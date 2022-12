Sähköautovalmistajan osakkeen arvo on vajonnut kahden vuoden takaiselle tasolle. Viime viikolla Elon Musk myi jälleen 3,6 miljardin dollarin arvosta yhtiönsä osakkeita. Musk on käyttänyt viime aikoina suurimman osan ajastaan Twitterin asioihin.

Teslan osakkeenomistajat ovat huolissaan sijoituskohteensa kehityksestä, kun toimitusjohtaja Elon Musk on keskittynyt lähinnä Twitteriin.

Yhä useampi Teslan omistaja vaatii yhtiön perustajaa Elon Muskia kiinnittämään huomionsa autoyhtiön johtamiseen eikä ainoastaan viestipalvelu Twitteriin. Teslan osakkeen arvo on luisunut tämän vuoden aikana lähes kahden vuoden takaiselle tasolle.

Perjantaina osakkeen hinta oli pörssin sulkeutuessa noin 150 dollaria, kun vuosi sitten marraskuussa hinta oli korkeimmillaan yli 400 dollaria. Romahdus on toki suhteellinen, sillä kolme vuotta sitten Teslan osake maksoi vain 22 dollaria.

Tesla on siis yhä hyvin arvokas yhtiö verrattuna tilanteeseen kolme vuotta sitten. Sähköauto- ja akkuvalmistajan markkina-arvo oli perjantaina 470 miljardia dollaria. Suunta on kuitenkin omistajia huolestuttava erityisesti, kun kilpailu sähköauto­markkinalla on kiristynyt.

Musk on kiihdyttänyt yhtiön osakkeen alamäkeä myös isoilla osakekaupoillaan. Viime viikolla hän myi 22 miljoonaa Teslan osaketta noin 3,6 miljardilla dollarilla.

Kyseessä on tänä vuonna jo neljäs kerta, kun Musk myi Teslan osakkeita. Edellisen kerran hän myi omistuksiaan marraskuussa, jolloin myyntiin meni osakkeita noin neljällä miljardilla dollarilla.

Musk on uutistoimisto Reutersin mukaan myynyt vuoden aikana Teslan osakkeita yhteensä lähes 40 miljardilla dollarilla.

Hän omistaa tietopalvelu Refinitivin mukaan Teslasta nyt 13,4 prosentista. Vuosi sitten osuus oli 17 prosenttia.

Yhtiön perustanut Musk on yhä Teslan toimitusjohtaja, mutta viime kuukausina hänen kerrotaan keskittyneen lähinnä viestipalvelu Twitterin asioihin. Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla lokakuussa pitkään kestäneen julkisen soutamisen ja huopaamisen jälkeen.

Teslaan sijoittaneet ovat huomautelleet, että Teslakaan ei tule toimeen ilman todellista toimitusjohtajaa.

Muun muassa sähköautoyhtiön kolmanneksi suurin osakkeenomistaja, indonesialainen Leo KoGuan vaati viime viikolla Twitterissä, että Teslan hallitus valitsisi Muskin tilalle uuden toimitusjohtajan.

”Teslalla ei ole toimivaa toimitusjohtajaa. Tesla tarvitsee ja ansaitsee täysipäiväisen toimitusjohtajan”, KoGuan kirjoitti.

Hän vertasi 19 vuotta sitten perustetun Teslan tilannetta Appleen, joka sai Tim Cookista osaavan ja toimeenpanevan toimitusjohtajan ”aikuistuttuaan” yhtiönä.

Myös sanomalehti The Washington Post kirjoitti kuluneella viikolla Teslan omistajien tyytymättömyydestä.