillä on nähtävissä sellaista, että konkursseja ajoittuu sinne vuodenvaihteen tienoille. Mutta se ei ole niin merkittävää, että se tilastoissa pomppaisi esiin työttömyyden lisääntymisenä”, Malinen sanoo.

Malinen muistuttaa myös Yhdysvaltojen ja Suomen työmarkkinoiden eroista.

”Yhdysvalloissa työmarkkinoiden rakenne on sillä tavalla erilainen, että toisaalta helposti irtisanotaan, mutta uutta työvoimaa on myös paljon tarjolla. Siellä työvoima on rakenteellisesti paljon liikkuvampaa. Meillä on jäykät työmarkkinat, ja tietyllä tavalla se jäykkyys näkyy tässäkin.”

Toisaalta Malinen toteaa, että lomautusjärjestelmä tuo Suomen työmarkkinoille joustavuutta, jollaista monessa muussa maassa ei ole.

”Yhdysvalloissa joustaminen tapahtuu irtisanomisen kautta, mutta myös joustetaan molempiin suuntiin eli otetaan lisää työvoimaa. Meillä on lomautusmahdollisuus, joten ei ole tarvetta lähteä irtisanomisten kautta sopeuttamaan.”